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    İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında

    Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulandığını söyledi. Bakan sokağa çıkma yasağı hakkında da konuştu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemize de sıçrayan sagınla ilgili özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var.

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    Devletin üst düzey yetkilileri sürekli olarak halkı bilgilendirecek açıklamalar yaparak, konuyu tüm gerçekliğiyle kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyorlar. Son bilgilendirme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında
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    Karantina altındaki kişi sayısı 9 bin 800

    Bakan Soylu, şu anda Umre'den dönenler de dahil olmak üzere 9.800 kişiye karantina uygulandığını söyledi. Ayrıca, Kıbrıs’a transfer olacak şahsın da Türkiye'de karantina altında olduğunu belirtti.

    Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına da net şekilde cevap veren İçişleri Bakanı konuyla ilgili olarak "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 gün en beğenilen
    Demek karantina altindaki ulkelerde FETO culerin isiymis... Pek te mantikli ve saglikli aciklama degil...

    Ek olarak sadece Umre iicn gidenler daha da fazla idi niye bu kadar az kisi karantina altinda ?

    1 kisi bile altlansa bir ayda felakete yetiyorken ne bu rezaket.
    Demek karantina altindaki ulkelerde FETO culerin isiymis... Pek te mantikli ve saglikli aciklama degil... Ek olarak sadece Umre iicn gidenler daha da...
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    1 ay bekleyin arkadaşlar. Her şey ortaya çıkacaktır. Doğru söyleyenide, yalan söyleyenide göreceğinize eminim.
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    MrKattchup 1 gün
    Ya şu adamı konuşturmayın ne olur ya, sağlık bakanı konuştuğunda en azından işinin ehlini seçmişler falan diyoruz şu adam bir konuşuyor tüm o olumlu hava tuzla buz oluveriyor.
    Ya şu adamı konuşturmayın ne olur ya, sağlık bakanı konuştuğunda en azından işinin ehlini seçmişler falan diyoruz şu adam bir konuşuyor tüm o olumlu hava tuzla ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 19 sa.
    9binden en az 1000 kişide çıkar virüs
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    interwap (Volkan ) 20 sa.
    9 bin karantina 10 bin test. 20 bin umreden dönüş, bilmem kaç bin yurt dışı dönüş. Rakamlar ilgin.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Vaka sayısı giderek artıyor sonumuz hayır olsun yeni tedbirler gelecektir
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    haftaya ilan edilir. gidişhat öyle görünüyor. bunu açıkça söyleyemez yoksa herkes dışarı çıkar daha beter olur.
    .
    adanada yalan corona haberi olarak 10,000 mesaj atan biri tutuklanmış fetöcü pkk lı bunlar hiçboş durmaz orası ayrı konu.
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    MrKattchup 1 gün
    Ya şu adamı konuşturmayın ne olur ya, sağlık bakanı konuştuğunda en azından işinin ehlini seçmişler falan diyoruz şu adam bir konuşuyor tüm o olumlu hava tuzla buz oluveriyor.
    Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün
    Kaç gün olmuştu yine birilerini fetöcü ilan etmemişlerdi, oto moka fetöcü damgası yapıştırmasalar olmuyor. En son sayın Soylu kendisine, "küsüratına kadar yunanistana geçen suriyelileri nasıl biliyorsunuz, biz resmi rakamlardan teyit edemedik" diye soran gazeteciyi yunanlı ve hain ilan etmişti. Öyle yani dediklerinin aksinde şüpheniz dahi olmasın, yoksa hain, yunanlı, fetöcü falansınız anında.

    Hayır işin ironik tarafı, sokağa çıkma yasağı gelebileceğini düşünen çoğu insanın ne dinle ne fetö ile yakından uzaktan alakası yoktur ama Sayın Soyulu'nun Fetöye zamanında düzdüğü methiyeler hala kayıtlardadır. Hatta o zamanlarda asıl Fetöye laf edenlere nasıl kızıyordu. Bu mümtaz kişiliğe laf edenler belirli bir merkezden yönetiliyor diyordu. Şaka gibi ülke. Kimse elinde makam, güç varsa, bir nebze dün ne dediğinden utanmıyor, çekinmiyor 2 kere 2 ye rahatlıkla 5 bile diyebiliyor. Biri ya bunun doğrusu 4 bile diyemiyor, derse hain.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    1 ay bekleyin arkadaşlar. Her şey ortaya çıkacaktır. Doğru söyleyenide, yalan söyleyenide göreceğinize eminim.
    Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 1 gün en beğenilen
    Demek karantina altindaki ulkelerde FETO culerin isiymis... Pek te mantikli ve saglikli aciklama degil...

    Ek olarak sadece Umre iicn gidenler daha da fazla idi niye bu kadar az kisi karantina altinda ?

    1 kisi bile altlansa bir ayda felakete yetiyorken ne bu rezaket.
    Yanıtla +17
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