İddia: HTC Desire HD son çeyrekte satışa sunulabilir

HTC Desire

Samsung Galaxy S ve Motorola Droid X gibi telefonların pazara girmesiyle birlikte rekabette geri kalmak istemeyen HTC, en başarılı Android modellerinden biri olan Desire'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak Desire HD modelini piyasaya sürebilir. Tayvan merkezli firmadan yapılan resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte yeni telefonun sahip olduğu teknik özelliklerle, Desire modelinden net bir şekilde ayrılacağı belirtiliyor. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana (muhtemelen AMOLED) sahip olacağıkonuşulan telefonun, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamerayla gelmesi bekleniyor. 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon platformunun güç vereceği yeni modelin, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini çalıştıracağı ve 4GB yerleşik depolama kapasitesiyle geleceği de ifade edilen detaylar arasında yer alıyor.

Yekpare alüminyum kasaya sahip olması beklenen HTC Desire HD, firmanın Android platformundaki iddiasını gözler önüne seren en güçlü modellerden biri olacak gibi görünüyor. EVO 4G'dekine benzer şekilde HDMI çıkışına sahip olması kuvvetle muhtemel görünen telefon720p HD video kaydı, Xvid video oynatımı, SRS çevresel ses ve Flash 10 desteği ile gelecek gibi görünüyor. Kimi kaynaklarca Sprint için hazırlanan EVO 4G modelinin Avrupa versiyonu olarak tanımlanan HTC Desire HD'nin son çeyrekte çıkacağı konuşulurken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.