Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : iPhone 5S, 20 Haziran'da tanıtılabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
103
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : iPhone 5S, 20 Haziran'da tanıtılabilir

Apple'ın bu yılın yeni nesil iOS modelleri üzerindeki çalışmaları kapalı kapılar ardından devam ederken, gerek analiz uzmanları gerekse de tedarik zinciri firmalarından sık sık yeni iddialar geliyor.

Apple kaliteyi düşürecek ucuz bir iPhone işine girmeyeceklerini belirtmiş olmasına rağmen, iddialar ısrarla bu yıl iki model olacağı noktasına odaklanıyor. Modellerden birisinin ise yakın bir tarihte tanıtılacağı belirtiliyor.

Japon bir sitenin iddialarına göre iPhone 5S, Haziran ayında muhtemelen WWDC 2013 etkinliğinde teknoloji dünyasına tanıtılmış olacak. Modelin satışına ise Temmuz ayının ilk haftası başlanacak. iPhone 5S'te daha güçlü bir işlemci, NFC desteği ve parmak izi okuyucu gibi özellikler bulunurken, Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından desteklenen yeni bir arayüze sahip iOS 7 de model üzerinde ilk kez görücüye çıkacak.

Site, ayrıca daha düşük fiyata sahip bir iPhone modelinin de ön ödemeli operatörler vasıtasıyla Çin ve Hindistan'da satışa sunulacağını da iddialarına ekliyor. 

Sitenin biraz tahminlere dayandığı anlaşılan iddialarının haricinde bu yıl iki model olacağına dair pek çok kaynaktan benzer bilgiler geliyor. Birisinin iPhone 5S olması muhtemelken, diğer modelin ise yıl sonuna doğru tanıtılacak daha büyük ekrana sahip bir model olacağı vurgulanıyor. Ancak henüz net bir bilgi ortada yok.


http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-5S-to-be-introduced-June-20th-will-launch-in-July-low-cost-version-to-come-in-August_id41343 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Android kullanıcıları, Apple'ın hiçbir ürününü önemsemediklerini ve umurunda olmadıklarını vurgular. Ama nedense Apple ile ilgili her haberin altına gelip 10-14 yaş aralığı seviyesine hitap eden esprilerle markaya sataşır. Dikkat ederseniz eleştirir demiyorum, sataşır. Çünkü eleştiren kişi bilinçli kullanıcıdır. Ama buraya gelip de ''Benim babam senin babanı döver, Apple pis kaka'' şeklinde yorum yapan arkadaşlar, kusura bakmayın ama çok boş insanlarsınız canlarım...
Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.
Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle. Ha, aralarında bi' fark galdı, o fargınan çok güzel oldu. Meselam herkesin hayatına kimse garışamaz. Ha nasıl garışamaz; ben bu şekkil giyinirim, bu bayan şu şekkil giyinir, şu şekkil giyinir...
Hadi sevgilerle...
Android kullanıcıları, Apple'ın hiçbir ürününü önemsemediklerini ve umurunda olmadıklarını vurgular. Ama nedense Apple ile ilgili her haberin altına gelip 10-14...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +71
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 6 yıl
her yil telefon degistirenler dusunsun...
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
@PlayMakers

ne alaka? 5'' olunca öküz gibimi olmuş oluyor?

iphone 5'in çerçevesine 5'' e yakın ekran sığar o kadar boş alanı varki.

htc one bakın 4.7'' veya xperia Z'ye bakın 5'' .Öküze benzemiyorlar, iphone'dan daha şıklar.

