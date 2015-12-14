Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen?

Teknoloji geliştikçe daha önce aklımızın ucundan geçmeyen ilginç icatlar karşımıza çıkıyor. Bunlardan birine imza atan araştırmacılar, idrardan elektrik üretebilen çorap ile hayranlık uyandırıyor.
3 yıl
3,6b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen?

Son yıllarda üzerinde en çok çalışma yapılan konuların başında enerji üretim kavramı geliyor. Herkes farklı noktalardan ucuza enerji elde etmeyi planlarken, University of the West of England araştırmacıları tarafından geliştirilen bir sistem ise idrar ile elektrik üretme kavramını ayağa getiriyor.
Bristol BioEnergy merkezinden Ioannis Ieropoulos önderliğinde geliştirilen proje, idrardan elektrik üretiminden çok çorap temelli çalışma yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bilim insanları uzun zamandır idrar üzerinden elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor ancak yeni sistem bunu çoraba sığabilecek düzeyde minyatürize ediyor.
Ieropoulos ve ekibinin minyatür mikrobiyal yakıt hücresi üzerine kurduğu çorap, ufak miktarlardaki idrarınızı depoluyor ve hareket ettiğiniz sırada oluşan güç ile dahili tüpler içerisinde hareket ettirmeye başlıyor. Bu tüpler idrarı içerisinde bakteriler yer alan yakıt hücresine gönderiyor ve burada yakılan idrar elektrik enerjisi olarak geriye dönüyor.
Sistem tahmin edebileceğiniz üzere şimdilik akıllı telefon ya da akıllı saatleri şarj edebilecek kadar enerji üretemiyor. Bilim insanları tarafından verilen bilgilere göre "her iki dakikada bir kablosuz sinyal" gönderebilen idrar destekli çorap sistemi, bu açıdan arama kurtarma faaliyetlerinde (Örneğin telefonu çekmeyen dağcıların yerini belirleme gibi) hayati önem taşıyan bir çözüm ortaya koyabilecek potansiyel barındırıyor.
Sistemin çok daha kullanışlı, her zaman giyilebilir ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar aktif olarak devam ediyor. 


http://www.ubergizmo.com/2015/12/socks-generates-electricity-with-pee/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mosyozzz 3 yıl en beğenilen 4lone
4lone
hortumun ucunu tam olarak nereye takacaz onu anlamadım ? (makaleyi okumadım resimden sordum)

Kıbleye
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
justbejust 3 yıl
Dune'daki Stillsuite kavramını hatırlatıyor. Ter ve idrarı geri dönüştürüp içme suyu diye sunardı çölde. Osuruğu depolayıp jetpack çalıştıracak düzenek de bekleriz bilim insanlarından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awolfinsky 3 yıl
Sistem güzelde bunu üstünde taşımak çok saçma olmuş onun yerine çanta büyüklüğünde bişey yapsınlar işeyelim içine elektrik üretsin ne gerek var böyle soytarı gibi üstümüzde düzenek taşımaya...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
İdrardan bu olursa diskidan elektrik üretip telefon PC vs şarj ederiz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 3 yıl
altımıza şıcarsak powerbank olayı tarihe gömülür bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 3 yıl
her insanın idrarı kendi yaralarına birebir çok iyi geliyor. bunu biliyorlarmı acaba....???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 3 yıl
Çorabına eden var mı?

Adamlarda zeka varda neyde kullanacaklarını şaşırıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
ieropoulos kullanım alani bulamadigindan cikmazda ve paylasmis.
aksi halde neden bitmemis calismasini aciga vursun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4lone 3 yıl
hortumun ucunu tam olarak nereye takacaz onu anlamadım ? (makaleyi okumadım resimden sordum)
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mosyozzz 3 yıl 4lone
4lone
hortumun ucunu tam olarak nereye takacaz onu anlamadım ? (makaleyi okumadım resimden sordum)

Kıbleye
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl 4lone
4lone
hortumun ucunu tam olarak nereye takacaz onu anlamadım ? (makaleyi okumadım resimden sordum)

Sondaj gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl 4lone
4lone
hortumun ucunu tam olarak nereye takacaz onu anlamadım ? (makaleyi okumadım resimden sordum)

Tabi ki de idrar portuna.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talbotlago 3 yıl
Depremde de çok işe yarayacaktır, hele memleketimizde.
Yakında, "Depremde hayat kurtaran idrar çorabı" diye satılmaya başlanır. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Guzel bir çalışma.. Gelecekte elektriksiz hiç bi şey kalmayacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
University of the West of England, idrar ve
6 etiket daha teknoloji çorap kullanıcı teknolojileri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir 3 yıl Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak 3 yıl CES Asia 2016 yeni başlayan şirketlere kapılarını açıyor 3 yıl Volkswagen CES 2016'da yeni elektrikli otomobilini tanıtacak 3 yıl GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyor 3 yıl Microsoft ile Programlama Dersleri #1 3 yıl Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Snapdragon 820 benchmark performansını artırıyor 3 yıl Dropbox Mailbox ve Carousel uygulamaları kapanıyor 3 yıl Çarpan kilidi kapalı Skylake işlemciler hız aşırtılabilecek 3 yıl PC pazarı gelecek yıldan umutlu 3 yıl Taşınabilir rüzgar türbini 3 yıl Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor 3 yıl Yeni drone modeliyle güvenlik görevlilerine ihtiyaç azalıyor 3 yıl Taylor Swift'in dünya turnesi belgeseli Apple Music'te yayınlanacak 3 yıl Apple, kendi video düzenleyicisini aldatıyor 3 yıl Continental'den akıllı cam kontrol filtresi 3 yıl ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı 3 yıl MaxCurve ile iOS tarafında fotoğraf düzenleme seviye atlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen? Sonraki Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor 3 yıl Nikon 2015 Small World yarışmasından harika videolar 3 yıl Apple'ın yeni kılıfını akıllı yapan 4 şey 3 yıl Google Now ile Android akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak kolaylaşıyor 3 yıl Xiaomi Mi5 bir kez daha sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Samsung: AMOLED ekran pazarının mutlak hakimi 3 yıl Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti 3 yıl Microsoft Lumia 850'nin en net görüntüleri ortaya çıktı 3 yıl Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek 3 yıl Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası... 3 yıl Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş 3 yıl Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım 3 yıl Huawei Honor 7 Enhanced Edition duyuruldu 3 yıl Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor 3 yıl Güçlü siyah beyaz fotoğraf editörü: Camera Noir 3 yıl iPhone için yeni 3D fotoğraf uygulaması: Slide 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim