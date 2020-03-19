Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un abonelerine yaptığı 'Sosyal mesafeyi korumak için işlemlerinizi evden yapın' çağrısının ardından bugün Vodafone şebeke adını değiştirdi. Vodafone, cep telefonlarının üst kısmında "Vodafone" yerine “#EvdeKal TR” yazarak, abonelerine evde kal çağrısı yaptı.

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Dünyanın neredeyse tek gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını ile ilgili vakaların Türkiye’de de artışa geçmesi üzerine başlatılan “evde kal” çağrısına iletişim operatörlerinden de destek geldi.

Evde kal TR

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Koronavirüsünün yayılma hızını azaltmak için vatandaşların eve kapanmasına destek olmak için Vodafone, şebeke adını “#EvdeKal TR” olarak değiştirdi.

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Başlatılan sosyal farkındalık kapmayası kapsamında bugünden (19 Mart) itibaren tüm Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirli bir süre “vodafone TR” ibaresi yerine “#EvdeKal TR” hashtag’i yer alacak.

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