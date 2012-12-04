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İddia : Facebook, Zynga ile olan özel anlaşmalarını iptal ediyor

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyüğü haline gelen ve kullanıcı sayısı Çin nüfusu ile yarışır hale gelen Facebook, zaman içinde pek çok girişimin de dev birer şirket olmasına kapı araladı.

Bunlardan en popüler olan Zynga, FarmVille gibi yapımlarla 7 milyar dolarlık bir dev haline geldi ve sosyal oyun sektörünün doğmasına yol açtı.

Ancak gerek rakiplerin artması, gerekse yeni ve ilgi çekici sosyal oyunların yaygın hale gelmesi, Zynga'nın son dönemlerde finansal zorluklar yaşamasına sebep olmaya başladı. 2011 yılında Facebook gelirlerinin yüzde 12'si Zynga'nın yapımlarından gelirken, 2012 sonunda bu oran yüzde 9'a düştü. Firma ABD'nin farklı şehirlerindeki stüdyolarından işçi çıkarmak zorunda kaldı.

Zynga'nın yaşadığı düşüş Facebook'un da bazı tedbirler almasına sebep oldu. İddialara göre Facebook, Zynga ile yaptığı bazı özel anlaşmaları feshetme planları yapıyor. Özel anlaşma gereği Zynga'nın yapımları diğer firmaların yapımlarından daha farklı ve avantajlı şartlarla, sosyal ağ bünyesinde barındırılıyordu. 2015 yılına kadar geçerli olan bu anlaşma kapsamında, Facebook'un Zynga ile paylaştığı gelirler de diğerlerinden farklıydı.

Fakat yenilenen bir anlaşma gereği bundan sonra oyunlar sadece Facebook'un oyun geliştiricilerine yönelik belirlediği kurallar çerçevesinde muamele görecek. Buna Facebook kredilerinin daha avantajlı olarak kullanılması da dahil.

Konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Ancak Zynga'nın yenilik geliştirmek yerine kitleleri oyunlara çekmek için farklı reklam stratejileri uygulaması eleştiriliyordu. 

Yeni anlaşmaların Zynga'nın kötü gidişatını nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak yenilik geliştirmek konusunda geç kalan firmaların uğradığı akibetin Zynga'yı da beklediğini tahmin edebiliriz. 

http://www.digitaltrends.com/mobile/facebook-sells-the-farm-and-renegotiates-its-partnership-with-zynga/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karakaya_o 6 yıl
Kim ne derse desin messenger/space
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Ajzen 6 yıl
Her haltı paraya dökerlerse Zynga'da batar oyunlarıda. Adamlar her haltı paraya dönüştürler.
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Rockmania01 6 yıl
çıkışta akmayan ter inişte göz yaşı olur akar derler
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