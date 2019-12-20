IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var

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Oldukça yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye, geçtiğimiz yıl saha tipi güneş kurulumlarında hızlı bir artış yaşamıştı. Avrupa pazarının önde gelen ülkeleri olan Almanya ve İngiltere’nin üzerinde olan bu potansiyel ne yazık ki çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasında yeteri kadar kullanılamıyor.

Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin son kullanıcılar arasında yaygınlaşması için hayata geçirilebilecek tedbirlerin kaleme alındığı ve Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan, "Yeni Teşvikler Türkiye’nin Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sektörünü Aydınlatıyor" adlı rapor önemli konulara dikkat çekiyor. Rapora göre çatı pazarındaki kurulum harçlarının ve katma değer vergisinin kaldırılması ile enerji bağımsızlığına giden yoldaki pürüzler temizlenebilir.

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Kurulum yatırımlarının geri ödeme sürelerinin de hesaplandığı raporda, günümüz şartlarında bu sürelerin 11 yıla düştüğü ancak sağlanacak ek teşviklerle bu sürenin öncelikle 7 yıl seviyesine ve 2030 yılında ise 2 yıla kadar inebileceği belirtilmiş. Geri ödemelerdeki potansiyel düşüşün ise güneş enerjisi teknolojilerindeki ilerleme neticesinde ortaya çıkacak maliyet düşüşleri ile mümkün olabileceği ifade edilmiş.

Ek teşvikler, cazibe yaratır

Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin tüketiciler arasında yaygınlaşması için alınması gereken tedbirler konusuna da yer veren rapor; ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi için KDV’nin kaldırılmasını, güneş enerjisi paneli kurulumu için alınan kredinin ev kredisi veya elektrik faturalarına entegre edilmesini ve üretilecek fazla elektriğin şebekeye verilmesi kapsamında uygulanan teşviklerin Avrupa seviyelerine çekilmesini tavsiye ediyor.

Söz konusu raporu kaleme alan uzmanlardan biri olan IEEFA Enerji Finansmanı Analisti Gerard Wynn yaptığı açıklamada, “Türkiye büyük çaplı güneş enerjisi sistemlerinde dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Hükümet çatı pazarında da benzer bir büyümenin yaşanabilmesi için temelleri attı. Haneler bu teknolojiyi kullanmak için hevesli, ancak öncelikle biraz daha fazla finansal desteğe ihtiyaçları var. Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretmenin güzelliği, ülkenin hem diğer ülkelere nazaran çok daha avantajlı olduğu doğal bir enerji kaynağından yararlanıyor olması, hem de oldukça pahalı olan kömür ithalatını bu sayede azaltabilecek olması olarak dikkat çekiyor. Türkiye 2018 yılında kömür ithalatına bir önceki yıla göre %12 artışla toplam 4,4 milyar ABD doları ödedi” ifadelerini kullanmış.

https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-cati-ustu-geslerin-geri-odeme-suresini-2-yila-dusurebilir-35332h.htm