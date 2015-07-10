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İddia: Apple'ın yeni iPod modelleri 14 Temmuz tarihinde duyurulabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple'ın yeni iPod modelleri 14 Temmuz tarihinde duyurulabilir
 
Apple'ın iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam eden iPod ailesi, gelen bilgilere göre yakın zamanda yeni modellere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz gün iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle versiyonları bulunmuştu. Bu renkleri hali hazırda iPod ailesi için kullanıcılara sunmayan Apple, Fransa merkezli iGen.fr sitesinin haberine göreyse bu modelleri 14 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurmayı planlıyor.
Verilen bilgilere göre iPod Touch'ın yeni renk seçenekleri yanında 64-bit "A" tabanlı bir işlemciyle güncellenme ihtimali bulunuyor. iPod Nano ve iPod Shuffle modellerinin ise sadece yeni renk seçenekleri kazanacağı söyleniyor. Ayırca iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde bulunan iPod Touch'ın takvim uygulaması da 14 Temmuz tarihine işaret ediyor.
İddia: Apple'ın yeni iPod modelleri 14 Temmuz tarihinde duyurulabilir


http://www.macrumors.com/2015/07/10/new-ipod-touch-nano-shuffle-july-14/ Yorum Yaz
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Ohan 4 yıl en beğenilen
Hadi shuffleı geçtim sırf para için ipod nano'yu bitirdin apple. Apple music yazılımını kolaylıkla çalıştırabilecek bir cihaza bilerek bu yazılımı vermedin, büyük adilik.
Hadi shuffleı geçtim sırf para için ipod nano'yu bitirdin apple. Apple music yazılımını kolaylıkla çalıştırabilecek bir cihaza bilerek bu yazılımı vermedin, bü...
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
iPod touch için;
Hayaller: a8x, 2gb ram, full hd 4.7 " ekran, 1500 mah batarya. 500 ₺
Gerçekler: a6 (bilemedin en fazla a7), 1gb ram, 4" 720p ekran, 1100 mah batarya. 1000₺

olur. Olacaktır.
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Bay Robot 4 yıl
Bence gayet iyi bir cihaz ipod touch. Hediye etmek için çocuğunuza vs. almak isterseniz bu cihaz o fiyattaki android cihazlardan daha iyi bir iş çıkarır bence.
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0MG90 4 yıl
A8X koymadıktan sonra çöp bence
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Fenomenon 4 yıl
Parasına göre gereksiz bir cihaz. Kabullenmek lazım.
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Opricnik 4 yıl
iTouch 4 kullanmıştım.Ucuza aldığım için iPhone alana kadar hoşuma gitmişti.Ama şimdi 750 TL vermem .
300-400 civarında (hadi en fazla 500) çok iyi donanımlı ,sağlam, belki waterproof falan olsa piyasası olur
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YoungScientist 4 yıl
Sene 2015 iPod pek iş görmez sanırım ha müziğe 20-30 Gb yer ayıranlar telefon dolmasın diye alsın ama hafıza dışında pek bi faydası yok
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ALPEREN A. 4 yıl
Sırf inceliğinden dolayı touch almak istemiştim ama iphone varken gereksiz gibi. Hele yeni fiyatlarla neredeyse telefon parasına yaklaşacak. O zaman da kimse almaz...
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ounomaus 4 yıl
Götterfunken
Orijinalden alıntı: TheMarjinaLs Millet gelmiş müzik sektörünü değiştiren cihaza ÇÖP diyor... Ya çok gençler , yada müzikle alakaları yok ! iPodlar , 10 yıl önce Applein en çok gelir getiren ürünleriydi.Hayatımıza girip bir çok şeyi değiştirmişlerdi. Her nese , keşke iPod Classic veya eski nesil iPodlar gelse...
Aynen.iPod olmasa telefonların evrimi çok daha zor olurdu.iPodlar gerçek anlamda taşınabilir medya cihazı kavramını oluşturdu.iPod Classic çok zarif bir cihaz.Her şeye de dokunmatik ekran olmaz ki
insan o click wheelin tıklama sesini özlüyor.
artık bilgisayarlarda bile trackpadlerde bile tuş kalmadı iyice.

merak etme bende de ipod var ama artık yeni telefonlar varken gerek kalmıyor üstelik cebimizde telefon ipod tabi kulaklık vs doluyor
sizin unuttuğunuz nokta apple bile ipod ile sunduğu bir çok şeyi iphone ile sunuyor zaten ayrıca çöp dememizin sebebi bu abarttığınız cihaz cowon pleneu gibi ürünlerden değil müzikten anlıyorsanız bakın onlara
aklınızda bulunsun bir kişi veya firma bir şeyi keşfeder yayar vs ama o yapmazsa sanki başkası yapmıyacak
işi makyajlamak ve pazarlamak herşey değildir
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createemir 4 yıl
Şimdi gider Touch'a elde kalan 64 bitleri koyar, 1 sene sonra çıkacak iOS'te kasmaya başlar
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Trident Of Poseidon 4 yıl
Fiyatları ülkemizde ne kadar olur acaba
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BekirTemel 4 yıl
Bence bu ürün Tr de çöp olarak kalmaz ,iPhone alamayanlar bu ürüne yönelebilir.
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kod adı çökertme 4 yıl
2005 yılında aldığım ıpod mini 4gb hala taş gibi çalışmakta, maşallah
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iboocum 4 yıl
iPod Classic candır gerisi heyecandır bırakın aytaçları nanoları
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Götterfunken 4 yıl iboocum
iPod touch ve Classic candır.Keşke apple daha ince 128gb'lık bir classic çıkarsa,renk de istemiyoruz siyah beyaz gold.Apple music çalıştırsın,yeter.Ekranı büyük olsun biraz mesela 3.5" touch wheel olsun.Nolur olsun yha
özledim.Nanolar da öyle olsa.Ne güzel olur...
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