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    Hobbs & Shaw 2 için çalışmalar resmen başladı

    Dwayne Johnson ve Jason Statham'lı Hızlı ve Öfkeli spin-off'u Hobbs & Shaw, yeni filmiyle önümüzdeki yıllarda beyaz perdeye geri dönecek.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hobbs & Shaw 2 için çalışmalar resmen başladı
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    Hızlı ve Öfkeli'nin sevilen spin-off filmi Hobbs & Shaw yakında beyaz perdeye geri dönüyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson, devam filmi için çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Hobbs & Shaw 2'nin 2022-2023 gibi vizyona girmesi bekleniyor.

    Instagram üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayında konuşan Johnson,"Bir sonraki Hobbs & Shaw filminin geliştirme sürecinde bulunuyoruz. Yeni film için epey heyecanlıyım. Serinin hangi yönde ilerleyeceği konusunda şu anda fikir alışverişleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Hızlı ve Öfkeli karakterleri Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ve Deckard Shaw'ın (Jason Statham) başrollerinde yer aldığı Hobbs and Shaw filmi geçtiğimiz yıl vizyona girmiş ve beyaz perdede büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Film dünya genelinde toplam 760 milyon dolarlık gişe hasılatı yaparak önemli bir başarıya imza attı.

    Yeni filmin konusu veya oyuncu kadrosuyla ilgili şu anda belirlenen herhangi bir şey yok. İlk filmdeki gibi yeni filmde de yine absürt seviyede aksiyon ve komedi bekleyebiliriz. Başroller Dwayne Johnson ve Jason Statham haricinde ayrıca yönetmen David Leitch'inde yeni film için geri döneceğini tahmin ediyoruz.



    https://screenrant.com/hobbs-shaw-2-sequel-happening-dwayne-johnson/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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