İddia : iPhone 5S, 20 Haziran'da tanıtılabilir





Apple'ın bu yılın yeni nesil iOS modelleri üzerindeki çalışmaları kapalı kapılar ardından devam ederken, gerek analiz uzmanları gerekse de tedarik zinciri firmalarından sık sık yeni iddialar geliyor.





Apple kaliteyi düşürecek ucuz bir iPhone işine girmeyeceklerini belirtmiş olmasına rağmen, iddialar ısrarla bu yıl iki model olacağı noktasına odaklanıyor. Modellerden birisinin ise yakın bir tarihte tanıtılacağı belirtiliyor.





Japon bir sitenin iddialarına göre iPhone 5S, Haziran ayında muhtemelen WWDC 2013 etkinliğinde teknoloji dünyasına tanıtılmış olacak. Modelin satışına ise Temmuz ayının ilk haftası başlanacak. iPhone 5S'te daha güçlü bir işlemci, NFC desteği ve parmak izi okuyucu gibi özellikler bulunurken, Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından desteklenen yeni bir arayüze sahip iOS 7 de model üzerinde ilk kez görücüye çıkacak.





Site, ayrıca daha düşük fiyata sahip bir iPhone modelinin de ön ödemeli operatörler vasıtasıyla Çin ve Hindistan'da satışa sunulacağını da iddialarına ekliyor.





Sitenin biraz tahminlere dayandığı anlaşılan iddialarının haricinde bu yıl iki model olacağına dair pek çok kaynaktan benzer bilgiler geliyor. Birisinin iPhone 5S olması muhtemelken, diğer modelin ise yıl sonuna doğru tanıtılacak daha büyük ekrana sahip bir model olacağı vurgulanıyor. Ancak henüz net bir bilgi ortada yok.





http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-5S-to-be-introduced-June-20th-will-launch-in-July-low-cost-version-to-come-in-August_id41343