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IDC: 2010 yılına taşınabilir bilgisayarlar damgasını vuracak

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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IDC: 2010 yılına taşınabilir bilgisayarlar damgasını vuracak
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Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin 2010 yılındaki bilgisayar satışlarıyla ilgili tahminlerini içeren analizi yayınlandı. IDC'e göre mobil bilgisayarların damgasını vuracağı 2010 yılında pazardaki talebin yeterli olması ortalama satış fiyatındaki düşüşü yavaşlatacak.

IDC'nin 2010 yılındaki PC satışlarıyla ilgili ön görüleri şu şekilde;

  • Ultra ince bilgisayarlar, toplam satışların ancak %5'ini oluşturacak. 2009 yılı göz önüne alındığında bu modeldeki bilgisayarların satışlarında artış olmasına rağmen kullanıcıların yeterince ilgisini çekemeyecekleri için artış çok hızlı olmayacak.
  • Bilgisayarlardaki ucuzlama ve farklılaşmadaki yetersizlikten dolayı Mini dizüstü bilgisayar satışları oldukça yavaşlayacak.
  • Pazardaki talebin yeterli seviyede olmasından dolayı üreticiler daha düşük fiyat politikasını bırakacaklar. Bundan dolayı ortalama satış fiyatlarındaki düşüş 2009'a göre yavaşlayacak.
  • Bu yıl, WiMax destekli portatif bilgisayarların satışları 3N destekli bilgisayar satışlarını geçecek.
  • Panel yani hepsi bir arada bilgisayarların payı 2009 yılına göre 2 kat artarak masaüstü pazarının %10'unu oluşturacak.
  • Satılan her 10 bilgisayardan 6'sı taşınabilir olacak.
  • HP Touchsmart gibi dokunmatik destekli taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar, diğer bilgisayarlara göre oldukça düşük bir satış grafiği elde edecekler. Çünkü özel bir arayüz olmadığı sürece kullanıcılar dokunmatik bilgisayarlara talep göstermeyecek.
  • Apple iPad'in satışa sunulması tablet bilgisayarların satışını etkilemeyecek. Apple, iPad ile önemli bir başarı elde edecek olmasına rağmen IDC, iPad'i mevcut işletim sisteminden dolayı Tablet PC kategorisinde değerlendirmeyecek. HP, Lenovo gibi önemli üreticilerin tablet çözümleri ilgi çekici olsa da yeterli satış sayılarına ulaşamayacak.
  • Sunduğu kalite ve düşük fiyat göz önüne alındığında DVD'ler PC'lerde tercih edilen optik sürücü olmaya devam edecek.

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TELESCOPE 9 yıl
güzel, başarılarılı olurlar inşallah
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