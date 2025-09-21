Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici yerli filmlerden biri Yan Yana olacak. Komedi ile dram türlerini harmanlayan Yan Yana, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fransa yapımı Intouchables (Can Dostum) filminin bir yeniden çevrimi olan Yan Yana'nın başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alıyor. Vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, filmden ilk fragman da paylaşıldı.

Yan Yana, 14 Kasım'da Vizyona Girecek

Tam adı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" olan filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yönettiği Yan Yana, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapımolma özelliğini taşıyor. 14 Kasım'da gösterime girecek olan film, IMAX salonlarında da gösterilecek.

Can Dostum'a kaynaklık eden Fransa yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyor. Sabıkalı olmasına rağmen işe aldığı Driss, renkli kişiliği ve yaşama dair pozitif bakışıyla yaşlı adamı yeniden hayata bağlıyor. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.

