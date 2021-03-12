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    İkinci dozu olduktan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı açıklandı: Sonuç ümit verici

    İkinci doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı ortaya çıktı. Sayılar, aşının etkinliği hakkında ümit veriyor.
    12 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İkinci dozu olduktan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı açıklandı: Sonuç ümit verici
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    Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 960 bin kişi iki doz koronavirüs aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlan, ikinci dozu olduktan sonra üzerinden 2 hafta geçen yani aşılaması tamamlanan kişi sayısının 1 milyon 300 bin kişi olduğunu söyledi. Bu kişilerden kaçının aşı olduğu halde koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    28 gün arayla iki doz aşı olup ikinci dozdan sonra 2 hafta geçen 1 milyon 300 bin kişi arasından 852 kişi yeniden koronavirüse yakalandı. Bu da şu ana kadar aşının etkinliğinin yüzde 99,93’ün üzerinde olduğunu gösteriyor. İlerleyen günlerde koronavirüse yakalanan kişi sayısı artacak ve bu oran düşecektir. SinoVac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmaları sonucunda etkinlik oranı yüzde 83,5 olarak açıklanmıştı. İlk verilere göre bu oranın yakalanabileceği gözlemleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak?"

    Aşıyla ilgili diğer güzel haber ise henüz aşı olup da aradan 2 hafta geçen kişiler arasında hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Koronavirüse yakalanan 852 kişiden 53'ü hastaneye yattı, diğerleri evde atlatıyor. Hastaneye yatan 53 kişiden 5’i yoğun bakıma yattı. Bu kişilerden 3’ü taburcu oldu. 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

    Aşının hastalığa yakalanmayı engellemediğini ancak ağır hastalık geçirmeyi engellediğini vurgulayan Sağlık Bakanı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı, bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı, bunların içerisinde de yoğun bakımda yatan sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var; ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.”

    10 milyon 800 bin doz aşı yapıldı

    Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mart 2021 saat 15.16'da güncellenen verilerine göre Türkiye'de toplam 10.845.669 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7.878.160. İkinci dozu yapılan kişi sayısı ise 2.967.509. Aşı takvimine göre şu anda sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve 65 yaş üstü kişilerin 60 yaş üstündeki eşlerine aşı yapılıyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-ilhan-iki-doz-asi-yaptirip-da-koronaviruse-yakalananlarin-sayisini-acikladi-41761231
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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah böyle devam eder veriler eğer eylüle kadar 50 milyon kişi aşılanabilirse ülkemizde rahata ereceğiz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    HBeg 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes vursun beyler yoksa bu koronayak kekolardan rahat yok ağlıyorlar yasakta yasak diye. Annem babam sırası gelince vurduracağım ben.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hastaneler tıklım tıklım iken verileri düşük gösteren Sağlık Bakanlığın bu haberine inanmıyorum.
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    S susesa (selim sağlam) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulan öyle saçma hesap olur mu !!!? Salak mıyız biz.
    Gel hesabı beraber yapalım.
    Haritaya göre haftalık vaka sayısı türkiyede ortalama yüzbinde 100 kişi. Bu da demektir ki 1.300.000 kişide 1300 kişi eder. Madem aşı yapılalı iki hafta olmuş. 2600 kişi normalde virüs kapacakmış zaten. Şimdi kapmış 852 kişi.

    (2600-852)2600 = %67

    %99 nerde haspam ?
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) susesa
    neye göre 1300 kişi dedin aynı ortalama aşı olanlarda da devam ediyorsa niye aşı olmuşlar. var mı? cevabın
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    R rammusty (mustafa tek) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşı karşıtları damlar şimdi Gerçi onların derdi aşı değil
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) rammusty
    Pfizer ve Çin aşısı diye 2 seçenek sunarlarsa çin aşısını seç oldu mu?

    O kadar aşı karşıtı olmasam bile aşı için acele etmeme taraftarıyım.
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    S souledge (vermek istemiyorum) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah asi yaş seviyesi 20yasa kadar indirilebilir
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    Alafosra (S.ü.l.e.y.m.a.n K.. 536 544 5414) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) souledge
    Inmez, imkansız. Boşa beklemeyin... İnmesi için 120 milyon aşı lazım. Kaç geldiğini biliyorsunuz... 50 yaş altına inmesi bile ufukta gözükmüyor. Yerli aşı bulunursa ancak...
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    ressi1 (Resul ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu anlık en azından ölümleri önlüyor, birde aşı bulup herkesi aşılayabilseler, Mart'ta geldi bitiyor kaç gündür doğru düzgün aşı bile vurulmuyor.
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    REM 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi haber ama koruyuculuğu %99.93 demek nasıl bir haberdir editör kardeş, benzer yaş guruptaki insanların aşısız ne kadar covid 19 olduğunu bilmeden koruyuculuğu bu kadar demek çok saçma, aynı sayıda aşı olmamış 1 milyon 300 kişiden 852 kişi covid 19 yakalansa idi ne diyecektin, aşı yapılmaması covid 19 dan %99.93 koruyor mu diyecektin?
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin aşısı iyidir.
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    E Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah böyle devam eder veriler eğer eylüle kadar 50 milyon kişi aşılanabilirse ülkemizde rahata ereceğiz.
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