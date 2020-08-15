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    İkinci el araç satışlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

    İkinci el araç satışlarını kontrol altına almak ve sıkça meydana gelen dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla getirilen düzenlemenin detayları Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el araç satışlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dönemde fahiş fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen ikinci el araç pazarına yeni düzenlemeler getiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelikle gelen yeniliklerden biri “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir” maddesi oldu. Bu kapsamda, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar İkinci el araç satışına "T.C. Kimlik No ve ekspertiz" düzenlemesi gelebilir

    İkinci el araç satışındaki ödemelere de değinilen yönetmelikte, “İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir.” bilgisine yer verildi.

    Ekspertiz zorunluluğu

    Yönetmelikte, ekspertiz raporu ile ilgili maddeler de yer aldı. Buna göre, ikinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi. Öte yandan, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı da yönetmelikte yer aldı.

    Ayrıca Bkz. "1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1"

    Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği de yönetmelikte yer verilen bilgiler arasında.

    Araç üzerinde aşağıdaki bilgilerin yer aldığı tanıtım kartı bulundurulacak

    Satışa sunulan ikinci el araçların tanıtımı ve ilanıyla ilgili hususlara da yer verilen yönetmelikte, aracın üzerinde yetki belgesi numarası ve araçla ilgili bilgilerin yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulmasının zorunlu olduğuna değinildi. Kartta bulunması gereken bilgiler şöyle sıralandı:

    • Markası, cinsi, tipi ve model yılı.
    • Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
    • Plaka numarası.
    • Yakıt türü.
    • Kilometresi.
    • Satış fiyatı.
    • Boyalı ve değişen parçaları.
    • Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
    • Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.


    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yanıtla +43
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    tolgabes64 (Tolga Besci) 6 gün
    Millet annesinin babasının eşinin üzerinden satıyor onlar ne olacak ?
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    The Seven Deadly Sins 6 gün
    bence tek yok avrupadan 2. el otomobil ithalatina izin vermek, yoksa bu fiyatlar düşmez
    3 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    ufo 4 gün
    laf olsun diye düzenleme. Fiyatları artıran ötv matrahını 2 senedir düzenlemeyenler. Bunlar göz boyamadan ibaret.

    bu düzenleme 2. el fiyatını daha da artıracak göreceksiniz.
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    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 4 gün
    ulan herşey güzelde bu olmadı işte, Nasıl olcak ekmeğimize kan doğrandı taksiciler gibi bizde mi isyan edip kaldırtsak bu uygulamayı.

    tüh be ne güzelde dolandırıyorduk.
    Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
    Plaka numarası.
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    the flying dutchman (Serkan ) 5 gün
    Kahrolsun galericiler, geberin al satçılar 😎
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    Macintosh (Özgür Olcay) 5 gün
    Bugün bir yakınımla konuştum iki ay içerisinde dört araba alıp sattığını, her arabadan en aşağı 5 , 10 bin kar ettiğini söyledi şok oldum. Herkes işi gücü bırakmış araba alıp satıyor, bu iş böyle düzelmeyecek.

    Sıfır araç fiyatları düşmedikçe bu iş böyle devam eder. Kimse de engel olamaz bu duruma..
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    tugares (tugares ) 6 gün (düzenlendi)
    Denetlenemeyen/Denetlenmeyen kanunlara bir yenisini eklemişler... O kadar çok yanlış şey var ki, şeffaflık ve disiplin içinde işletmeler veya bu şekilde davranan bireyler denetime tabi tutulsa vergiler büyük oranda düşebilir...😌 Tabii buna gelene kadar fiş kesmeyen ama çatır çatır satış yapan esnaftan, apartman altlarında unlu mamuller adı altında fırıncılık vb. yapıp hâlâ ruhsat alabilene kadar denetimsizlik var... Onlar kazansın diye zaten vergisini ödeyen 2 kat vergi öder, onlar kazansın diye deprem sonrası mağdurları ekranlarda 2 gün haberlere çıkarırlar... 3-5 tane bilirkişi o yanlış bu doğru der, daha sonra bir sonraki felaket gelene kadar da kimse hatırlamaz... İşin ilginci, vatandaşın gördüğünü göremeyen denetimciler de var galiba. Sanırım onlarda çift maaş alıyorlar, lakin o da denetlenmiyor. 😆
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    Askaparta 6 gün
    2. el, elin Mercedes'ini elden ele vermek zorlaştı. Dur yav, 1. eli de zordu.
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 6 gün
    Tırıvırı hikaye düzenleme siz önce şu fiyatlara bir el atın
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    BenYoruldumHayat 6 gün yeni yorumcu
    ÖTV indirimi olsun Fahiş fiyata satan falakaya yıkılsın halkın içinde
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    norton772 6 gün
    Hiç bir şey değişmemiş ki.
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün
    İyi oldu bu fiyatları bir miktar düşürür
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    6542 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2. el otomobil satışları, düzenleme ve
    4 etiket daha yetki belgesi ikinci el otomobil fiyatlar Bilim ve Teknoloji
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