Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı: AAA oyunlarda büyük indirim!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Epic Games Store'da yılın en büyük indirim dönemi olan Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Pek çok oyunda büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Epic, bu indirim dönemine özel olarak 16 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. İndirime giren oyunları sizin için listeledik.

Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri ne zaman bitecek?

12 Aralık'ta başlayan Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri 9 Ocak 2025 saat 19.00'da sona erecek. Bu tarihe kadar indirimler geçerli olacak. İndirimlere ek olarak 9 Ocak'a kadar satın alacağınız oyunlarda yüzde 10 oranında Epic bakiyesi kazanacaksınız.

Epic Games 16 farklı oyun hediye ediyor: İlk ücretsiz belli oldu! 18 sa. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı