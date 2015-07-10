İddia: Apple'ın yeni iPod modelleri 14 Temmuz tarihinde duyurulabilir

Apple'ın iPhone sonrası popülerliğini ciddi oranda kaybetmesine rağmen yaşamaya devam eden iPod ailesi, gelen bilgilere göre yakın zamanda yeni modellere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle versiyonları bulunmuştu. Bu renkleri hali hazırda iPod ailesi için kullanıcılara sunmayan Apple, Fransa merkezli iGen.fr sitesinin haberine göreyse bu modelleri 14 Temmuz tarihinde resmi olarak duyurmayı planlıyor.

Verilen bilgilere göre iPod Touch'ın yeni renk seçenekleri yanında 64-bit "A" tabanlı bir işlemciyle güncellenme ihtimali bulunuyor. iPod Nano ve iPod Shuffle modellerinin ise sadece yeni renk seçenekleri kazanacağı söyleniyor. Ayırca iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde bulunan iPod Touch'ın takvim uygulaması da 14 Temmuz tarihine işaret ediyor.

http://www.macrumors.com/2015/07/10/new-ipod-touch-nano-shuffle-july-14/