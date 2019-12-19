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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı

    260 m. yüksekliği ve 107 m. pervane uzunluğuyla dünyanın en güçlü deniz üstü rüzgâr türbini olarak lanse edilen Haliade-X 12 MW, enerji üretmeye başlayarak önemli bir aşama kaydetti.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı
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    General Electric (GE) Yenilenebilir Enerji tarafından geliştirilen ve dünyanın en güçlü deniz üstü rüzgâr türbini olarak lanse edilen Haliade-X 12 MW, önemli bir testi tamamladı.

    12 MW kapasiteye, 260 m. yüksekliğe ve 107 m. pervane uzunluğuna sahip prototip türbin, 24 saat içinde 262 megawatt enerji üretti. Elde edilen bu enerjinin 30.000 meskenin enerji ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor.

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    Deniz üstü rüzgâr enerjisi sektöründe  kullanılmak üzere tasarlanan türbin, denemeler sırasında kolay erişilebilmesi kapsamında Rotterdam-Maasvlakte limanına kurulmuştu. GE’nin 2021 yılında pazara sunmaya hazırlandığı modelin seri üretimine ise aynı yılın ikinci yarısında geçilmesi bekleniyor.

    General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı
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    Haliade-X 12 MW’ın gösterdiği sıra dışı performans, yakında hayata geçirilecek deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri için tercih sebebi olmuş. 3.600 MW kapasiteli ve İngiltere merkezli Dogger Bank ile ABD merkezli 1.100 Ocean Wind projelerinde söz konusu modelin kullanılacağı belirtilmiş.

    General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı

    Avrupa kıtasının başı çektiği deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörü, burada önemli yatırımlara sahne oluyor. Kıtanın bu sektöre en çok yatırım yapan ülkesi ise Danimarka. Hatta ülke, 45 milyar dolara kadar çıkabilecek bir maliyetle yapay bir rüzgâr adası inşa etmeye hazırlanıyor.



    https://www.cnbc.com/2019/12/18/prototype-of-ges-huge-wind-turbine-starts-sending-power-to-utility.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 sa.
    Gerçekten de devmiş he.
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    Musty3535123 2 sa.
    füzyonu saymazsak gelecek deniz üstü rüzgar güllerinde çünkü..
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