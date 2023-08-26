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    Anlık Bildirim

    FTX ve BlockFi verilerini tutan şirket saldırıya uğradı

    İflas eden kripto para borsası FTX ve BlockFi verilerini tutan Kroll isimli teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı. Herhangi bir kripto para veya "hassas veri" sızıntısı olmadığı belirtildi.

    FTX ve BlockFi verilerini tutan şirket saldırıya uğradı Tam Boyutta Gör

    İflas eden ve hukuksal süreçlerini yürüten FTX ve BlockFi’ın kullanıcı verilerine siber saldırı yapıldı. Saldırının ana kaynağında ise Kroll yer alıyor. Kroll, FTX ve BlockFi’ın verilerini barındıran bir üçüncü taraf platform olarak öne çıkıyor.

    Şirketten gelen açıklamaya göre, saldırı esnasında herhangi bir zarar görülmedi. Kroll, kripto hesap şifreleri ve diğer hassas verilerin etkilenmediğini bildirdi.

    Kroll, her ne kadar verilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtse de kullanıcıları olumsuz sonuçlara karşı dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. BlockFi’ın X’ten yaptığı açıklamada, Kroll’a gerçekleştirilen saldırıyla birlikte ,BlockFi müşteri verilerine sızıntı olduğu ve durumun takip edildiği bildirildi. Açıklamalara göre, her iki şirketin verileri de sistemde tutuluyor.

    Kroll, kripto sektöründe birçok şirketin verilerini üçüncü taraf olarak saklıyor. Ancak Kroll, bu verilerde yetkisiz bir konumda. Kroll, geçtiğimiz aylarda iflas başvurusunda bulunan Genesis Global’in de hizmetlerini yürütüyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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