Asıl iphone kumandaya benziyor ince ve uzun
@PlayMakersne alaka? 5'' olunca öküz gibimi olmuş oluyor?iphone 5'in çerçevesine 5'' e yakın ekran sığar o kadar boş alanı varki.
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Konungariket Sverige 6 yıl
Chuckly
nightsoldier
Chuckly İnşallah düşük bir model görmeyiz.Bu Appleın kalitesini ciddi anlamda düşüren bir hamle olur Yukarıdaki arkadaşın yazdığı gibi şuan Htc Oneın boyutu gayet ideal.Yeni iPhone bu boyutlarda olursa güzel olur.
One tasarim ve kaliteyle cok iyi bir cihaz. Dun inceledim ve iphone almasaydim kesinlikle one alirdim dedirtti. Ekran ful hd ve cok iyi. Genis ekran olmasi ozellikle benim gibi internette cokca zaman gecirenler icin ideal. pil tuketimi iyi gorunuyor,led bildirim isiginin olmasi buyuk avantaj. boylece daha telefona dokunmadan arama oldugunu veya mesaj geldigini biliyorsunuz. Ustelik muzik kalitesi de ust duzey oldugu goruluyor. Tabi onemli olan kulaklik kalitsi. Apple ise iphoneda en iyi ses chiplerinden birini kullaniyor. Mp3 formatini desteklememesi de iyi ses cermesinde bir etken. Oneda ne tur bir ses chipi kullanilmis bilmiyorum, kendi kulakligimda bir test etmem gerekiyir. Eger iphone kadar iyi ise bir sonraki cihazim one olacaktir. Ustelik android 5 ile var olan guvenlik sorunlarina cozum getirilecegi soyleniyor. Tabi acik kaynak bir sostemde bu pekte mumkun gorunmese de bir takim onlemlerin alinmasi gerekiyor artik. Ozellikle sistemin akiciligi ge tam tuketimi konusunda.
Beats ile anlasmalari oldugundan dolayi ses kartinin iyi oldugunu dusunuyorum.Disariya verdigi ses son derece guclu,fakat hic kulaklik ile dinlemedim.Beats+Htc One kombinasyonu ile cok iyi bir performans sergileyecegini dusunuyorum.

baya zaman geçmiş ancak htc one kulaklıklarında şarkı açtım son sesese yaklaştırdım ve telefon uyarı verdi ses çok yüksek geçiçi işitme kaybı yaşayabilirsiniz diye o.O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ağır Müslümcü 6 yıl
Her ay yenisi cıkar yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mizahçıberkay 6 yıl
iPhone 5s eylül de ios7 ile birlikte gelecek
:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 6 yıl
beklemedeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mizahçıberkay 6 yıl
20 haziran oldu kiç ses soluk yoq
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 6 yıl
Yeni çıkaracağı model ip5 gibi kalitesiz malzemeden imal edilecekse hiç çıkarmasınlar daha iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bishey 6 yıl
Ben severek iphone 4 kullaniyorum. Arkadasimda severek s3 kullaniyo. Arkadasim telefonuna iki isletim sistemi kuruyo. Ben en fazla jailbreak yapiyorum basit kullaniyorum. Yakinda o s4 alacak bende 5S yada artik yeni ne cikarsa onu alacam. Severek kullanmaya devam edecez. Millet istiyosa philips telefon kullansin beni ilgilendirmiyo. Tercih meselesi bunlar. Bence samsung buyuk yapmaya apple da kucuk yapmaya devam etsin. İki iyi marka iki iyi isletim sistemi iki farkli tarz. Herkes ayni takimi tutsa ne zevki kalir futbolun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoktorJames 6 yıl
Abi neden ucuz iphone istemiyor millet ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grezimonk 6 yıl DoktorJames
metokam

Abi neden ucuz iphone istemiyor millet ?


