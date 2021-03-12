İkinci dozu olduktan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı açıklandı: Sonuç ümit verici

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Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 960 bin kişi iki doz koronavirüs aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlan, ikinci dozu olduktan sonra üzerinden 2 hafta geçen yani aşılaması tamamlanan kişi sayısının 1 milyon 300 bin kişi olduğunu söyledi. Bu kişilerden kaçının aşı olduğu halde koronavirüse yakalandığını açıkladı.

28 gün arayla iki doz aşı olup ikinci dozdan sonra 2 hafta geçen 1 milyon 300 bin kişi arasından 852 kişi yeniden koronavirüse yakalandı. Bu da şu ana kadar aşının etkinliğinin yüzde 99,93’ün üzerinde olduğunu gösteriyor. İlerleyen günlerde koronavirüse yakalanan kişi sayısı artacak ve bu oran düşecektir. SinoVac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmaları sonucunda etkinlik oranı yüzde 83,5 olarak açıklanmıştı. İlk verilere göre bu oranın yakalanabileceği gözlemleniyor.

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Aşıyla ilgili diğer güzel haber ise henüz aşı olup da aradan 2 hafta geçen kişiler arasında hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Koronavirüse yakalanan 852 kişiden 53'ü hastaneye yattı, diğerleri evde atlatıyor. Hastaneye yatan 53 kişiden 5’i yoğun bakıma yattı. Bu kişilerden 3’ü taburcu oldu. 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Aşının hastalığa yakalanmayı engellemediğini ancak ağır hastalık geçirmeyi engellediğini vurgulayan Sağlık Bakanı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı, bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı, bunların içerisinde de yoğun bakımda yatan sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var; ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.”

10 milyon 800 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mart 2021 saat 15.16'da güncellenen verilerine göre Türkiye'de toplam 10.845.669 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7.878.160. İkinci dozu yapılan kişi sayısı ise 2.967.509. Aşı takvimine göre şu anda sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ve 65 yaş üstü kişilerin 60 yaş üstündeki eşlerine aşı yapılıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-ilhan-iki-doz-asi-yaptirip-da-koronaviruse-yakalananlarin-sayisini-acikladi-41761231

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