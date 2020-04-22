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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı

    Yeni sensör sayesinde oda içerisinde bulunan CO2 seviyeleri sürekli olarak kontrol ediliyor ve sensör gerektiğinde ısıtma ve havalandırma sistemini aktive edecek şekilde çalışıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı
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    Akıllı termostatlar ile lambalar kısa bir süre önce hayatımıza girmiş ve evlerimizde kullanılmaya başlanmıştı. Ev içerisinde kullanılan ve kullanıcılara büyük ölçüde tasarruf sağlayan aynı zamanda çevre dostu birçok proje tasarlandı ve hayata geçirildi.

    Purdue University kurumu araştırmacıları ise oda içerisindeki CO2 seviyesini kontrol eden yeni bir sensör geliştirdi. Ev içerisindeki havanın kontrolünün oldukça büyük enerji gerektirdiğine ve bunun ülke geneline uygulandığında çok büyük miktarlarda enerji kaybına sebep olduğuna dikkat çeken yetkililer süreci daha kolay ve verimli hale getirmenin yolunu buldu.

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    CO2 seviyesi tespit ediliyor

    İç mekandaki karbondioksit seviyelerini ölçen sensör patent aldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni sensör sayesinde oda içerisinde bulunan CO2 seviyeleri sürekli olarak kontrol ediliyor ve sensör gerektiğinde ısıtma ve havalandırma sistemini aktive edecek şekilde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir"

    Ayrıca araştırmacıların iddialarına göre yeni sensör piyasadaki diğer sensörlerden daha güvenli ve doğru bir biçimde çalışıyor. Oldukça düşük maliyetli sensörler sayesinde boş ofisleri ısıtmak ve havalandırmak için kullanılan enerji maliyetinin oldukça azalacağına dikkat çeken araştırmacılar yeni sensör sayesinde enerji israfının da önüne geçileceğini belirtiyor.

    Araştırma ekini yeni sensörün patentini almak üzere başvuruda bulundu.



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