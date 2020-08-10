Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri

    2020 Kia Rio, ülkemizde 1.2 litre atmosferik, 1.0 litre turbo benzinli motor seçenekleri ve Cool, Elegance ve Premium donanım seviyeleriyle satılacak. Yeni Rio fiyat listesi haberimizde:
    1 hf.
    11,2b
    1
    52
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 Kia Rio, Türkiye’de 84 beygirlik 1.2 litre atmosferik ve 100 beygirlik 1.0 litre turbo benzinli ünitelerle tercih edilebilecek. 2020 Kia Rio fiyatı kampanyalı olarak 130.900 TL’den başlıyor.

    2020 Kia Rio’da Cool, Elegance ve Prestige olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Elegance seçeneğinde Tekno Paket mevcut. 1.2 litre atmosferik motorlu Kia Rio’da Prestige seçeneği yok. Üstelik bu versiyon yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 1.0 litre turbo motorlu Kia Rio’da ise üç donanım seviyesi de tercih edilebiliyor. 7 ileri DCT otomatik şanzıman bu versiyonda sunulan tek seçenek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ayrıca Bkz. "Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor"

    2020 Kia Rio’nun Cool donanım seviyesinde 15 inç çelik jantlar, gündüz farları, 4.2 inç gösterge bilgi ekranı, Bluetooth, start & stop sistemi, hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip asistanı gibi özellikler dikkat çekiyor. Elegance Tekno paketinde ise buna ek olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple Car Play, sesli komut sistemi, geri görüş kamerası ve arka park sensörü gibi özellikler devreye giriyor.

    2020 Kia Rio’yu Prestige donanım seviyesinde tercih eden müşteriler ise tüm bu özelliklere ek olarak 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, anahtarsız çalıştırma sistemi ve elektrikli açılabilir sunroof gibi özelliklerden faydalanabiliyor. 2020 Kia Rio kampanyalı fiyat listesi şöyle:

    Yeni Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool 130.900 TL
    Yeni Rio 1.2L 84 PS Manuel Elegance Tekno Paket 141.900 TL
    Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Cool 157.900 TL
    Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance Tekno Paket 172.400 TL
    Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Prestige 182.900 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    distortionn (arda kara) 1 hf. en beğenilen
    Cliodan hem donanım hem de sanzıman olarak daha iyi bir araç bence
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seyfiican (seyfi can) 1 hf.
    2 gundur 1.0 prestıge paketını kullanıyorum, b segment araclara gore daha genıs ve donanımlı. Vıtes gecıslerı cok guzel, hızlanması tatmın edıyor ve yol tutusu gayet ıyı. Iyı kı corsa bulamadım da rıo almısım dıyorum.



    En bos paketınde bıle serıt takıp, adaptıf hız sabıtleme, fren destek sıstemı vs gıbı dıger fırmaların sadece tepe donanımlara koydugu ozellıkler var. B segment arac arayanlar mutlaka denesın derım sahsen tek begenmedıgım ozellıgı farların halojen gelmesı onun dısında gayet mantıklı bır arac.
    2 gundur 1.0 prestıge paketını kullanıyorum, b segment araclara gore daha genıs ve donanımlı. Vıtes gecıslerı cok guzel, hızlanması tatmın edıyor ve yol tutusu ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 1 hf.
    Çağ dışı atmosferiklerden vazgeçilmiş olması olumlu.



    Kardeşi i20 1.0 modelini kullanıyorum. Motor şanzıman uyumu harika, yakıt tüketimi de ş.içi 6 litre civarı, performansı 1.6 atmosferiklerden daha iyi. Şanzımanda herhangi bir ısınma sorunu da yaşamadım.



