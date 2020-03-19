İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemize de sıçrayan sagınla ilgili özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var.

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Devletin üst düzey yetkilileri sürekli olarak halkı bilgilendirecek açıklamalar yaparak, konuyu tüm gerçekliğiyle kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyorlar. Son bilgilendirme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

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Karantina altındaki kişi sayısı 9 bin 800

Bakan Soylu, şu anda Umre'den dönenler de dahil olmak üzere 9.800 kişiye karantina uygulandığını söyledi. Ayrıca, Kıbrıs’a transfer olacak şahsın da Türkiye'de karantina altında olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına da net şekilde cevap veren İçişleri Bakanı konuyla ilgili olarak "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.

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