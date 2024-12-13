Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı: AAA oyunlarda büyük indirim!

    Epic Games Store'da büyük indirimler başladı. FC 25, RDR 2, God of War, Last of Us, Assassin's Creed gibi büyük oyunlarda yüzde 50'nin üzerinde indirimler dikkat çekiyor.
    Epic Games Store'da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store'da yılın en büyük indirim dönemi olan Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Pek çok oyunda büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Epic, bu indirim dönemine özel olarak 16 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. İndirime giren oyunları sizin için listeledik.

    Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri ne zaman bitecek?

    12 Aralık'ta başlayan Epic Yılbaşı Tatili İndirimleri 9 Ocak 2025 saat 19.00'da sona erecek. Bu tarihe kadar indirimler geçerli olacak. İndirimlere ek olarak 9 Ocak'a kadar satın alacağınız oyunlarda yüzde 10 oranında Epic bakiyesi kazanacaksınız.

    Epic Yılbaşı İndirimlerinde Öne Çıkan Oyunlar
    Oyun Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
    EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm 2.599,99 1.039,99
    Frostpunk 2 625 500
    Grand Theft Auto V: Premium Edition 749 374,50
    Hogwarts Legacy 2.099 524,75
    Red Dead Redemption 2 2.299 758,67
    The Last of Us™ Part I 1.099 549,50
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 549,50
    God of War 899 359,60
    God of War Ragnarök 1.499 1.199,20
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 1.199,20
    UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 359,60
    Cyberpunk 2077 999 449,55
    Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 434
    Alan Wake 2 912 456
    Assassin's Creed Valhalla Standart Edition 999 249,75
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 165,80
    Days Gone 899 224,75
    Star Wars Outlaws 1.749 1.136,85
    Total War: WARHAMMER III 1.499 599,60
    Dragon Age™: The Veilguard 2.199,99 1.429,99
    PC Building Simulator 2 161 107,87
    No More Room in Hell 2 419 335,20
    Planet Coaster 2 785 628
    Caravan SandWitch 410 307,50
    Against the Storm 799 399,50
    Mount & Blade II: Bannerlord 549,99 274,99
    It Takes Two 1.199,99 239,99
    Overcooked! 2 70 17,50
    F1® Manager 2024 585 351
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lonsdaleite taşı gram fiyatı debriyaj yumuşadı vites geçmiyor rizline paspas yorum 27 mhz kumanda uygulaması kızılaydan bahçeli"ye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız