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ICD, Tegra 2 kullanan yeni tableti Gemini'yi duyurdu

ICD, Tegra 2 kullanan yeni tableti Gemini'yi duyurdu.
9 yıl
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Haber Editörü
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ICD, Tegra 2 kullanan yeni tableti Gemini'yi duyurdu
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ICD'nin güçlü özelliklere sahip yeni tableti Gemini

Çıktığı gün 300.000 adet satan Apple'ın sansasyonel ürünü iPad'e yeni ve güçlü rakipler gelmeye devam ediyor. Tegra 2'nin sorunlu olduğu ve Tegra 2 kullanmayı amaçlayan tabletlerin çıkış tarihinde gecikme olacağını belirten haberlerin Nvidia tarafından yalanlanmasından sonra ICD firması, birçok özelliği eksiksiz bir şekilde bir arada bulunduran yeni tableti Gemini'yi duyurdu.

Gemini, 1 Ghz hızında çalışan işlemcisiyle Nvidia'nın büyük yatırımlar yaptığı Tegra 2 platformunu kullanıyor. 512 MB DDR belleğe sahip olmasının yanında bu güçlü tablet, işletim sistemi olarak Google'ın hızla gelişen mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor. Ürünün diğer bir güçlü yanı ise her ikisi de multitouch destekli resistif ve kapasitif dokunmatik teknolojilerini seçenek olarak sunması. Bu sayede kullanıcılar parmakla kullanıma yüksek hassasiyet sunan kapasitif panel ile kalem gibi diğer cisimler ile de kullanılabilen basınç duyarlı ancak genelde kapasitif panellere göre daha az hassaslık sunan resistif panel arasında seçim yapabilecekler. Üründeki 11.2 inç boyutundaki ekranının çözünürlüğü ise 1366 x 768 olarak göze çarpıyor. 4 GB'lık depolama alanı, 32 GB'a kadar desteklediği SD hafıza kartları sayesinde genişletilebiliyor. Gemini, 802.11b/g/n kablosuz ağ, Bluetooth 2,1 (EDR desteği ile), 3G (arama, MMS, SMS gibi işlemlerin yapılabilmesini de sağlıyor) gibi kablosuz bağlantı seçeneklerine, Micro USB, 3,5 mm jak çıkışlarına sahipken, 2 MP'lik ön kamerası, 5 MP'lik makrolu arka kamerası, Flash desteği, GPS'i, stereo hoparlörleri, FM radyosu, hareket, manyetik alan ve ışık seviyesini ölçen sensörleri ile başka bir cihaz ya da ekleme olmaksızın kullanıcıların birçok isteğine cevap verebilmeyi amaçlıyor. 300 x 191 x 15,6 mm boyutlarındaki Gemini'nin fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

 

ICD, Tegra 2 kullanan yeni tableti Gemini'yi duyurdu
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Figure 9 yıl
Stuff sitesi ürünü inceleyip hakkında biraz bilgi vermiş.
stuff.tv/...
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TuVNeRa 9 yıl
Mobilite adına birsürü ıvır zıvır eklenmiş birsürü yeni cihaz çıkardılar ama hiçbirinin pil ömrü en tasarrufla modda bile 5 saati geçemiyor.
Otomobil teknolojisi nasıl benzine mahkum olmuş ve 100 yıldır milleti makyajlayıp kandırıyorlarsa, mobil cihazlar da benzer yolda ilerliyor.
8086 tabanlı hiçbir cihaz mobil olamaz.
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1963bursa 9 yıl
Bu ürünü alırken insanın içine oturacak bir tek şey var, windows7'nin, ms söz vermiş olmasına rağmen ARM tabanlı işlemcilerde çalışmıyor olması, ARM işlemcilerle ilgili söz veren firmaların microsoft haricinde genelde hepsi sözlerini tuttular.
2. bakış açısı ise Tegra2 işlemcisini en az çift çekirdek bekliyorduk, yazılımcı desteği almanın yolu bu yani.
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grafiker 9 yıl
güzel bir let sonunda ipad e rakip geliyor özellikle andorid os ile...
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K0rkunc 9 yıl
İşte Tablet pc diye ben buna derim
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Batuist 9 yıl
Esas tegra 2 nin kullanılması büyük avantaj sağlayacak. Ama yazılım tarafında da destek bulması şart..apple'ın çok büyük bir yazılım desteği mevcut..
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mavi_dunya 9 yıl
Bence ipad dan cok daha güzeel olmuş.Android de hızla gelişiyor zaten tablet seçiminde ilk sırada olacak bir ürün..
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erci541 9 yıl
Windows yerine android seçmeleri isabetli olmuş. Parmakla kullanım açısından çok daha verimli olacağı kanısındayım.
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sahafiec 9 yıl
...
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