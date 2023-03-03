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    BlockFi ve Gemini için tehlike çanları çalıyor

    BlockFi kullanıcısı Trey Greene, kripto para borsası Gemini'ye ve iki BlockFi yöneticisine karşı toplu dava açtı.                                                       
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    BlockFi yöneticileri, Gemini hakkında toplu dava açtı
    Geçtiğimiz süreçte kripto sektöründe yaşanan bir çok skandal olay olmuştu. Özellikle de iflas haberleri sektöre damgasını vurdu. Yaşanan olumsuz olayların zincirleme gelmesiyle, kriptoya dayalı birçok şirket, borsa ve finansa dayalı hizmetler iflas başvurusunda bulundu.

    BlockFi kullanıcısı Trey Greene, ABD New Jersey Bölge Mahkemesine 28 Şubat tarihinde yaptığı başvuruda BlockFi ve Gemini hakkında birçok suçlamada bulundu. Greene özellikle de takas yasalarının ihmal edilmesi, tüketiciyi dolandırmak, görev ihlali ve kayıt dışı teklifte bulunmak şikayetlerini vurguladı. BlockFi ve Gemini için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

    Kripto para sektöründe geride bıraktığımız yıl oldukça hareketli geçti. Yaşanan iflasların ardından birçok şirket açılan davalar ile boğuşmaya başladı. İflas eden kripto kredi şirketi BlockFi‘da yaklaşık 2 milyon dolar değerinde varlığı dondurulan bir yatırımcı, şirketin kurucularına, iki yöneticisine ve kripto para borsası Gemini’ye karşı toplu dava açtı. 

    Trey Greene adındaki yatırımcı, ABD New Jersey Bölge Mahkemesi’ne kısa süre önce yaptığı şikayet başvurusunda, davalıları güvene dayalı görevlerini ihlal etmek ve kayıtsız menkul kıymetleri satmak da dahil olmak üzere çok sayıda usulsüzlük yapmakla suçladı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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