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İddia: Dell, AMD'yi satın alabilir

8 yıl
24,5b
1
73
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin satışıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ATi'nin alınmasıyla başlayan zorlu finansal süreçte zaman zaman satılacağı iddia edilen AMD, geçtiğimiz günlerde tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını ayırmış ardından faaliyetlerden ve stratejilerden sorumlu üst yöneticiler de AMD'den ayrıldıklarını açıklamışlardı. Şu an geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert liderliğinde yoluna devam eden AMD'nin, yakın zamanda yeni tepe yöneticisini açıklaması beklenirken, Dell'in, şirketi satın alacağı öne sürüldü.

Dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi olan Dell'in, AMD'yi satın alacağı yönündeki iddialar daha önce de gündeme getirilmişti. Netbook'lardan büyük ölçekli işletmlere yönelik sunucu çiftliklerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Dell için AMD'nin ürün gamı çekici olabilir. Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz ay pazara sunan AMD, yaklaşık beş yıldır üzerinde çalıştığı yenilikçi Bulldozer mimarisini ve L1ano kod adını taşıyan performans odaklı Fusion işlemcilerini de ikinci çeyrekte lanse edecek.

Dünya çapında operasyonları bulunan ve Acer'ın ardından üçüncü büyük bilgisayar üreticisi olarak gelen Dell'in, AMD'yi satın alması hem bilgisayar üreticileri hem de yarıiletken dünyasındaki dengelerin değişmesine neden olabilir. Zira şu an aktif olarak kendi geliştirdiği işlemciyi kendi markası altındaki bilgisayarlarda kullanan bir üretici bulunmuyor. Ancak öte taraftan Dell, akıllı telefon ve tablet bilgisayar segmentlerinde daha fazla etkin olmanın planlarını yapıyor fakat AMD'nin bu segmentlere özel çözümleri en azından şu an için bulunmuyor.


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Father Torque 8 yıl en beğenilen
AMD'nin belki de ilk kez kara geçtiği, uğruna Ati'yi satın aldığı Fusion teknolojisinin meyvesini toplayacağı bir dönemde, kısaca hisselerinin en iyi olduğu bir dönemde AMD'yi satın almaya cesaret edecek bir firma düşünemiyorum.
AMD'nin belki de ilk kez kara geçtiği, uğruna Ati'yi satın aldığı Fusion teknolojisinin meyvesini toplayacağı bir dönemde, kısaca hisselerinin en iyi olduğu bi...
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DH Misafiri 7 yıl
Aslında haberde sanırım ufak bir problem var , kendi geliştirdiği işlemciyi kendi markası altında satan bir üretici söz konusu , IBM ve Power Series gibi , aktif denmiş son kullanıcı pazarı odaklı denmemiş belirtmek istedim.
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DH Misafiri 7 yıl
borsaya açılan şirketler eger yöneticilerine hisse vermezlerse %49unu piyasaya sunarlar çünkü %51 hissesi olan söz sahibi olur
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ultiMance 8 yıl
Dell AMD yi her turlu alir ama gerek de duymaz zaten AMD hisselerini satmaz
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alpa07 8 yıl
ağzı olan konusuyor
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merttr 8 yıl
Dell'in elinde yeterince kaynak var amd yi almak için 14-15bn nakiti olduğu yazılıyo ki bu yeterli olabilir ama böyle bir hamle tamamen saçma olur sonuçta amd dell tarafından alınırsa sadece delle ürün üretirki bu amd nin değerini düşürür ayrıca maddi olarak dell de yaratacağı dengesizlikde düşünülürse sadece söylentide kalacak bir olay
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babaeski39 8 yıl
amd' ye para dell e koca lazım adamlarda para var alırlar amerikan şirketlerinde adeta gelenek galiba büyük balık küçük balığı yutar misali büyümek için

gözüne kestirdikleri firmaları alıyor demek ki amd de bir ışık görüyorlar pek çok firmanın iştahını kabartır

düşünsenize apple ın amd yi aldığını bir daha kimse tutamaz apple o zaman intel ne yapar asıl merak konusu o olur
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SEO-Uzmanı 8 yıl
HP gitsin printer kartuşu doldursun ! :)
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Python 8 yıl
iddia olarak kalır.
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bkadem 8 yıl
Borsa değeri şirketlerin gerçek değerini göstermez. Ya fiyat çok yüksek olur ya da çok düşük olur.Bana göre AMD'nin gerçek değeri 10 milyar dolardan fazladır.
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ozkan_tpc 8 yıl
Ben sadece borsa değerlerine bakılarak bir şirketin satın alınabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Duruma etki eden onlarca faktör mevcuttur. Amd yi satın almak demek sektörde çok büyük dengelerle oynamak demektir. Bunun bedeli de ağır olur.
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RockConn 8 yıl
ki kaldıki AMD'nin arkasında zaten IBM gibi bir dev var ve birçok ortak projeleri mevcut bu ikilinin.
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dellino 8 yıl
ATI yi 5.5 Milyara alan ve borcunun tamamını ödeyen AMD 6 milyara mı satılacak.


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