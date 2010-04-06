ICD, Tegra 2 kullanan yeni tableti Gemini'yi duyurdu.

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ICD'nin güçlü özelliklere sahip yeni tableti Gemini

Çıktığı gün 300.000 adet satan Apple'ın sansasyonel ürünü iPad'e yeni ve güçlü rakipler gelmeye devam ediyor. Tegra 2'nin sorunlu olduğu ve Tegra 2 kullanmayı amaçlayan tabletlerin çıkış tarihinde gecikme olacağını belirten haberlerin Nvidia tarafından yalanlanmasından sonra ICD firması, birçok özelliği eksiksiz bir şekilde bir arada bulunduran yeni tableti Gemini'yi duyurdu.

Gemini, 1 Ghz hızında çalışan işlemcisiyle Nvidia'nın büyük yatırımlar yaptığı Tegra 2 platformunu kullanıyor. 512 MB DDR belleğe sahip olmasının yanında bu güçlü tablet, işletim sistemi olarak Google'ın hızla gelişen mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor. Ürünün diğer bir güçlü yanı ise her ikisi de multitouch destekli resistif ve kapasitif dokunmatik teknolojilerini seçenek olarak sunması. Bu sayede kullanıcılar parmakla kullanıma yüksek hassasiyet sunan kapasitif panel ile kalem gibi diğer cisimler ile de kullanılabilen basınç duyarlı ancak genelde kapasitif panellere göre daha az hassaslık sunan resistif panel arasında seçim yapabilecekler. Üründeki 11.2 inç boyutundaki ekranının çözünürlüğü ise 1366 x 768 olarak göze çarpıyor. 4 GB'lık depolama alanı, 32 GB'a kadar desteklediği SD hafıza kartları sayesinde genişletilebiliyor. Gemini, 802.11b/g/n kablosuz ağ, Bluetooth 2,1 (EDR desteği ile), 3G (arama, MMS, SMS gibi işlemlerin yapılabilmesini de sağlıyor) gibi kablosuz bağlantı seçeneklerine, Micro USB, 3,5 mm jak çıkışlarına sahipken, 2 MP'lik ön kamerası, 5 MP'lik makrolu arka kamerası, Flash desteği, GPS'i, stereo hoparlörleri, FM radyosu, hareket, manyetik alan ve ışık seviyesini ölçen sensörleri ile başka bir cihaz ya da ekleme olmaksızın kullanıcıların birçok isteğine cevap verebilmeyi amaçlıyor. 300 x 191 x 15,6 mm boyutlarındaki Gemini'nin fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.