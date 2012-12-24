İddia : Daha ince ve daha hafif yeni iPad modeli Mart ayında tanıtılabilir





Apple'ın iPhone üretim döngüsünde eskiye dönerek Haziran ayında yeni bir iPhone 5 modeli tanıtacağının iddia edilmesinin ardından, bu kez de 5. nesil iPad modeli için benzer bir iddia ortaya atıldı.





iPad modellerini genelde Mart ayında tanıtan Apple, 4. nesil iPad modelini ise bir sürpriz yaparak Ekim ayında lanse etmişti. Aynı yıl içerisinde iki iPad modeli pazara sunan Apple bu açıdan eleştirilse de Macotakara tarafından endüstri kaynaklarına dayanarak verilen habere göre Mart ayında yeni bir lansman bizi bekliyor olabilir.





Macotakara daha öncede bazı önemli bilgileri sızdırdığı için dikkate değer bir site olarak görülüyor.





5. nesil iPad donanım açısından selefi ile bir farklılık göstermeyecek. Ancak incelik ve hafiflik açısından iPad mini ve iPhone 5 modellerine benzeyecek.





Öngörüler Steve Jobs dönemindeki vizyoner ürünlerle farklılaşmak yerine, Tim Cook ile firmanın üst seviye ürünleri sürekli tazelemesi ile rakiplerinden farklılaşacağı yönünde. Bu bakımdan iPad'in yenilenme periyodu 6 aya inecek. Bu sayede Microsoft, Google ve Samsung gibi rakiplere pazar payı bırakılmayacak.





Şimdilik sadece iddia olsa da ilerleyen dönemlerde internete sızacak bilgiler bu iddiayı güçlendirebilir. Ancak bir yıl içerisinde 3 tane yeni iPad modeli görmek, Apple kullanıcılarının oldukça tepkisini çekecektir.

http://www.businessinsider.com/next-ipad-march-2012-12