2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri

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2020 Kia Rio, Türkiye’de 84 beygirlik 1.2 litre atmosferik ve 100 beygirlik 1.0 litre turbo benzinli ünitelerle tercih edilebilecek. 2020 Kia Rio fiyatı kampanyalı olarak 130.900 TL’den başlıyor.

2020 Kia Rio’da Cool, Elegance ve Prestige olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Elegance seçeneğinde Tekno Paket mevcut. 1.2 litre atmosferik motorlu Kia Rio’da Prestige seçeneği yok. Üstelik bu versiyon yalnızca manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. 1.0 litre turbo motorlu Kia Rio’da ise üç donanım seviyesi de tercih edilebiliyor. 7 ileri DCT otomatik şanzıman bu versiyonda sunulan tek seçenek.

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2020 Kia Rio’nun Cool donanım seviyesinde 15 inç çelik jantlar, gündüz farları, 4.2 inç gösterge bilgi ekranı, Bluetooth, start & stop sistemi, hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip asistanı gibi özellikler dikkat çekiyor. Elegance Tekno paketinde ise buna ek olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple Car Play, sesli komut sistemi, geri görüş kamerası ve arka park sensörü gibi özellikler devreye giriyor.

2020 Kia Rio’yu Prestige donanım seviyesinde tercih eden müşteriler ise tüm bu özelliklere ek olarak 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, anahtarsız çalıştırma sistemi ve elektrikli açılabilir sunroof gibi özelliklerden faydalanabiliyor. 2020 Kia Rio kampanyalı fiyat listesi şöyle:

Yeni Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool 130.900 TL Yeni Rio 1.2L 84 PS Manuel Elegance Tekno Paket 141.900 TL Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Cool 157.900 TL Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance Tekno Paket 172.400 TL Yeni Rio 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Prestige 182.900 TL

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