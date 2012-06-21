İddia: Microsoft Surface, 599$'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak





Microsoft, birkaç gün önce Hollywood'daki Milk Studios'ta düzenlediği etkinlikte Surface tablet bilgisayarlarını tanıtmıştı. Oldukça etkileyici teknik özellikler ihtiva eden ve özgün bir tasarıma sahip olan cihazların çıkış tarihi için sonbahar ayları işaret edilmişti, ancak fiyat konusunda kesin bir bilgi verilmemişti.

Tedarik zincirinde ve daha birçok sektörde önemli kaynaklara sahip olan Digitimes, Microsoft'un yeni tabletleriyle ilgili bazı bilgiler sızdırdı. Sitenin yayınladığı habere göre; Surface tabletlerin montajı Pegatron Technology firmasına yaptırılacak. Maalesef sipariş hacmi konusunda bir bilgi edinilememiş. Ancak tabletlerin hangi fiyatlarla satışa çıkacağı öğrenilmiş.

Windows RT işletim sistemi, 1280 x 720 piksel ClearType ekran, 32/64GB dahili hafıza, 9.3mm kalınlık, USB 2.0 portu ve NVIDIA Tegra 3+ çipset gibi özelliklere sahip olan Surface for Windows RT'nin 599$ fiyat etiketiyle geleceği bildiriliyor. 3G veya 4G gibi bir iletişim teknolojisine sahip olmayan tabletin kesin fiyatı bu olursa, 499 dolarlık üçüncü nesil Apple iPad ile rekabet edebilmesi için beraberinde yeni tanıtılan özel kılıflardan birini tüketiciye sunması şart.

Windows 8 Pro işletim sistemi, 22nm Intel Core Ivy Bridge işlemci, 64/128GB dahili hafıza, USB 3.0, Full HD 1920 x 1080 piksel ClearType ekran ve 42Wh pilin eşlik edeceği Surface for Windows 8 Pro'nun 799$ civarında fiyatlandırılacağı iddia ediliyor. Microsoft tanıtımın sonunda cihazlardan ARM işlemcili olan modelin benzeri tablet bilgisayarlara, Ivy Bridge işlemcili modelin ise; Ultrabook'lara yakın fiyatlara sahip olacağını açıklamıştı. Digitimes'ın verdiği rakamlar, resmi ağızlardan çıkan fiyat aralıklarıyla örtüşüyor. Fakat henüz tabletlerin çıkışı için uzun bir süre olduğundan fiyatın kesin olmadığı tahmin ediliyor.

Magnezyum kaplama kasa, Corning Gorilla Glass 2 ve çeşitli tasarım elementleriyle Microsoft'un büyük uğraşlar sonucunda ortaya koyduğu Surface tabletlerindeki tasarımın işletme pazarındaki kullanıcıların yanı sıra normal kullanıcıları da etkileyeceğini öne süren kaynaklar, aygıtların mobil sektördeki en büyük engellerinin yüksek fiyatları olacağına dikkat çekti.

Öte yandan tablet bilgisayarlarının yüksek kar oranları sağlamasını beklemeyen Microsoft'un kendi ekosisteminin üreticilerine karşı rakip olmaya karar vererek büyük bir risk aldığı vurgulandı.

http://www.digitimes.com/news/a20120619PD210.html