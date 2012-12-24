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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Daha ince ve daha hafif yeni iPad modeli Mart ayında tanıtılabilir

6 yıl
1b
1
69
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone üretim döngüsünde eskiye dönerek Haziran ayında yeni bir iPhone 5 modeli tanıtacağının iddia edilmesinin ardından, bu kez de 5. nesil iPad modeli için benzer bir iddia ortaya atıldı.

iPad modellerini genelde Mart ayında tanıtan Apple, 4. nesil iPad modelini ise bir sürpriz yaparak Ekim ayında lanse etmişti. Aynı yıl içerisinde iki iPad modeli pazara sunan Apple bu açıdan eleştirilse de Macotakara tarafından endüstri kaynaklarına dayanarak verilen habere göre Mart ayında yeni bir lansman bizi bekliyor olabilir.

Macotakara daha öncede bazı önemli bilgileri sızdırdığı için dikkate değer bir site olarak görülüyor. 

5. nesil iPad donanım açısından selefi ile bir farklılık göstermeyecek. Ancak incelik ve hafiflik açısından iPad mini ve iPhone 5 modellerine benzeyecek. 

Öngörüler Steve Jobs dönemindeki vizyoner ürünlerle farklılaşmak yerine, Tim Cook ile firmanın üst seviye ürünleri sürekli tazelemesi ile rakiplerinden farklılaşacağı yönünde. Bu bakımdan iPad'in yenilenme periyodu 6 aya inecek. Bu sayede Microsoft, Google ve Samsung gibi rakiplere pazar payı bırakılmayacak.

Şimdilik sadece iddia olsa da ilerleyen dönemlerde internete sızacak bilgiler bu iddiayı güçlendirebilir. Ancak bir yıl içerisinde 3 tane yeni iPad modeli görmek, Apple kullanıcılarının oldukça tepkisini çekecektir. 

http://www.businessinsider.com/next-ipad-march-2012-12 Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
bu hızla giderse HTC yi geçer. :)
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M@rtin 6 yıl
Hala daha ince daha hafif diyolar ya şakamısınız siz.
Bırak inceliği artık hafifliği yeterli seviye ye geldi zaten.
S3 reklamında i phone sırasında bekliyen insanlar diyorlar ya bu sefer kullaklık alt dan takılıyormuş, yeni jarz aleti cok güzel yorumları yapıyor gerçektende insanlar öle galiba.
Güzel başladın ama Sonra Sı.tın resmen.
Hala daha ince daha hafif diyolar ya şakamısınız siz.Bırak inceliği artık hafifliği yeterli seviye ye geldi zaten.S3 reklamında i phone sırasında bekli...
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tenghis 6 yıl
Çok sık ürün yenilemek apple açısından bindiği dalı kesmek demektir. Çoğu kullanıcı güncelliğini uzun süre kaybetmeyen, yazılım desteğine sahip, belirli bir performansı ve fiyat bandını uzun süre koruyan prestijli bir marka olduğu için tercih ediyor apple'ı. Zırt pırt telefon tablet değiştirmeyi sevenler için android cephesinde daha bol ve ucuz seçenekler var.
Çok sık ürün yenilemek apple açısından bindiği dalı kesmek demektir. Çoğu kullanıcı güncelliğini uzun süre kaybetmeyen, yazılım desteğine sahip, belirli bir per...
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Patria o Muerte 6 yıl
Apple işin suyunu çıkarttı iyice.
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khaos 6 yıl
Şahsen retinalı ipad mininin ekim-kasım döneminden önce geleceğini sanmıyorum kolay değil o çözünürlüğü onu taşıyacak işlemci/grafik işlemcisini yine o batarya ömrüyle ipad mini kasasına sığdırmak
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kain061 6 yıl
daha ince daha hafif diye diye yok olup gidecek iCihazlar :)
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Retinalı iPad mini gelir bence. 4 alma öncesinde bol bol küfür edeceğim sanırım Apple'a...
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inexo 6 yıl
martta boyuna uzun 16:9 ipad çıkar
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Bestanden 6 yıl
İpad 3um var ama bundan sonraki tabletim 1 yil sonra cikacak yeni nexus 10 olacak appledan urun almam artik
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DH Misafiri 6 yıl
Yuh ya tamda ipad 4 alacaktım ben ne yapacağım şimdi bu gidişle yenisini bekle bekle anca ne yapsam çok kararsızım
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Zuko 6 yıl
Apple iPad'i çorba etti.
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trineux 6 yıl
Kasa degisecek buyuk ihtimalle
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iphoneuss187 6 yıl
Yorumların hepsini okudum ve ana mesaj dahil "Surface" kelimesi bulamadım.

Kısa keseceğim:

Microsoft Ocak ayında Windows 8 tabanlı tabletini piyasaya sürecek. Anlayacağınız Windows PC'niz tablete dönüşecek; i5 işlemci ve 4GB RAM.

Tablette devrim işte budur...

Daha sonra üçüncü parti firmalar yine kendi Windows işlemci tabletlerini piyasaya sürecekler yani evet tablet piyasası kızışacak.

Dolayısıyla Apple veya Samsung pazar paylarını korumak için yeni tabletlerini tanıtacaklar.


Hepsi ama hepsi bu.

Yerli forumlarda teknoloji yorumları? Çuval; bidon...
1 Yanıt Yanıtla +4
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jay jay justified 6 yıl iphoneuss187
Anlayış

Yorumların hepsini okudum ve ana mesaj dahil "Surface" kelimesi bulamadım.

Kısa keseceğim:

Microsoft Ocak ayında Windows 8 tabanlı tabletini piyasaya sürecek. Anlayacağınız Windows PC'niz tablete dönüşecek; i5 işlemci ve 4GB RAM.

Tablette devrim işte budur...

Daha sonra üçüncü parti firmalar yine kendi Windows işlemci tabletlerini piyasaya sürecekler yani evet tablet piyasası kızışacak.

Dolayısıyla Apple veya Samsung pazar paylarını korumak için yeni tabletlerini tanıtacaklar.

Hepsi ama hepsi bu.

Yerli forumlarda teknoloji yorumları? Çuval; bidon...

Ahali adına özür dilerim hazretleri, kehanetlerinizi bölüyorum ama bir şey sormak istiyorum; yabancı bir forumda gezerken şöyle bir yoruma rastladım:

Hey, i decided to look deeper into the expectable battery life of the Microsoft Surface Pro and i think that your comparison with the Samsung Series 7 Slate ist really adequate. So these are the main differences i found between the two tablets only taking into account things important for battery life (normally display+cpu+gpu+wlan+digitizers together consume more than 90% of the power of our professional tablets of this kind) :

Microsoft Surface Pro vs. Samsung Series 7 Slate
- 42Wh battery (that should be 7,2V 5800mah) vs. 5520mah battery => so 6% larger battery.
(http://www.microsoft.com/global/surf...especsheet.pdf)
- Platform: Ivy bridge vs sandy bridge. Improvement from what i read now. i can't quantify => lets assume + 5%
Ivy Bridge – TDP Rating, Power Consumption | Compare Processors
- 10,6" vs. 11,6" display. using the Pythagoras we can calculate that the 16/9 screens have 310cm2 vs. 370cm2 screen. So 16% less screen. But it's a 1080p vs. 720p Display - hence more power used by system but also the display itself. So that 16% must discounted to maybe 12%. Further from my experience the screen in such ULV systems uses roughly 30%-60% of overall power depending of cpu-load. => So all in all at least roughly 5% battery life improvement from screen.
- Assuming Wacom technology the smaller digitizer should equalize more touchpoints (n-trig would use less power, but Microsoft was touting quality so i assume the wacom) =>+-0%

There are a lot of proportionality assumptions inside the calculation, but the calculation says we can expect a little more than 10% maybe 15% longer battery life with the Surface Pro vs. the Samsung Series 7 Slate…. Haha… Hopefully the improvement that windows 8 with its metro, hardware acceleration, better service management etc. brings, at least equalizes the shifting user scenarios. I would expect 5 hours real world battery life for the Surface Pro and 7 hours with the Surface RT.


Samsung 7 Slate ile Microsoft Surface Pro arasında aylar öncesinde yapılmış ufak bir mukayese mevcut. Şimdi daha önce yapılmamış olan nedir ve o buram buram ukalalık kokan yorumunuzun arkasında yatan nedir, söylerseniz sevinirim. Apple'ı bilemem lakin Samsung zaten bu işlerin içinde.

samsung.com/...
forum.donanimhaber.com/...

ATIV PC Pro da şurada mevcut. Ne düşünüyorsunuz majesteleri?

Maksadımı aştıysam affedin hazretleri.

Ek: "i5 işlemci ve 4GB RAM, tablette devrim budur", "Windows işlemci". Gülelim mi, ağlayalım mı? Adam bidon demiş ya!


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teramit 6 yıl
carman1tr
Artık iOS üzerinde yenilikler sunulmalı. Donanımlar gayet iyi durumda. İnsanoğlu içindeki sıkılma, degisiklik isteme, yenilik isteme dürtüleri tam olarak iOS üzerine. Apple buna yönelik birseyler yapmazsa iOS 7 de, Musteri androide daha hızlı kayacaktir diye düşünüyorum.

androide biraz bakıp birşeyler öğrenseler iyi olacak ama gurur meselesi yapıyorlar bazı unsurları, şu widgetlara benzer birşey getirseler app storedan widget tarzı zımbırtılar satılmasına kurulmasına izin verseler, kilit ekranına uygulama indirebilsek falan ama burunları sürtmeden yapamayacak gibiler.biraz belleri bükülse de imana gelseler.
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carman1tr 6 yıl
Artık iOS üzerinde yenilikler sunulmalı. Donanımlar gayet iyi durumda.
İnsanoğlu içindeki sıkılma, degisiklik isteme, yenilik isteme dürtüleri tam olarak iOS üzerine. Apple buna yönelik birseyler yapmazsa iOS 7 de, Musteri androide daha hızlı kayacaktir diye düşünüyorum.
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