İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen?

Son yıllarda üzerinde en çok çalışma yapılan konuların başında enerji üretim kavramı geliyor. Herkes farklı noktalardan ucuza enerji elde etmeyi planlarken, University of the West of England araştırmacıları tarafından geliştirilen bir sistem ise idrar ile elektrik üretme kavramını ayağa getiriyor.

Bristol BioEnergy merkezinden Ioannis Ieropoulos önderliğinde geliştirilen proje, idrardan elektrik üretiminden çok çorap temelli çalışma yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bilim insanları uzun zamandır idrar üzerinden elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor ancak yeni sistem bunu çoraba sığabilecek düzeyde minyatürize ediyor.

Ieropoulos ve ekibinin minyatür mikrobiyal yakıt hücresi üzerine kurduğu çorap, ufak miktarlardaki idrarınızı depoluyor ve hareket ettiğiniz sırada oluşan güç ile dahili tüpler içerisinde hareket ettirmeye başlıyor. Bu tüpler idrarı içerisinde bakteriler yer alan yakıt hücresine gönderiyor ve burada yakılan idrar elektrik enerjisi olarak geriye dönüyor.

Sistem tahmin edebileceğiniz üzere şimdilik akıllı telefon ya da akıllı saatleri şarj edebilecek kadar enerji üretemiyor. Bilim insanları tarafından verilen bilgilere göre "her iki dakikada bir kablosuz sinyal" gönderebilen idrar destekli çorap sistemi, bu açıdan arama kurtarma faaliyetlerinde (Örneğin telefonu çekmeyen dağcıların yerini belirleme gibi) hayati önem taşıyan bir çözüm ortaya koyabilecek potansiyel barındırıyor.

Sistemin çok daha kullanışlı, her zaman giyilebilir ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar aktif olarak devam ediyor.





