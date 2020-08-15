İkinci el araç satışlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dönemde fahiş fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen ikinci el araç pazarına yeni düzenlemeler getiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelikle gelen yeniliklerden biri “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir” maddesi oldu. Bu kapsamda, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

İlginizi Çekebilir

İkinci el araç satışına "T.C. Kimlik No ve ekspertiz" düzenlemesi gelebilir

İkinci el araç satışındaki ödemelere de değinilen yönetmelikte, “İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir.” bilgisine yer verildi.

Ekspertiz zorunluluğu

Yönetmelikte, ekspertiz raporu ile ilgili maddeler de yer aldı. Buna göre, ikinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi. Öte yandan, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı da yönetmelikte yer aldı.

Ayrıca Bkz. "1635 km menzile sahip hidrojen yakıtlı süper otomobil: Hyperion XP-1"

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği de yönetmelikte yer verilen bilgiler arasında.

Araç üzerinde aşağıdaki bilgilerin yer aldığı tanıtım kartı bulundurulacak

Satışa sunulan ikinci el araçların tanıtımı ve ilanıyla ilgili hususlara da yer verilen yönetmelikte, aracın üzerinde yetki belgesi numarası ve araçla ilgili bilgilerin yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulmasının zorunlu olduğuna değinildi. Kartta bulunması gereken bilgiler şöyle sıralandı:

Markası, cinsi, tipi ve model yılı.

Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.

Plaka numarası.

Yakıt türü.

Kilometresi.

Satış fiyatı.

Boyalı ve değişen parçaları.

Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.

Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200815-1.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.