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İddia: Microsoft Surface, 599$'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak

6 yıl
3,7b
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38
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, birkaç gün önce Hollywood'daki Milk Studios'ta düzenlediği etkinlikte Surface tablet bilgisayarlarını tanıtmıştı. Oldukça etkileyici teknik özellikler ihtiva eden ve özgün bir tasarıma sahip olan cihazların çıkış tarihi için sonbahar ayları işaret edilmişti, ancak fiyat konusunda kesin bir bilgi verilmemişti.
Tedarik zincirinde ve daha birçok sektörde önemli kaynaklara sahip olan Digitimes, Microsoft'un yeni tabletleriyle ilgili bazı bilgiler sızdırdı. Sitenin yayınladığı habere göre; Surface tabletlerin montajı Pegatron Technology firmasına yaptırılacak. Maalesef sipariş hacmi konusunda bir bilgi edinilememiş. Ancak tabletlerin hangi fiyatlarla satışa çıkacağı öğrenilmiş.
Windows RT işletim sistemi, 1280 x 720 piksel ClearType ekran, 32/64GB dahili hafıza, 9.3mm kalınlık, USB 2.0 portu ve NVIDIA Tegra 3+ çipset gibi özelliklere sahip olan Surface for Windows RT'nin 599$ fiyat etiketiyle geleceği bildiriliyor. 3G veya 4G gibi bir iletişim teknolojisine sahip olmayan tabletin kesin fiyatı bu olursa, 499 dolarlık üçüncü nesil Apple iPad ile rekabet edebilmesi için beraberinde yeni tanıtılan özel kılıflardan birini tüketiciye sunması şart.
Windows 8 Pro işletim sistemi, 22nm Intel Core Ivy Bridge işlemci, 64/128GB dahili hafıza, USB 3.0, Full HD 1920 x 1080 piksel ClearType ekran ve 42Wh pilin eşlik edeceği Surface for Windows 8 Pro'nun 799$ civarında fiyatlandırılacağı iddia ediliyor. Microsoft tanıtımın sonunda cihazlardan ARM işlemcili olan modelin benzeri tablet bilgisayarlara, Ivy Bridge işlemcili modelin ise; Ultrabook'lara yakın fiyatlara sahip olacağını açıklamıştı. Digitimes'ın verdiği rakamlar, resmi ağızlardan çıkan fiyat aralıklarıyla örtüşüyor. Fakat henüz tabletlerin çıkışı için uzun bir süre olduğundan fiyatın kesin olmadığı tahmin ediliyor.
Magnezyum kaplama kasa, Corning Gorilla Glass 2 ve çeşitli tasarım elementleriyle Microsoft'un büyük uğraşlar sonucunda ortaya koyduğu Surface tabletlerindeki tasarımın işletme pazarındaki kullanıcıların yanı sıra normal kullanıcıları da etkileyeceğini öne süren kaynaklar, aygıtların mobil sektördeki en büyük engellerinin yüksek fiyatları olacağına dikkat çekti.
Öte yandan tablet bilgisayarlarının yüksek kar oranları sağlamasını beklemeyen Microsoft'un kendi ekosisteminin üreticilerine karşı rakip olmaya karar vererek büyük bir risk aldığı vurgulandı.  

http://www.digitimes.com/news/a20120619PD210.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
lordrdley
Sajuuk
lordrdleybugünkü rezaletten sonra mı ? asla! hiçbir zaman ! bu tableti almam ! bu nesil tableti en azındanhttp://www.youtube.com/watch?v=aSaXj1vIGxo
Zamanında bill gates tanıtırken de oldu ama alıntı yapana kadar anamızın babamızın 1 aylık maaşını kazandı bile
kesinlikle ama o kadar para verecem lansmanında fail olacak alacağım tablet ha ? bir şirket için hele ki 2012 de başa gelebilecek en büyük rezaletlerden birisi bence. hem pazara geç girecen, üstüne bu rezaleti yaşayacaksın. Nasıl güveneyim Microsoft ben sana ? Yeni iPad imle mutluyum ben.

Bu gece yeni iPad ine sarılıp uyu tamam mı? Nasıl güveneyim Microsoft ben sana yazmış adama bak ya ciddi anlamda sorunların var kendini bir kontrol ettir. Sen şimdi güvenmez isen yarın Microsoft dükkanı kapatıp işi bırakacak Allah'ın aşkına güven. Bir şey sorayım, Lansmanı güzel olan her tableti alıyor musun ?
lordrdleySajuuklordrdleybugünkü rezaletten sonra mı ? asla! hiçbir zaman ! bu tableti almam ! bu nesil tableti en azındanh...
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arabcian 6 yıl
Yok abi bırak parası yoktur bu fanboyların alamayacaklardır o tableti apple i savunanlarında emin yuzde 50 sinin apple marka bir makinası bile yoktur millet boş konuşmayı ve güçlü esen terndlere kör gözleriyle kapılmayı marifet sanıyor
bu insanların şu futbol maçlarına gidip 90 dakika boyunca kufreden çıkışta sağa sola ateş açıp insan öldüren insanlardan hiç farkı yok gozumde toplumun yüzde 70 i çürük yumurta hoşunuza gitsede gitmesede gerçek budur
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Lee-on! 6 yıl
Lansman yapılan tablet Windows firmasının kendi tableti? Bilmem farkında mısınız? Yok daha tam stabil değil daha çıkmadı falan... Sana çıkmadı. Adamlar aylardır üzerinde çalışıyor ellerinde hazır cihaz zaten. Hem madem hazır değil diyelim o zaman niye tanıtıma çıkarıyorsun yok şöyle böyle diye. Böyle de rezil olursun. Eminim soğuk terler döküp bir ton küfür etmiştir. On dk cihazı kameraya göstermedi arkasını çevirdi, sonra baktı olmayacak gitti başkasıyla değiştirdi ya olacak şey mi?
Tanıtım bu adı üzerinde... Ha bu berbat bir işletim sistemi demek değil tabii... Ama Windows gibi bir firmaya yakışmıyor... Ayrıca birisi söylemiş konferansta herkeste Macbook vardı diye. Daha önce Windows konferansını Macbook ile yaptıklarını görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam.
Ya da sadece masada duruyordu bilemiyorum.
Ayrıca her ne kadar Win de olsa fiyatlar yüksek gibi geldi bana... Alıcısı mutlaka olur ama yine de yüksek...
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aybey 6 yıl
Windows yanılmıyorsam bu cihaz için; ''tablet şimdi pc oldu!'' diyor ve sürekli altını çize çize tablet dedikten sonra pc diyor ve genel olarak sadece pc olarak tanımlıyor. Adamlar piyasadaki tabletleri, pad'leri sallamıyorlarmış havasındalar.

Cihaz tanıtımında, windows benzeri durumlara eskiden beri çok düştü, xp'de de yanılmıyorsam bu şekilde bir sorun olmuştu. Ancak günümüzde ciddi miktarda bilgisayar Windows kullanıyor hatta beğenilen ios ve android de ve hatta Linux da dahi Windows patentleri mevcut. Demek ki tanıtımda ne kadar çuvallasalar da insanlar yine gidip Microsoft ürünü alıyor... Ve şu ms'e çakanların topu da Windows sürümleri kullanıyor.

Hacı konu tanıtılan tablet, bu neyin kafası ki her android veya Windows konusunda bir elma lafıdır gidiyor...? Yahu istediğini al, mantıklı gerekçelerini ortaya koy ve ''bundan dolayı almam'' de. Sadece tanıtımda dondu diye almıyorsan alma, ama bu çok komik bir argüman. Padinizin değeri mi düşecek bu bilgisayar satışa çıktığında? Korkunuz bu mu?
Ben ipad tanıtımında Suriyeli steve jop emminin cihazı çok kurcalamadığını hatırlıyorum sanki-yanılıyorsam düzeltin-...

Bu ve benzeri win8'li bilgisayarlar iş yapacaktır, kimi Microsoft'tan, kimi Sony'den, kimi Asus, Acer, Arçelik ve hatta casper'dan vs. bir yerden alacak, ancak ödediği paraya göre aldığı cihaz isteklerini karşılayacak.

Kullandığınız markalar babanızın ve babanızın oğlunun veya sizin ve hatta bir akrabanızın değil ise; bu kadar savunmanız, kılıcınızı alıp karşınızdakini ezmeye çalışmanız çok ayıp...

Kimi markanın beline vurma derdinde. Bir bakın yazdıklarınız nasıl sırıtıyor. Donanımı, yazılımı vs konuyu eleştirin. Ancak alakasız konuları birbirinin üzerine bindirmeyin.
Bakın ekşi sözlükte ''funboy'' ile ilgili girilen yazılara bir bakın ve yarılın. eksisozluk.com/... sizde kabul etmeseniz de bir fanboy olabilir misiniz?

