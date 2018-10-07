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İki yeni atom altı parçacık tespit edildi

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yapılan bir deneyde iki yeni atom altı parçacık tespit edildi. Deney ayrıca başka yeni bir atom altı parçacığına dair ipuçları veriyor.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Bugünlerde cinsiyet ayrımı tartışmalarıyla gündemde olan, 27 km’lik tünel çapıyla yüzyılın projesi olarak adlandırılan CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, her şeye rağmen keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan bir deneyde iki yeni baryon ve yeni bir parçacığa ait izler tespit edildi.

İki kuarkın bir araya gelmesiyle mezonlar, üç kuarkın bir araya gelmesiyle de baryonlar oluşur. Baryonlar, atom altı parçacıkların temelini oluşturan bileşenlerdir. Kuarklar ise altı farklı çeşide ve ilginç isimlendirmelere sahiptir: Yukarı, aşağı, charm, garip, en ve alt (up, down, charm, strange, top, bottom). Kuarkların bir araya gelmesiyle hadronlar (bileşik parçacıklar) oluşur ve kuarklardan meydana gelmiş bilinen en kararlı bileşenler de proton ve nötrondur.
İki yeni atom altı parçacık tespit edildi
 

Proton iki yukarı ve bir aşağı kuarktan meydana gelmektedir. Yeni bulunan parçacıklar ise alt kuark içererek farklılık gösteriyor. ?b(6097)+ olarak adlandırılan ilk parçacık bir alt ve iki yukarı kuarktan, ?b(6097)- olarak adlandırılan diğer parçacık ise bir alt ve iki aşağı kuarktan meydana geliyor.

CERN’de yapılan deneyde protonlar birbirleriyle çarpıştırılarak belirli seviyedeki parçacık çürüme hızları ölçülmüş. Grafiklerde anlık zıplamalar veya zirveler görülmesi, daha önceden karşılaşılmayan parçacıklar manasına gelecekti. Bilim adamları bunları tespit etmeyi başarmış.

Benzer parçacıklara Illinois’deki Fermilab’da yapılan deneylerde de rastlanmıştı. Ancak bu parçacıkların kütlesi yeni bulunanlardan daha düşüktü. CERN de keşfedilen alt baryonlar protonlardan altı kat daha yüksek kütleye sahipler. İsimlerindeki 6097 ibaresi sahip oldukları kütleyi milyon elektron volt ya da MeV cinsinden ifade ediyor. Bir protonun kütlesi ise 938 MeV.

Üçüncü parçacıkla ilgili olaraksa bilim adamları sadece bazı ipuçları elde edebildiler. Z sub c-(4100) olarak adlandırılan bu parçacık kararsız yapıda olup yalnızca yüksek enerjili patlamalar esnasında görülebiliyor. Acayip mezon olarak tanımlanan bu parçacık iki kuark ve iki anti-kuarktan meydana geliyor. Söz konusu parçacıkla ilgili elde edilen istatistiki veriler sınırlarının altında olduğundan “yeni bir parçacık bulundu” şeklinde açıklama yapılamıyor.

https://www.livescience.com/63714-new-baryon-particles-found.html Yorum Yaz
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kaptanos 7 ay en beğenilen
İşte aradığım haberler, editör olayı basit bir dille anlatarak yardımcı da olmuş. Böyle bilimsel haberlerin devamını diliyorum
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kartal172 7 ay
Bazı Atom altı parçacıkların iki boyutlu olması ayrı bir konu, resmen zoru deniyorlar. Gözle görülmeyen elle tutulmayan hatta varlığından haberdar olmadığımız bilinmeyen bir şeyi arıyorlar. Umarım haklı çıkarlar. Bir bilinmezi daha çözer ileride akla gelmeyecek şeyler sunabilirler insanlık adına...

Bizimkiler de kıraathanede yeni çay deneyleri yapıyorlar.
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The Ace of Spades 7 ay kartal172
Mangolu oralet üstünde çalışıyorlar .
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L.o.T.u.S 7 ay
Türkiye yi bölmek , parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz!! Pardon yanlış gelmişim
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The Ace of Spades 7 ay
Ben de yeni bir temel parçacık keşfedildi sandım

Şu standart modele yeni şeyler lazım cidden .
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DH Misafiri 7 ay
bunun sonu yok,kısacık çarpıştırma tarihinde bulunanlar ,teknelojiside ilerledikçe daha fazla çıkacak.basit bir mantıkla makro evren sonsuz micro evrende sonsuz.makroya hızımız microya enerjimiz yetmiyor şu an için.
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yigidoumit 7 ay
BU ATOM ALTI PARÇACIKLARI BİRLEŞTİRİM YENİ MADDE Mİ BULACAKLAR NE İŞE YARIYOR BU PARÇAÇIKLAR
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astralll 7 ay yigidoumit
Aslinda amaç parçacık felan değil, böldükce ufalanır,vs...bunu herkes biliyor ama en alt seviyeye inince, maddeye can veren yani kütle kazandıran nedir onu bulmaya çalışıyorlar...
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pspoor 7 ay
Cinsiyet ayrimciligi vs gibi bir problem yok, artik su sacma sapan yalanlara kanmaktan vazgecin. Sapik feministlerin oltasina gelmeyin.
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fakir-bir-kul 7 ay
Uzay nasıl sonsuz ise işte madde de tıpkı onun gibi sonsuza kadar ufalır gider bunlar biz insanların havzalasının akıl edemeyeceği konular
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Spider_hip 7 ay fakir-bir-kul
Valla nasıl beyinler varsa onlar ufak ufak akıl ediyorlar. Nanometrelerle oynayıp, şu bizim şu anda dünyanın farklı yerlerinden iletişim kurmamızı sağlayan, bizim kullanırken "aha buna mı basacaz" dediğimiz saniyede milyonlarca veri işleme kapasitesine sahip bilgisayarları ya da telefonları da icat etmeye akılları eriyor. Sanki onlar farklı gezegenden, biz farklı gezegenden. Ya da aynı gezegende aramızda birkaç bin yıl fark var. Matematif, fizik, acayip yalayıp yutmak lazım. Çocukken bu hayatta nerede işimize yarayacak deyip duruyorduk. Öğretmenlerimizde açıklayamıyor, öğren işte diyorlardı.
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sybercomp 7 ay fakir-bir-kul
Parçacıklar ufalmıyorki 6 kuarkın birleşiminden çeşitli büyük parçacıklar keşfediyorlar.
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kaazto28 7 ay
Şu bilim çok guzel bir şey iyi hoş da bazen çok şeyler öğrendikçe ka fa 1M oluyor, çok fazla bir şey bilmeden mutlu bir hayat yaşamak daha guzel olmaz mıydı acaba?
Not:Bilimin ilerlemesine karşı değilim tek endişem sonsuzluğu düşündükçe akıl bi tuhaflaşıyor.
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hopeyoung 7 ay kaazto28
Tümden gelmeyin o zaman tüme varın
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Swonz 7 ay
Bu alt parçacıkların sonu bilim ilerlediği sürece gelmeyecek sanırım. Şimdi liseliler acayip mezonla uğraşsın dursun
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