TR'de ucuz olarakn satılacak sanıyorsan ancak rüyanda örürsün... plastikçi Apple köklemesede TR'de maliye ve satıcı kökler...[>:]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl DoktorJames
Çok kişi sahip olursa kendilerini özel hissedemezler o yüzden.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Önce şarj sorunu çözülsün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRECRUIT 6 yıl
DH Misafiri
Gavuzla
DH MisafiriAndroid kullanıcıları, Appleın hiçbir ürününü önemsemediklerini ve umurunda olmadıklarını vurgular. Ama nedense Apple ile ilgili her haberin altına gelip 10-14 yaş aralığı seviyesine hitap eden esprilerle markaya sataşır. Dikkat ederseniz eleştirir demiyorum, sataşır. Çünkü eleştiren kişi bilinçli kullanıcıdır. Ama buraya gelip de Benim babam senin babanı döver, Apple pis kaka şeklinde yorum yapan arkadaşlar, kusura bakmayın ama çok boş insanlarsınız canlarım... Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle. Ha, aralarında bi fark galdı, o fargınan çok güzel oldu. Meselam herkesin hayatına kimse garışamaz. Ha nasıl garışamaz; ben bu şekkil giyinirim, bu bayan şu şekkil giyinir, şu şekkil giyinir...Hadi sevgilerle...
burayı sürekli takip ediyosun herhalde biliyosun çünkü yorumları ya senin üye olmama şansın yok niye delikanlı olup üyeliğinden yapmıyosun bu yorumlarıda hanım gibi misafir yazıp kaçıyosunuz, datmin oldunmu 40 elmacı koyun beğendi diye...
Madem sormuşsun, ben de cevap vereyim. Neden üye olmuyorum?Çünkü olamıyorum güzel arkadaşım, onay maili adresime ulaşmıyor. İki defa farklı kullanıcı adları ve farklı mail adresleri ile denemem sonucu hala üye olamadım. Ben de sorun çözülene kadar beklemeye karar verdim, bu kadar basit.Datmin oldun mu?Ayrıca konunun delikanlılık ile uzaktan yakından ilgisi yok. Eğer yazılan mesaj mantık çerçeveleri içinde ise bu mesajın bir üyeden mi yoksa bir misafirden mi geldiği önem teşkil etmez. Yazana değil, yazılana bak canım arkadaşım. Belki o zaman olaylara fanatik gözle değil de, objektif bakmayı öğrenirsin.Objektif olduğunuzu iddia edip, insanlara elmacı gibi sıfatlar yakıştırıyorsunuz. Binlerce TL ödeyip aldığınız cep telefonları ile duygusal aile bağları kurup, laf söyletmiyorsunuz. Bunlar ticari firmalar, hiçbiri babamızın oğlu değil. Herhangi biri batsa umrumda olmaz, şu an kullandığım X firması batsa, Y ile Z firmaları arasında seçim yaparım. Ama sizler X firması ile romantik bir ilişki içerisindesiniz, prenses peri sanıyorsunuz... Bunun ne kadar acınası bir tablo olduğunun farkında mısınız?Sana fanatik diyorum, çünkü daha yazılan mesajı bile objektif bir şekilde okuyamıyorsun, kaldı ki objektif yorum yapacaksın... O mesaja + oy veren arkadaşlar sadece iOS değil, aynı zamanda fanatik olmayan Android kullanıcılarıdır. Anlaması sandığın kadar güç değil, bak ne yazmışım oraya:
Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle.
Bu cümleden ne çıkarıyorsun? Apple fanatiği olduğumu mu? Eğer böyleyse durum sizin için oldukça üzücü. Apple çok mu umrumda sanıyorsun? Bu forumda yine Appleı en çok eleştirenlerden biri de benim. Mesela güncellemeleri bir süredir düzene oturtamadılar, her güncelleme ile diğer bir sorunu beraberinde getirmeye başladılar. Bu haberlerin altında bir Apple kullanıcısı olarak, Applea en çok giydiren yine benim. O zaman da Apple fanatikleri tarafından Fandroid olarak nitelendiriliyorum.Durumu anlamak o kadar da zor değil arkadaşlar. Bizim insanımız bir cihaza o kadar para verince fanatik olup çıkıyor. 2000TL verdim, acayip taksitler ödüyorum oğlum! Bu kadar para verdiğime göre bu telefon mükemmel olmak zorunda. Kusur bulanı döverim! mantığında adamlar. Oysa ellerindeki şey elektronik cihaz yahu! :) Evimdeki tost makinesine veya mikrodalga fırına ne kadar değer veriyorsam, elimdeki telefona da verdiğim değer bu kadardır. O kadar para verip aldığınız telefonunuz içinize sinsin yeter. Androidmiş, iOSmuş, WP8miş... Sandığınız kadar mühim şeyler değil bunlar. Size uygun olan ve işinize yarayacak cihazı seçiniz ve mutlu olunuz. Fanatikliğe ayırdığınız yaratıcı zekanızı da daha verimli amaçlar için kullanınız.Sevgilerle...

