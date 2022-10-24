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Singapur merkezli kripto para borsası Vauld, iflas başvurusu yaparak para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Vauld ile ilgili olarak birçok yeni gelişme yaşandı. Son olarak Vauld, alacaklılara karşı dört ay daha koruma başvurusunda bulundu. Singapur Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuru, 7 Mart 2023’e kadar ek koruma talep ediyor.

Vauld yaptığı başvuruda; özellikle alacaklılar ve yatırımcılar için yeniden yapılandırma planı önerirken, yasal işlemlerin önüne geçmek için dört aylık uzatmanın gerekli olduğunu da belirtti.

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Vauld’un kurucu ortağı ve CEO’su Darshan Bathija konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Nexo ile anlaşma gerçekleşmese bile, Vauld platformuna potansiyel bir yatırımla ilgilenecek başka bir tarafın olacağından eminim. Ayrıca, Defi Payments’ın işinin cezbedici kaldığı ve muhtemelen satın alma için daha fazla teklif alacağı’konusunda önemli alacaklılardan destek aldık”

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İflas eden kripto şirketi Vauld ek süre istedi