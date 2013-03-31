İddia : iPhone 5S, 20 Haziran'da tanıtılabilir

Haber Editörü
Apple'ın bu yılın yeni nesil iOS modelleri üzerindeki çalışmaları kapalı kapılar ardından devam ederken, gerek analiz uzmanları gerekse de tedarik zinciri firmalarından sık sık yeni iddialar geliyor.
Apple kaliteyi düşürecek ucuz bir iPhone işine girmeyeceklerini belirtmiş olmasına rağmen, iddialar ısrarla bu yıl iki model olacağı noktasına odaklanıyor. Modellerden birisinin ise yakın bir tarihte tanıtılacağı belirtiliyor.
Japon bir sitenin iddialarına göre iPhone 5S, Haziran ayında muhtemelen WWDC 2013 etkinliğinde teknoloji dünyasına tanıtılmış olacak. Modelin satışına ise Temmuz ayının ilk haftası başlanacak. iPhone 5S'te daha güçlü bir işlemci, NFC desteği ve parmak izi okuyucu gibi özellikler bulunurken, Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından desteklenen yeni bir arayüze sahip iOS 7 de model üzerinde ilk kez görücüye çıkacak.
Site, ayrıca daha düşük fiyata sahip bir iPhone modelinin de ön ödemeli operatörler vasıtasıyla Çin ve Hindistan'da satışa sunulacağını da iddialarına ekliyor.
Sitenin biraz tahminlere dayandığı anlaşılan iddialarının haricinde bu yıl iki model olacağına dair pek çok kaynaktan benzer bilgiler geliyor. Birisinin iPhone 5S olması muhtemelken, diğer modelin ise yıl sonuna doğru tanıtılacak daha büyük ekrana sahip bir model olacağı vurgulanıyor. Ancak henüz net bir bilgi ortada yok.
http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-iPhone-5S-to-be-introduced-June-20th-will-launch-in-July-low-cost-version-to-come-in-August_id41343 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her markanın ve modelin kendine özel güzellikleri var. Her şeyden önce kişisel cihazlar bunlar, aynı olmak zorunda değiller. Şahsen iPhone gibi çok büyük olmayan, sade ekranları seviyorum. Bir başkası da büyük ekranlı telefonları sevebilir, gayet normal.
Dediğim gibi kişisel cihazlar bunlar, farklı olmak zorundalar. Herkesin zevki aynı olmadığı gibi, her cihaz da aynı olamaz haliyle. Ha, aralarında bi' fark galdı, o fargınan çok güzel oldu. Meselam herkesin hayatına kimse garışamaz. Ha nasıl garışamaz; ben bu şekkil giyinirim, bu bayan şu şekkil giyinir, şu şekkil giyinir...
Hadi sevgilerle...
ne alaka? 5'' olunca öküz gibimi olmuş oluyor?
iphone 5'in çerçevesine 5'' e yakın ekran sığar o kadar boş alanı varki.
htc one bakın 4.7'' veya xperia Z'ye bakın 5'' .Öküze benzemiyorlar, iphone'dan daha şıklar.
Asıl iphone kumandaya benziyor ince ve uzun