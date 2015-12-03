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İddia: Nikon, Samsung'un kamera bölümünü satın aldı

Görüntüleme tarafı açısında uzun zamandır kötü haberler ile gündeme gelen Samsung, yayılan son bilgilere göreyse görüntüleme departmanını sektörün önemli ismi Nikon'a satmış olabilir.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Nikon, Samsung'un kamera bölümünü satın aldı

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, NX1 gibi teknik olarak gelişmiş fotoğraf makineleri hazırlamasına rağmen sektör içerisinde istediği başarıya ulaşamadı ve özellikle "Sony, Olympus, Fujifilm" gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Bu alanda birçok ülkeden çekilmeye başlayan şirket, gelen ilginç bir iddiaya göreyse görüntüleme bölümünü Nikon'a satmış olabilir.
DSLR sistemden aynasıza olan geçişi hızlı gerçekleştirmiş olmasına rağmen bir türlü istenilen satış grafiğini yakalayamayan Samsung, bu açıdan görüntüleme departmanını konusunun uzmanı Nikon'a satmış olması çok da uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Ancak Nikon'a yakın çok önemli kaynakları bulunan NikonRumors, bu satın alma işleminin gerçek olduğuna inanmıyor.
NikonRumors bildiğiniz üzere hemen her Nikon ürün hakkındaki bilgileri daha resmi olarak duyurulmadan internet dünyası ile paylaşıyor ve bu açıdan bahsi geçen satın alma süreci hakkında hiçbir bilgi almamış olması mantıklı görünmüyor. Sitenin "konu hakkında çoktan birçok farklı kaynaktan bilginin gelmesi lazımdı" tarzındaki açıklaması da konuya şüphe ile bakmamıza neden oluyor.
Bu süreçten Nikon'un kazancı ne olabilir? 
Eğer böyle bir adım atıldıysa da Nikon'un Samsung tarafından üretilen 1-inç ve APS-C sensörler erişim sağlama, Samsung'un video çekim (Bildiğiniz gibi Nikon makineler video konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor) konusundaki teknik altyapısından yararlanma ve NX serisi lenslerin üretimi hattını kullanma dışından önemli bir kazanç elde edemeyeceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. Samsung'un Nikon'a büyük katkı sağlayabilecek hali hazırda çok büyük bir kullanıcı kitlesi de bulunmuyor.
İşin ilginç bir diğer yanı ise bütün bu satın alma haberleri yanında Samsung'un "2016 CES" fuarında yeni bir fotoğraf makinesi duyuracağı yönünde bazı bilgilerin gelmesi. Kore merkezli bir internet sitesine göre bu makine (Birden fazla model de gelebilir) 2016 Ocak ayında karşımıza çıkartılacak ve aynasız sistem yapısına sahip olacak.
Bu noktada sizin de fikirlerinizi almak isteriz. Sizce Nikon, Samsung'un görüntüleme bölümünü satın almak ile mantıklı bir adım mı atar yoksa boşa para mı harcar?


http://www.cnet.com/news/rumors-say-nikons-acquiring-samsung-camera-tech-we-say-win-win-opinion/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bence satmaz samsung.cubku telefon sensor birimide bu bolumun icinde...
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darkdiva 3 yıl
Fotoğrafçılarda markaya bağımlılık çok fazla. O nedenle yeni bir markanın tutunabilmesi bir hayli zor.
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fatsa52 3 yıl
Kelepir bir anlaşma olmuşsa niye almasin.
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