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mateacher 6 yıl
Daha çıkmamışsa neden sorunlu yada buglu haliyle tanıtıyorlar akıllarınca reklam yapmak pazar kapmak istediler ama cihaz ellerinde patladı madem ürününden tam emin değilsin o zaman göstermiceksin böyle bir etkinlik yapıp cihaz hata verirse gülerler.
Win 98'de Gates'in başınada gelmişti ama Windows tekel olduğu için sorun çıkmadı, fakat tablet piyasasında tekel değiller ve olamazlarda alternatifi çok fiyat gamı olarakda yüksek gördüm.
Fiyat olarak uygun olursa biraz daha iyi olur. Çünkü iPad gibi çok güçlü bir rakibi mevcut ve stabilite olarak neredeyse sorunsuz.
Yeni tabletini çok sevdim ben dizayn tarz artı Win 8 olması çok iyi keşke final sürümünden sonra bir keynote yapsalardı. Fiyatta uygunlaşırsa tadından yenmez.
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DH Misafiri 6 yıl
windows dan daha iyi alternatifiniz var mı derim geçer giderim...
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soul calibur 6 yıl
telefonu bilmem de tablette kesinlikle ipad'in hegomonyasının kırılacağını düşünüyorun. neden derseniz? bu ipad, ipod touch'ın büyük ekranlısı da ondan derim. içerik üretmene izin vermiyor da ondan derim.
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metallkraft 6 yıl
DH Misafiri
lordrdley
Sajuuk
lordrdleybugünkü rezaletten sonra mı ? asla! hiçbir zaman ! bu tableti almam ! bu nesil tableti en azındanhttp://www.youtube.com/watch?v=aSaXj1vIGxo
Zamanında bill gates tanıtırken de oldu ama alıntı yapana kadar anamızın babamızın 1 aylık maaşını kazandı bile
kesinlikle ama o kadar para verecem lansmanında fail olacak alacağım tablet ha ? bir şirket için hele ki 2012 de başa gelebilecek en büyük rezaletlerden birisi bence. hem pazara geç girecen, üstüne bu rezaleti yaşayacaksın. Nasıl güveneyim Microsoft ben sana ? Yeni iPad imle mutluyum ben.
Bu gece yeni iPad ine sarılıp uyu tamam mı? Nasıl güveneyim Microsoft ben sana yazmış adama bak ya ciddi anlamda sorunların var kendini bir kontrol ettir. Sen şimdi güvenmez isen yarın Microsoft dükkanı kapatıp işi bırakacak Allahın aşkına güven. Bir şey sorayım, Lansmanı güzel olan her tableti alıyor musun ?

ya sen alma zaten, senin gibiler almasin zaten herkes almasin ya su tableti lütfen cikinca bak rica ediyorum burdan gözünüzü seveyim bide htc one x almayin abi gidin iphone 4 alin hadi canim benim
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electROck35 6 yıl
Microsoft'un henüz tamamlanmamış Windows 8'iyle çalışan ve piyasaya sürülmemiş hala deneme aşamasında olan tablet + PC'sinden bahsediyoruz.

İlla kıyaslamak istiyorsanız piyasaya sürülmüş tamamen hazır, aynı işlemci ve ram'le çalışan Windows Phone ve Android Phone'u kıyaslayın. Emin olun Android 100 kere takılma, donma, yavaşlama yaşıyorsa Windows Phone belki 1 kere yaşar. O da belki o kadar iddialıyım :)
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777_E 6 yıl
cihazın tanıtımındaki olay gerçekten kötü. burada yazanlar "bu rezillikten sonra kesinlikle almam" benzeri yorum yapmışlar. Belki bunu yazanlar kullanmamış olabilir ama bir çok kişi windows 98 tanıtımındaki MAVİ EKRAN rezilliğine rağmen windows 98'i paşa paşa kullandılar.
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wustti 6 yıl
bi bakın:)
teknoseyir.com/...
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teramit 6 yıl
içinde bug varsa beta ise o zaman tanıtmasın çıktı mıktı demesin ,ben çok yakından takip etmiyorum ama insanların çoğu o kadar yakından takip etmiyor ondan sonra söylenti oluyor yok çöküyor falan devasa firmaların imajı çok önemli piyasaya sorun çıkartmayan cihazı lanse etmeleri lazım, herkese tek tek son sürümü değil falan mı diyeceğiz, işini bitir çıkart.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
lordrdley
Sajuuk
lordrdleybugünkü rezaletten sonra mı ? asla! hiçbir zaman ! bu tableti almam ! bu nesil tableti en azındanhttp://www.youtube.com/watch?v=aSaXj1vIGxo
Zamanında bill gates tanıtırken de oldu ama alıntı yapana kadar anamızın babamızın 1 aylık maaşını kazandı bile
kesinlikle ama o kadar para verecem lansmanında fail olacak alacağım tablet ha ? bir şirket için hele ki 2012 de başa gelebilecek en büyük rezaletlerden birisi bence. hem pazara geç girecen, üstüne bu rezaleti yaşayacaksın. Nasıl güveneyim Microsoft ben sana ? Yeni iPad imle mutluyum ben.

Bu gece yeni iPad ine sarılıp uyu tamam mı? Nasıl güveneyim Microsoft ben sana yazmış adama bak ya ciddi anlamda sorunların var kendini bir kontrol ettir. Sen şimdi güvenmez isen yarın Microsoft dükkanı kapatıp işi bırakacak Allah'ın aşkına güven. Bir şey sorayım, Lansmanı güzel olan her tableti alıyor musun ?
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ykanat 6 yıl
cihazda hata olabilir ama bu hatayla satılacağını düşünmüyorsunuz herhalde . ciddi bir donanım hatası olmadıktan sonra bu cihaza sıcak bakıyorum ben .
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