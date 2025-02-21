Tesla, Supercharger'larda sıra kavgasını sona erdirecek özelliği kullanıma sunuyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, şarj istasyonlarında sıra beklenirken kimin önce şarj edeceğine yönelik kavgalardan sonra, Tesla sahiplerinin uzun süredir talep ettiği Supercharger bekleme kuyruğu özelliğini hayata geçireceğini duyurdu.

Uygulama üzerinden sanal sıra oluşturulacak

Supercharger istasyonları dolu olduğunda, Tesla sürücüleri fiziksel bir sıra oluşturarak sıralarını bekliyor. Ancak, bazen otopark alanının sınırlı olduğu durumlarda, şarj sırası konusunda tartışmalar yaşanabiliyor. Tesla, bu sorunların yaşanmaması için, Tesla uygulaması veya araç içi sistem üzerinden araçların sanal olarak bir sıra oluşturmalarına olanak sağlayan bir sistemi devreye alacağını duyurdu.

Tesla, Semi için Megacharger istasyonlarını kurmaya başlıyor 1 gün önce eklendi

Sistem, önümüzdeki haftalarda ABD'de bazı Supercharger istasyonlarında test amacıyla hizmete sunulacak. Geri bildirimler olumlu olursa, uygulamanın diğer istasyonlara da genişletilmesi planlanıyor. Ancak, sistemin Tesla dışındaki diğer marka otomobillerde çalışıp çalışmayacağı şu an için bilinmiyor.

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