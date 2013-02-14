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İddia : HP, Tegra 4'lü bir Android tablet hazırlığında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HP, Tegra 4'lü bir Android tablet hazırlığında
Palm firmasını satın aldıktan sonra webOS işletim sistemi hem akıllı telefon hem de tablet pazarında iddialı olma yarışına giren HP, beklenmedik çalkantılar sonrasında bu iki pazardan da çekilmek zorunda kalmıştı. Pek çok uzman tarafından gelecek vaad eden bir cihaz olarak gösterilen TouchPad tablet modeli de, indirimli satışlarla stokları bitirdikten sonra pazara veda etmişti.

Yeni tepe yöneticisi ile birlikte yeniden yapılanma sürecine giren HP, bu esnada odaklanamadığı akıllı telefon ve tablet üretimine son verirken, satılacağına dair de dedikodularına önünü alamamıştı. Ancak bazı kaynaklar, firmanın tablet pazarında şansını yeniden denemek istediğini iddia ediyor.

İddialara göre HP, Tegra 4 platformunun Toshiba ile birlikte ilk müşterisi olacak firmalardan birisi olabilir. Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdeğin yer aldığı Tegra 4 yongada sisteminde 72 işlem birimli bir GeForce grafik birimi de bulunuyor. HP'nin Tegra 4 çözümüne yer vereceği Android tableti üst seviye bir cihaz olacak.

Henüz bir ürün ismi veya özellik detayı bulunmayan tabletin MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenmiyor. Bunun yerine sonraki aylarda HP özel bir etkinlik düzenleyerek tanıtım yapacak. Ayrıca firmanın Android akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor.

Uzun süre PDA pazarında ürünlerini gördüğümüz HP'nin mobil dünyada aktif olduğunu söyleyemeyiz. İddialar doğruysa firma Android gücünü de arkasına alarak bir çıkış yakalamak istiyor olabilir.

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