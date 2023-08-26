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İflas eden ve hukuksal süreçlerini yürüten FTX ve BlockFi’ın kullanıcı verilerine siber saldırı yapıldı. Saldırının ana kaynağında ise Kroll yer alıyor. Kroll, FTX ve BlockFi’ın verilerini barındıran bir üçüncü taraf platform olarak öne çıkıyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre, saldırı esnasında herhangi bir zarar görülmedi. Kroll, kripto hesap şifreleri ve diğer hassas verilerin etkilenmediğini bildirdi.

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Kroll, her ne kadar verilerin saldırıdan etkilenmediğini belirtse de kullanıcıları olumsuz sonuçlara karşı dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. BlockFi’ın X’ten yaptığı açıklamada, Kroll’a gerçekleştirilen saldırıyla birlikte ,BlockFi müşteri verilerine sızıntı olduğu ve durumun takip edildiği bildirildi. Açıklamalara göre, her iki şirketin verileri de sistemde tutuluyor.

Kroll, kripto sektöründe birçok şirketin verilerini üçüncü taraf olarak saklıyor. Ancak Kroll, bu verilerde yetkisiz bir konumda. Kroll, geçtiğimiz aylarda iflas başvurusunda bulunan Genesis Global’in de hizmetlerini yürütüyordu.

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FTX ve BlockFi verilerini tutan şirket saldırıya uğradı