Gözümde bir anda düşüverdin, niye mi? Beyin yoksunu birilerine satırlarca yazı yazıp anlamasını beklediğin için. Muhatap aldığın kişi "%50" buna emin olabilirsin. O değilde niye üye olmuyorsun? Yoksa korkuyor musun? :D "aypin" den buldum seni yarın kapındayız :D:D:D "... Youth Wing's send their regards"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
geldi çattı 20 haziran

kim hortlattı gene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 6 yıl
İosta gorsellik anlaminda bir seyler katmasi lazim applein. Android cephesi gumbur gumbur geliyor, bu ortamda kullanici kaybetmemesi icin hem isletim aosteminde hem donanimda hemde tasarimda iyilestirmeler yapmasi lazim acilen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluebest 6 yıl
Şu ekranı büyütüp 4,5 yapsa bırakacağım S3'ü, 5S alıp en az 3 sene kullanacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bir arkadaş çok iyi anlatmış. Şu firmaları babanızın malı gibi savunmayla elinize ne geçiyor anlamadım mesela sıkı samsungcuyum fanıyımda ama bir markanın fanı olmak ne zamandan beri o firmanın kötü yanlaarını bile en iyisi seviyesine çıkartmaya çalışmak veya diğerlerini aşağılsyıcı bir şekilde yere gömmeye çalışmak oldu yapmayın arkadaşlar tamam hoş o kadar para verip alıyoruz bu telefonları. Sonra en iyisini ben aldım amacıyla foruma girip kendini tatmin etmek amacıyla insanlara sataşıyosunuz yapmayın gerçekten.
Ben donanım haberinde çok çok eskilerden beri takipçisiyim donanım ve teknoloji olsun ekran kartından tutda işlemcisine kadar ilgilenen bu işi severek yapan birisiyim ama son yıllardaki ego tatminini anlamış değilim inşallah olgunlaşırız dileğiyle diyorum son olarakta.
Kendinize uygun olan telefonu seçin mesela ben amoled ekranı çok seviyorum renkler çok canlı renkli göz alıcı samsng kullanıyorum sadece bu yüzden değil tabiki :-) mesela başkası yemişim özelleştirmeyi diyo benstabillik isterim alıyo iphone biri diyoki ses telefonu almak istiyorum alıyo htc yi su geçirmezlik isteyende alıyo xperiayı bu kadar basit bir mevzuyu nerelere getiriyoruz.
Neden o kadar sene takip ettin diyosunda bir üyelik bile almadın derseniz benim üyeliğim vardı çok eski den ama dh le bir sorun oldu biraz uzaklaştım dhden sonra şifre yide unutunca uğraşmadım hergün ziyaretçi olarak idare ettim sonra yeter dedim üyrlik alayım ama sanırım uzun zamandır bozuk aktivasyon linkleri BOZUK bununda dh tarafından düzeltilmesini rica ediyorum
Herhangi birinizi kıracsk cümle kullandıysam özür dilerim saygılar .
Yusuf Ziya İskender
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Gavuzla
DH MisafiriAndroid kullanıcıları, Appleın hiçbir ürününü önemsemediklerini ve umurunda olmadıklarını vurgular. Ama nedense Apple ile ilgili her haberin altına gelip 10-14 yaş aralığı seviyesine hitap eden esprilerle markaya sataşır. Dikkat ederseniz eleştirir demiyorum, sataşır. Çünkü eleştiren kişi bilinçli kullanıcıdır. Ama buraya gelip de Benim babam senin babanı döver, Apple pis kaka şeklinde yorum yapan arkadaşlar, kusura bakmayın ama çok boş insanlarsınız canlarım... Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle. Ha, aralarında bi fark galdı, o fargınan çok güzel oldu. Meselam herkesin hayatına kimse garışamaz. Ha nasıl garışamaz; ben bu şekkil giyinirim, bu bayan şu şekkil giyinir, şu şekkil giyinir...Hadi sevgilerle...
burayı sürekli takip ediyosun herhalde biliyosun çünkü yorumları ya senin üye olmama şansın yok niye delikanlı olup üyeliğinden yapmıyosun bu yorumlarıda hanım gibi misafir yazıp kaçıyosunuz, datmin oldunmu 40 elmacı koyun beğendi diye...

