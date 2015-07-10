İddia: Apple'ın yeni iPod modelleri 14 Temmuz tarihinde duyurulabilir

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Apple'ın iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam eden iPod ailesi, gelen bilgilere göre yakın zamanda yeni modellere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz gün iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle versiyonları bulunmuştu. Bu renkleri hali hazırda iPod ailesi için kullanıcılara sunmayan Apple, Fransa merkezli iGen.fr sitesinin haberine göreyse bu modelleri 14 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurmayı planlıyor.
Verilen bilgilere göre iPod Touch'ın yeni renk seçenekleri yanında 64-bit "A" tabanlı bir işlemciyle güncellenme ihtimali bulunuyor. iPod Nano ve iPod Shuffle modellerinin ise sadece yeni renk seçenekleri kazanacağı söyleniyor. Ayırca iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde bulunan iPod Touch'ın takvim uygulaması da 14 Temmuz tarihine işaret ediyor.
http://www.macrumors.com/2015/07/10/new-ipod-touch-nano-shuffle-july-14/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayaller: a8x, 2gb ram, full hd 4.7 " ekran, 1500 mah batarya. 500 ₺
Gerçekler: a6 (bilemedin en fazla a7), 1gb ram, 4" 720p ekran, 1100 mah batarya. 1000₺
olur. Olacaktır.
300-400 civarında (hadi en fazla 500) çok iyi donanımlı ,sağlam, belki waterproof falan olsa piyasası olur
merak etme bende de ipod var ama artık yeni telefonlar varken gerek kalmıyor üstelik cebimizde telefon ipod tabi kulaklık vs doluyor
sizin unuttuğunuz nokta apple bile ipod ile sunduğu bir çok şeyi iphone ile sunuyor zaten ayrıca çöp dememizin sebebi bu abarttığınız cihaz cowon pleneu gibi ürünlerden değil müzikten anlıyorsanız bakın onlara
aklınızda bulunsun bir kişi veya firma bir şeyi keşfeder yayar vs ama o yapmazsa sanki başkası yapmıyacak
işi makyajlamak ve pazarlamak herşey değildir
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