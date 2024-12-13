Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı: AAA oyunlarda büyük indirim!

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Epic Games Store'da yılın en büyük indirim dönemi olan Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Pek çok oyunda büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Epic, bu indirim dönemine özel olarak 16 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. İndirime giren oyunları sizin için listeledik. Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri ne zaman bitecek?
12 Aralık'ta başlayan Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri
9 Ocak 2025 saat 19.00'da sona erecek. Bu tarihe kadar indirimler geçerli olacak. İndirimlere ek olarak 9 Ocak'a kadar satın alacağınız oyunlarda yüzde 10 oranında Epic bakiyesi kazanacaksınız.
Epic Yılbaşı İndirimlerinde Öne Çıkan Oyunlar
Oyun
Eski Fiyat (TL)
Yeni Fiyat (TL)
EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm 2.599,99
1.039,99
Frostpunk 2 625
500
Grand Theft Auto V: Premium Edition 749
374,50
Hogwarts Legacy 2.099
524,75
Red Dead Redemption 2 2.299
758,67
The Last of Us™ Part I 1.099
549,50
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099
549,50
God of War 899
359,60
God of War Ragnarök 1.499
1.199,20
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499
1.199,20
UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899
359,60
Cyberpunk 2077 999
449,55
Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085
434
Alan Wake 2 912
456
Assassin's Creed Valhalla Standart Edition 999
249,75
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829
165,80
Days Gone 899
224,75
Star Wars Outlaws 1.749
1.136,85
Total War: WARHAMMER III 1.499
599,60
Dragon Age™: The Veilguard 2.199,99
1.429,99
PC Building Simulator 2 161
107,87
No More Room in Hell 2 419
335,20
Planet Coaster 2 785
628
Caravan SandWitch 410
307,50
Against the Storm 799
399,50
Mount & Blade II: Bannerlord 549,99
274,99
It Takes Two 1.199,99
239,99
Overcooked! 2 70
17,50
F1® Manager 2024 585
351
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: