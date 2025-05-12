AB'den otomotiv üreticilerine zaman kazandıran düzenleme

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Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri, sıkılaşan emisyon düzenlemeleri ve uluslararası ticaret sorunlarıyla boğuşurken Avrupa Birliği'nde can simidi niteliğinde bir karar çıktı. AB, yaklaşan CO2 emisyon standartlarını hafifletme kararı aldı.

AB ilk etapta otomobil üreticilerinin 2025 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla CO2 emisyonlarını yüzde 15 oranında azaltmalarını istemişti. Ancak otoBumobil üreticileri bu karara sert tepki göstererek bu uygulamanın yaklaşık 15 milyar euroya varan ceza riski taşıdığını savundu. Zira bu uygulamaya göre şirketlerin sınırın üzerindeki her bir gram CO2 için satılan araç başına 95 euro ceza ödemeleri gerekiyor ki bu da ciddi miktarlara ulaşıyor.

Geçen ay ise otomotiv üreticilerini rahatlatacak bir öneride bulunuldu. Bu karara göre emisyonların sadece 2025 yılına göre değil, 2025, 2026 ve 2027 yıllarının ortalaması alınarak hesaplanması öngörülüyordu. Kısa süre önce yapılan oylama ile Avrupa Parlamentosu'ndan 458 üye bu değişikliği destekledi ve sadece 101 üye karşı oy kullandı. Bu sayede otomotiv üreticilerini rahatlatacak bu değişiklik yasal hale getirilebilecek.

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Bu karar üreticileri memnun etmiş olsa da Ulaşım ve Çevre isimli sivil toplum kuruluşunun direktörü Lucien Mathieu, bu değişiklik sayesinde Avrupalı üreticilerin yenilikçi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek konusunda gevşek davranacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Tam da elektrikli araç satışlarının patlama yaptığı bir dönemde, AB’nin otomobil endüstrisi için emisyon hedeflerini ertelemesi ironik. Bu yükseliş, otomobil üreticilerinin AB’nin orijinal hedeflerine uyum sağlamak için piyasaya sunduğu yeni ve daha uygun fiyatlı modeller sayesinde gerçekleşti. Bu erteleme, endüstrinin elektrikli araç yatırımlarını ve geçiş sürecini yavaşlatmasına olanak tanıyacak.”

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