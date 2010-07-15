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İddia: HTC Desire HD son çeyrekte satışa sunulabilir

8 yıl
20,2b
1
11
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Desire

Samsung Galaxy S ve Motorola Droid X gibi telefonların pazara girmesiyle birlikte rekabette geri kalmak istemeyen HTC, en başarılı Android modellerinden biri olan Desire'ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak Desire HD modelini piyasaya sürebilir. Tayvan merkezli firmadan yapılan resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte yeni telefonun sahip olduğu teknik özelliklerle, Desire modelinden net bir şekilde ayrılacağı belirtiliyor. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana (muhtemelen AMOLED) sahip olacağıkonuşulan telefonun, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamerayla gelmesi bekleniyor. 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon platformunun güç vereceği yeni modelin, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini çalıştıracağı ve 4GB yerleşik depolama kapasitesiyle geleceği de ifade edilen detaylar arasında yer alıyor.

Yekpare alüminyum kasaya sahip olması beklenen HTC Desire HD, firmanın Android platformundaki iddiasını gözler önüne seren en güçlü modellerden biri olacak gibi görünüyor. EVO 4G'dekine benzer şekilde HDMI çıkışına sahip olması kuvvetle muhtemel görünen telefon720p HD video kaydı, Xvid video oynatımı, SRS çevresel ses ve Flash 10 desteği ile gelecek gibi görünüyor. Kimi kaynaklarca Sprint için hazırlanan EVO 4G modelinin Avrupa versiyonu olarak tanımlanan HTC Desire HD'nin son çeyrekte çıkacağı konuşulurken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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andreii 8 yıl
HTC Evo 4G'nin Avrupa versiyonu.
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onboardx 8 yıl
çıksın alıcam
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mehmetgirgin 8 yıl
bi gün mutlaka HTC alıp deneyecem çok merak ediyorum
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vidoko 8 yıl
kullnımı nasıl acaba basitmi?
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KayhanKaan 8 yıl
Şimdi HTC buna S.amoled koyar yanındada Android 2.2 işletim sistemiyle tadından yenmez
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darendeli 8 yıl
HTC'nin bu huyunu hiç sevmiyorum her aldığımız modeli elimizde patlatıyor
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Haydee buyur buradan yakk
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