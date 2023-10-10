Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekabet kızışıyor: Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden biri iflas etti

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de yerli bir üretici rekabete dayanamayarak havlu attı. WM Motor, Baidu'nun desteğini almasına rağmen iflas başvurusunda bulundu.

    Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden biri iflas etti Tam Boyutta Gör

    Çin'de son yıllarda birçok yeni otomobil firması ortaya çıktı. Bu yeni girişimler, uygun fiyatlı ve teknolojik ürünlerle pazarda yer bulmaya çalışıyor. Ancak pazardaki sıkı rekabetle başa çıkamayanlar da var. Reuters'in servis ettiği habere göre 2015 yılında kurulan WM Motor, bir dizi ciddi mali kaybın ardından iflas başvurusunda bulundu.

    Çinli marka, Baidu'nun desteğini almasına rağmen ayakta kalamadı. WM Motor, sekiz yıl önce Şanghay'da otomobil sektörüne yıllarını vermiş Freeman Shen tarafından kuruldu. Shen, 22 yıllık kariyeri boyunca Geely, BorgWarner, Volvo ve Fiat gibi önemli şirketlerde çalıştı. Deneyimli isim, 2016'da aralarında Baidu ve Tencent'in de bulunduğu yatırımcılardan bir milyar dolar topladı.

    Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden biri iflas etti Tam Boyutta Gör

    Girişim daha sonra seri üretim elektrikli otomobiller üretme kararı aldı ve bu amaca daha iyi hizmet edecek "Weltmeister" ticari marka adını tescil ettirdi. Weltmeister kelimesi Almanca'da "dünya şampiyonu" anlamına geliyor. Şirket bazı "intihal" skandalları ile de gündeme gelmişti. Weltmeister, Mitsubishi'nin tasarımını çalmakla suçlandı ancak şirket bu suçlamaları reddetti.

    Yıllık zarar katlanarak arttı

    2021 yılına gelindiğinde WM Motor, üç yıl içinde ikiye katlanarak 1.13 milyar dolara ulaşan büyük bir yıllık zarar açıkladı. Ancak aynı yıl satışlar iki kattan fazla artarak 44.152 adede ulaştı. O dönemde şirket EX5, EX6 Plus ve W6 olmak üzere üç elektrikli crossover ve E5 isimli bir elektrikli sedan satıyordu. Ayrıca amiral gemisi sedan modeli olan M7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyordu.

    Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden biri iflas etti Tam Boyutta Gör

    WM Motor yönetimi, Şanghay'ın STAR Market borsası ve Hong Kong'da hisse satışı yapmayı umuyordu, ancak bu girişimler başarısız oldu. Eylül ayında, ABD'de kayıtlı bir ikinci el otomobil satıcısı olan Kaixin Auto Holdings, sorunlu elektrikli otomobil üreticisini satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu arada, WM Motor'un iflas davası Şanghay'daki bir mahkeme tarafından görülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siemens ankastre set kullanıcı yorumları nil otogaz yorumlar egea start stop kapatma acnegen kullananlar klima ısıtmada mı soğutmada mı çok yakar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız