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    Spotify, 200 milyon ücretli aboneye ulaşarak bir ilki başardı

    Popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, her şeye rağmen büyümeyi sürdürüyor. Spotify'ın kullanıcı büyümesi tahminleri aştığı ve önümüzdeki çeyrekte 500 milyon dinleyiciye ulaşacağı söyleniyor.
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    Spotify, 200 milyon ücretli aboneye ulaşarak bir ilki başardı Tam Boyutta Gör
    Spotify, çok kısa bir süre önce hem aktif kullanıcıları hem de aboneleri içeren 2022 yılının son çeyreğine ait verilerini açıkladı. Spotify, bu iki alanda da beklentileri önemli ölçüde aşmayı başardı. Popüler çevrimiçi müzik servisinin içinde bulunduğumuz birinci çeyrek içerisinde 500 milyon aylık dinleyiciye ulaşması bekleniyor.

    Aylık aktif kullanıcı sayısı, Ekim-Aralık 2022 döneminde 489 milyona ulaştı. Piyasa analistleri aktif kullanıcı sayısının 477,9 milyon olarak gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Spotify, çeyrek bazda yüzde 7, yıllık bazda ise yüzde 20 büyüme yaşadı.

    200 milyon ücretli aboneye ulaşan ilk Spotify oldu

    Spotify’ın en büyük gelir kaynağını oluşturan premium abone sayısı da bu dönemde yüzde 14 artarak 205 milyona ulaştı. Böylece Spotify, 200 milyon ücretli aboneyi geçen ilk müzik servisi oldu ve en yakın rakibi Apple Music’i neredeyse ikiye katladı. Buradaki büyümenin reklamlar ile Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden gelen yeni abonelerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ek olarak bu dönemdeki aylık reklamlı kullanıcı sayısı da yüzde 25 artarak 295 milyona yükseldi.

    Spotify, 200 milyon ücretli aboneye ulaşarak bir ilki başardı Tam Boyutta Gör
    Spotify’ın üç aylık toplam geliri ise yüzde 18 artarak 3.16 milyar euro oldu. Ancak Spotify her ne kadar gelirlerini artırmış olsa da zarar etmekten kaçınamadı. Firmanın bu çeyrekte küçük bir artışla 231 milyon euro zarar ettiği görülüyor. Ancak Spotify bir süredir kârlılıktan ziyade büyümeye odaklanmıştı ve küçük zarar artışı şaşırtıcı değil.

    Geçen yıl Spotify, 2030 yılına kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve yılda 100 milyar dolar gelir elde etme planlarını ortaya koymuştu. Ayrıca, podcast'lere ve sesli kitaplara yönelik maliyetli genişlemesinden de yüksek kâr marjı elde edeceğini vaat etmişti. Şirketin podcast işine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı söyleniyor. Geride bıraktığımız hafta Spotify, geçen yılki gelirinden iki kat daha hızlı büyüyen işletme giderlerini kontrol altına almaya çalışmak için 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu bağlamda Spotify, 2023 yılının daha kârlı geçmesini bekliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/spotifys-user-growth-beats-estimates-expects-500-mln-listeners-next-quarter-2023-01-31/ https://s29.q4cdn.com/175625835/files/doc_financials/2022/q4/Shareholder-Deck-Q4-2022-FINAL.pdf
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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