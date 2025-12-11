Daha fazla menzil için bataryalarda silisyum ve nikel dönemi başlıyor

Katot tarafında NMC, NCA ve NMCA gibi yüksek nikel oranına sahip formülasyonlar hızlı bir ivme yakalamış durumda. Daha uzun menzil isteyen elektrikli araç segmenti bu dönüşümün başlıca itici gücü olurken üreticiler hem hücre kapasitesini artırmak hem de pahalı ve jeopolitik riskleri yüksek olan kobalt kullanımını azaltmak istiyor. Bununla birlikte yüksek nikel içerikli sistemler, ısıl yönetimde daha karmaşık çözümler gerektirdiği için üretim süreçlerinde ek zorluklar yaratıyor.
Yüksek nikel içerikli katotların talebi ise aynı dönemde 2,2 TWh seviyesine ulaşacak ve bu büyüme ağırlıklı olarak menzil ve enerji yoğunluğuna öncelik veren Batı pazarlarından gelecek.
Silisyum ile menziller yükselecek
Bu sorunu aşmak için yeni bağlayıcılar, gelişmiş kaplamalar ve kompozit malzemeler geliştiriliyor. Silisyum ağırlıklı anotlar, halihazırda giyilebilir cihazlar, dronlar ve yüksek performanslı tüketici elektroniğinde sınırlı da olsa kullanılıyor. 1000 Wh/L ve 400 Wh/kg seviyesini aşan potansiyel enerji yoğunlukları bu teknolojiyi geleceğin elektrikli araç bataryaları için güçlü bir aday haline getiriyor. Yine de tüm bu geçişlerin adım adım olması bekleniyor.