Madem sormuşsun, ben de cevap vereyim.
''Neden üye olmuyorum?''
Çünkü olamıyorum güzel arkadaşım, onay mail'i adresime ulaşmıyor. İki defa farklı kullanıcı adları ve farklı mail adresleri ile denemem sonucu hala üye olamadım. Ben de sorun çözülene kadar beklemeye karar verdim, bu kadar basit.
''Datmin'' oldun mu?
Ayrıca konunun ''delikanlılık'' ile uzaktan yakından ilgisi yok. Eğer yazılan mesaj mantık çerçeveleri içinde ise bu mesajın bir üyeden mi yoksa bir misafirden mi geldiği önem teşkil etmez. Yazana değil, yazılana bak canım arkadaşım. Belki o zaman olaylara fanatik gözle değil de, objektif bakmayı öğrenirsin.
Objektif olduğunuzu iddia edip, insanlara ''elmacı'' gibi sıfatlar yakıştırıyorsunuz. Binlerce TL ödeyip aldığınız cep telefonları ile duygusal aile bağları kurup, laf söyletmiyorsunuz. Bunlar ticari firmalar, hiçbiri babamızın oğlu değil. Herhangi biri batsa umrumda olmaz, şu an kullandığım X firması batsa, Y ile Z firmaları arasında seçim yaparım. Ama sizler X firması ile romantik bir ilişki içerisindesiniz, prenses peri sanıyorsunuz... Bunun ne kadar acınası bir tablo olduğunun farkında mısınız?
Sana ''fanatik'' diyorum, çünkü daha yazılan mesajı bile objektif bir şekilde okuyamıyorsun, kaldı ki objektif yorum yapacaksın... O mesaja + oy veren arkadaşlar sadece iOS değil, aynı zamanda fanatik olmayan Android kullanıcılarıdır. Anlaması sandığın kadar güç değil, bak ne yazmışım oraya:
Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle.

Bu cümleden ne çıkarıyorsun? Apple fanatiği olduğumu mu? Eğer böyleyse durum sizin için oldukça üzücü. Apple çok mu umrumda sanıyorsun? Bu forumda yine Apple'ı en çok eleştirenlerden biri de benim. Mesela güncellemeleri bir süredir düzene oturtamadılar, her güncelleme ile diğer bir sorunu beraberinde getirmeye başladılar. Bu haberlerin altında bir Apple kullanıcısı olarak, Apple'a en çok giydiren yine benim. O zaman da Apple fanatikleri tarafından ''Fandroid'' olarak nitelendiriliyorum.
Durumu anlamak o kadar da zor değil arkadaşlar. Bizim insanımız bir cihaza o kadar para verince fanatik olup çıkıyor. ''2000TL verdim, acayip taksitler ödüyorum oğlum! Bu kadar para verdiğime göre bu telefon mükemmel olmak zorunda. Kusur bulanı döverim!'' mantığında adamlar. Oysa ellerindeki şey elektronik cihaz yahu! :) Evimdeki tost makinesine veya mikrodalga fırına ne kadar değer veriyorsam, elimdeki telefona da verdiğim değer bu kadardır.
O kadar para verip aldığınız telefonunuz içinize sinsin yeter. Android'miş, iOS'muş, WP8'miş... Sandığınız kadar mühim şeyler değil bunlar. Size uygun olan ve işinize yarayacak cihazı seçiniz ve mutlu olunuz. Fanatikliğe ayırdığınız yaratıcı zekanızı da daha verimli amaçlar için kullanınız.
Sevgilerle...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tnrskr 6 yıl
Bende 5s i bekliyorum aslında aklımda galaxy s4 de var.Aple ın mantığı nasıl olsa satarım bunu değiştirirse çok daha fazla satar.Herkes stabilite falan diyor ama eski 3310 larda çok stabildi ama herşeyi kısıtladıktan sonra stabil olsa kaç yazarki.Bluetooth erişimi bile kısıtlı flaş desteği yok.Zaten senin yazılımın açık kaynak kodlu değil yani ekstra fobilere girmeye ne gerek var.Bu tamamen aple ın ukala pazarlama takdiği.Ne verirsem onu isteyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2545 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve
3 etiket daha iPhone 5S Apple iphone 6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TG: Zyxel ile modern ofis ve ev ağları üzerine konuştuk 6 yıl HTC One (M7) video inceleme "Fark yaratmak isteyenlere özel" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim