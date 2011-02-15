İddia: Dell, AMD'yi satın alabilir

AMD'nin satışıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ATi'nin alınmasıyla başlayan zorlu finansal süreçte zaman zaman satılacağı iddia edilen AMD, geçtiğimiz günlerde tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını ayırmış ardından faaliyetlerden ve stratejilerden sorumlu üst yöneticiler de AMD'den ayrıldıklarını açıklamışlardı. Şu an geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert liderliğinde yoluna devam eden AMD'nin, yakın zamanda yeni tepe yöneticisini açıklaması beklenirken, Dell'in, şirketi satın alacağı öne sürüldü.

Dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi olan Dell'in, AMD'yi satın alacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme getirilmişti. Netbook'lardan büyük ölçekli işletmlere yönelik sunucu çiftliklerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Dell için AMD'nin ürün gamı çekici olabilir. Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz ay pazara sunan AMD, yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı yenilikçi Bulldozer mimarisini ve L1ano kod adını taşıyan performans odaklı Fusion işlemcilerini de ikinci çeyrekte lanse edecek.

Dünya çapında operasyonları bulunan ve Acer'ın ardından üçüncü büyük bilgisayar üreticisi olarak gelen Dell'in, AMD'yi satın alması hem bilgisayar üreticileri hem de yarıiletken dünyasındaki dengelerin değişmesine neden olabilir. Zira şu an aktif olarak kendi geliştirdiği işlemciyi kendi markası altındaki bilgisayarlarda kullanan bir üretici bulunmuyor. Ancak öte taraftan Dell, akıllı telefon ve tablet bilgisayar segmentlerinde daha fazla etkin olmanın planlarını yapıyor fakat AMD'nin bu segmentlere özel çözümleri en azından şu an için bulunmuyor.