    Ezbere motor hacmi küçük diye önyargıyla yaklaşmayın. Deneyin, sonra karar verin.
    Çağ dışı atmosferiklerden vazgeçilmiş olması olumlu. Kardeşi i20 1.0 modelini kullanıyorum. Motor şanzıman uyumu harika, yakıt tüketimi de ş.içi...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Allen_Bradley 2 gün
    arkadaşlar ilk sevkiyatta bizler araçları almıştık şanslıyızyeni sevkiyatta gelen araçlarda donanımları azaltmışlarcruise kontrol, şerit takip asistanı ve acil otomatik fren sistemini çıkarmışlarfiyat ise yine aynıbence şu an itibariyle Rio fiyatı düşürmezse fiyat performans aracı olmaktan çıkacaktırçünkü B segment araçlar arasında Rio'yu fiyatına göre diğerlerinden üstün tutan şeyler bunlardı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seyfiican (seyfi can) 2 gün Allen_Bradley
    Kotu olmus o donanımların cıkarılması, bız led far kor nokta vs neden yok derken hala kırpmaya devam edıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün
    Fiyatların bu denli yüksek olması arabalardann soğuttu beni
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carsever (GGUNES ) 4 gün
    Bu arada Hyundai-Kia grubunun 6 ileri tork konvertorlulerine yag degisimi yapılmiyormuş [>:]
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 4 gün Carsever
    Yağ için ömürlük diyor fabrika. Ama Avrupa standartlarına göre bir arabanın optimum kullanım ömrü 150bin km olduğu için 150bin km’de bir değiştirilmesi öneriliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carsever (GGUNES ) 5 gün (düzenlendi)
    Tork Konvertoru & Çift Kavrama tartışmasında tek tarafı şampiyon ilan etmek zor. Her iki şanzımanın da avantaj ve dezavantajları var.



    Rio'u sıfır alıp garantisi bitmeden elden çıkaracak olsam elbet çift kavramayı tercih ederim.

    Ancak Rio'yu 2.el alacak ve uzun yıllar binip satacak olsam tork konvertorlusunu tercih ederim.



    Ama bu tercihlerde, tecrübeler veya önyargılar büyük etken, o nedenle herkes tercihinde özgürdür.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .Eray. (ERAY ) 6 gün
    araba güzelde bu fiyatlara nasıl alalım insafsızlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 6 gün (düzenlendi)
    Bugun 172 bin liralik tekno paketini inceledim. Farlari sari, tek çanak halojen. Aynasi mandalli en azindan anahtarsiz giris calistirma olsaydi.

    15 bin liralik fark veriyorsun ek olarak ekran jant krom çita, on kol dayama var, ve koltullarinin kumasinin deseni farkli en azindan yari deri olsaymis.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serdaryıldırım1 1 hf.
    kullandıgımız arabalara göre iyi ama tutar mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carsever (GGUNES ) 1 hf.
    Adaptif yok [>:]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sdonmezz 1 hf. yeni yorumcu
    tutulmuyor diye bende dahil bir çoğumuz uzak duruyoruz ama kullandığımız arabalara bin basacak gibi duruyor
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ulaşcan1 1 hf.
    Arabayı beğendim param olsa düşünürdüm
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    11179 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 kia rio fiyat ve
    4 etiket daha kia rio fiyat listesi ağustos yeni rio Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Parayı ekran kartına yatırmak? "DH Sledge incelemesi" 1 hf. Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek 1 hf. Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri 1 hf. Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard 1 hf. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak iddiası 1 hf. Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı 1 hf. Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi 1 hf. iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda 1 hf. Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu 1 hf. Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi 1 hf. Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu 1 hf. Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi 1 hf. Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir 1 hf. Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu 1 hf. Apple bu kez armut logosuna savaş açtı 1 hf. Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu 1 hf. Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı (video) 1 hf. Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda 1 hf. Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı 1 hf. Excalibur oyuncu monitörü alınır mı? "Excalibur E27QHD-G'yi denedik" 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri Sonraki Zırhlı askeri araçların kurtarıcısı M4K'ların teslimatı tamamlandı 1 hf. Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir 1 hf. AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu 1 hf. Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı 1 hf. Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı 1 hf. Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor 1 hf. EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat 1 hf. Bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM seri üretime hazır 1 hf. Yapay zekânın uçuracağı bir F-16, simülatör ortamında savaş pilotuna karşı mücadele verecek 1 hf. Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu 1 hf. Sıvı dolu gitar projesi gerçeğe dönüşüyor 1 hf. Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı 1 hf. PS5 çapraz platform oyunlarında performans sıkıntısı yaşıyor iddiası 1 hf. Xbox Series S model konsol, kontrolcü paketindeki detayla resmiyet kazandı 1 hf. 1 kere al her yerde kullan "SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox Edition inceleme" 1 hf. Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak 1 hf. Yüzlerce uygulamanın ABD yönetimine veri aktardığı ortaya çıktı 1 hf. Zoom; aydınlatma ve eğlence odaklı yeni optimizasyonlar aldı 1 hf. Mars'a giden Çinli uzay aracının çektiği müthiş Dünya ve Ay görüntüsü 1 hf. Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem” Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız