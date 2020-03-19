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    Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi

    Dünyanın neredeyse tek gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını ile ilgili vakaların Türkiye’de de artışa geçmesi üzerine başlatılan “evde kal” çağrısına iletişim operatörlerinden destek geldi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un abonelerine yaptığı 'Sosyal mesafeyi korumak için işlemlerinizi evden yapın' çağrısının ardından bugün Vodafone şebeke adını değiştirdi. Vodafone, cep telefonlarının üst kısmında "Vodafone" yerine “#EvdeKal TR” yazarak, abonelerine evde kal çağrısı yaptı.

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    Dünyanın neredeyse tek gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgını ile ilgili vakaların Türkiye’de de artışa geçmesi üzerine başlatılan “evde kal” çağrısına iletişim operatörlerinden de destek geldi.

    Evde kal TR

    Koronavirüsünün yayılma hızını azaltmak için vatandaşların eve kapanmasına destek olmak için Vodafone, şebeke adını “#EvdeKal TR” olarak değiştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler maaşlarını evde alabilecek"

    Başlatılan sosyal farkındalık kapmayası kapsamında bugünden (19 Mart) itibaren tüm Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirli bir süre “vodafone TR” ibaresi yerine “#EvdeKal TR” hashtag’i yer alacak.



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    logi666leboss (serhat agar) 1 gün en beğenilen
    Guzelmis turktelekomda sira '#OTUR OTURDUĞUN YERDE'
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 gün
    İşsiz sabahtan akşama kadar uyuyup iki saat okula gidip sonra pc başında tekrar pinekleyen için zaten birşey ifade etmiyor devlet bana aylık kazancım olan 5500 lirayı verecekse bende evde sabah akşam oturup pineklerim tabi hiç sorun değil. Bizde sadece konuşulur onu yap bunu yap millet 300 500 milyar kaynak ayırsın bizimkilerde sadece 14 milyar dolar
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    YOURMOVE 1 gün
    Evde kalmam için devlet bana güvence verdi mi? şimdilik hayır.

    O zaman ben yine işime gücüme devam. Vodofone ise boş şeylerle uğraşmış.
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 gün
    Bilinçli insanlar zaten evden çıkmıyor. Sorun cahillerde.
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    bkaakco (Berk ) 1 gün
    Benim için bir anlam ifade etmiyor. Zaten normalde de gerekmediği sürece evden çıkmaya karşıyım. :)
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    smart1978 (X Y) 1 gün
    Evet benimkinde de varmis simdi fark ettim :) . Bundan sonra bu mantikla cakma 5G icin de 5G veya 5Ge filan derlerse sasirmam :) ....
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    logi666leboss (serhat agar) 1 gün en beğenilen
    Guzelmis turktelekomda sira '#OTUR OTURDUĞUN YERDE'
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    s.b. (Serhat Başaran) 1 gün
    Ping değeri düşük kesintisiz video izleyemiyorum, evde odamda çekmiyor, internet kotası çok hızlı bitiyor ayrıca yanımda uygulamasında hediye çarkı var. Şimdiye kadar saçma sapan hediyeler verdi. Bugün çevirdim 3 hafta geçerli 3 gb internet verdi. Zaten evdeyiz, sabrımızı sınıyor sanırım. Neyse koronavirüs biraz daha kontrol altına alınsın da ilk işim gidip kazık olduğu için sabah akşam sövdüğüm Turkcell'e geçmek olacak. Vodafoneda Kalma TR.
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    drjacob (... ) 1 gün
    Benim olmadı daha
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    Askaparta 1 gün
    Nelere kadirsin Covorodafonane.
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