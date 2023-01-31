Spotify, 200 milyon ücretli aboneye ulaşarak bir ilki başardı

Tam Boyutta Gör Spotify, çok kısa bir süre önce hem aktif kullanıcıları hem de aboneleri içeren 2022 yılının son çeyreğine ait verilerini açıkladı. Spotify, bu iki alanda da beklentileri önemli ölçüde aşmayı başardı. Popüler çevrimiçi müzik servisinin içinde bulunduğumuz birinci çeyrek içerisinde 500 milyon aylık dinleyiciye ulaşması bekleniyor.

Aylık aktif kullanıcı sayısı, Ekim-Aralık 2022 döneminde 489 milyona ulaştı. Piyasa analistleri aktif kullanıcı sayısının 477,9 milyon olarak gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Spotify, çeyrek bazda yüzde 7, yıllık bazda ise yüzde 20 büyüme yaşadı.

200 milyon ücretli aboneye ulaşan ilk Spotify oldu

Spotify’ın en büyük gelir kaynağını oluşturan premium abone sayısı da bu dönemde yüzde 14 artarak 205 milyona ulaştı. Böylece Spotify, 200 milyon ücretli aboneyi geçen ilk müzik servisi oldu ve en yakın rakibi Apple Music’i neredeyse ikiye katladı. Buradaki büyümenin reklamlar ile Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden gelen yeni abonelerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ek olarak bu dönemdeki aylık reklamlı kullanıcı sayısı da yüzde 25 artarak 295 milyona yükseldi.

Tam Boyutta Gör Spotify’ın üç aylık toplam geliri ise yüzde 18 artarak 3.16 milyar euro oldu. Ancak Spotify her ne kadar gelirlerini artırmış olsa da zarar etmekten kaçınamadı. Firmanın bu çeyrekte küçük bir artışla 231 milyon euro zarar ettiği görülüyor. Ancak Spotify bir süredir kârlılıktan ziyade büyümeye odaklanmıştı ve küçük zarar artışı şaşırtıcı değil.

Geçen yıl Spotify, 2030 yılına kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve yılda 100 milyar dolar gelir elde etme planlarını ortaya koymuştu. Ayrıca, podcast'lere ve sesli kitaplara yönelik maliyetli genişlemesinden de yüksek kâr marjı elde edeceğini vaat etmişti. Şirketin podcast işine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı söyleniyor. Geride bıraktığımız hafta Spotify, geçen yılki gelirinden iki kat daha hızlı büyüyen işletme giderlerini kontrol altına almaya çalışmak için 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu bağlamda Spotify, 2023 yılının daha kârlı geçmesini bekliyor.

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Spotify, 200 milyon ücretli aboneye ulaşarak bir ilki başardı