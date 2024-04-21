Tam Boyutta Gör Android 15 işletim sistemi, potansiyel olarak tehlikeli gördüğü uygulamaları karantinaya alan bir güvenlik özelliğine sahip olabilir. Yeni özelliğin Android 14'ün beta sürümünde test edildiğini ve bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesinin yayınlanmasına hazır olacağı belirtiliyor.

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Uygulamanın işlevleri sınırlandırılacak

Sızan son bilgilere göre, karantina özelliği uygulamanın kontrollü bir ortamda çalışmaya devam etmesine izin verecek, ancak işlevleri ciddi şekilde sınırlı olacak. Özellikle program arka planda çalışamayacak, bildirim gönderemeyecek ve diğer yazılımlarla etkileşime giremeyecek.

Tam Boyutta Gör Şu anda Android cihazlar, sistemde yerleşik olarak bulunan ve şüpheli uygulamaları kaldıran Play Protect mekanizması kullanılarak korunuyor. Daha önce Google, yıllık Google I/O geliştirici konferansının 14 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurmuştu. Şirketin Android 15 işletim sisteminin yeni özelliklerini duyurması ve Pixel 8A akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.

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Android 15 şüpheli uygulamaları karantinaya alabilir