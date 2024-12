Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı: AAA oyunlarda büyük indirim!

Epic Games Store'da büyük indirimler başladı. FC 25, RDR 2, God of War, Last of Us, Assassin's Creed gibi büyük oyunlarda yüzde 50'nin üzerinde indirimler dikkat çekiyor.