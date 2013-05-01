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İkinci nesil Asus MeMO Pad Smart 10 modelinin özellikleri sızmış olabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İkinci nesil Asus MeMO Pad Smart 10 modelinin özellikleri sızmış olabilir

Asus'un bir süre önce orta giriş seviyesi tablet pazarına sunduğu 7 inçlik Memo Pad ve 10 inçlik MeMO Pad Smart 10 modelleri, tüketici tarafından ilgi gördü ve beklentileri karşılayacak derecede satışlar gerçekleştirdi.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Asus, 10 inçlik tablet modelinin devamını hazırlamakla meşgul. İkinci nesil Asus MeMO Pad Smart 10 modelinin yaz aylarında pazara sunulacağı belirtiliyor. Ancak Asus yeni modeli ile alt seviye pazara inmeyi düşünmüyor.

Modelde 10.1 inçlik Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 4G/LTE desteği, microSD desteği ve 5050mAh batarya şeklinde özelliklere yer verileceği dile getiriliyor.

Modelin numarası ME302KL şeklinde belirlenmiş. Fiyat konusunda bir detay verilmese de Transformer Pad Infinity modelinden biraz daha düşük seviyede yani 1500TL-1600TL arasında konumlanacağı tahmin ediliyor.

Bunun haricinde Asus'un iki yeni Transformer Pad modeli daha hazırladığı belirtiliyor. TF302 ve TF501 model numaralarına sahip iki cihazın WiFi ve 3G desteği ile geleceği belirtiliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.

http://www.androidauthority.com/second-gen-asus-memo-pad-smart-10-specs-apparently-leaked-200812/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba ben memo pad smart 10 ile ipad mini arasında çok kalıyorum amacım oyun oynamak internette gezinmek genellikle oyun oynayacağım için ios pek istemiyorum çünkü oyunları parayla almak zorunda kalacağım jailbreak yapsam garantisi gidecek. Ama memo pad smart 10 çok hoşuma gidiyor. Ipad mini de çok hoşuma gidiyor. hangisini alacağım bilemiyorum lütfen yardım edin
1 Yanıt Yanıtla
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measlody 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
merhaba ben memo pad smart 10 ile ipad mini arasında çok kalıyorum amacım oyun oynamak internette gezinmek genellikle oyun oynayacağım için ios pek istemiyorum çünkü oyunları parayla almak zorunda kalacağım jailbreak yapsam garantisi gidecek. Ama memo pad smart 10 çok hoşuma gidiyor. Ipad mini de çok hoşuma gidiyor. hangisini alacağım bilemiyorum lütfen yardım edin

Hic dusunmeden memo pad al. Ekran da i pad mini ye binbasar.
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emre1393 6 yıl
Yine ekrem haberi, ne bekliyordunuz ki.
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Y-ZiyA 6 yıl
Yine Çin tabletlerine bakmaya devam desenize u30gt2 mi hyundai t7s mi denklemini çözmek gerekiyor. Yada Nexus 7. 2. nesili beklerim
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brshr 6 yıl
Bu fiyatta bu donanım olur mu kardeşim. Asus bari sen yapma bunu
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gently weeps 6 yıl
Full hd s4 işlemci 1gb ram???
Şaka dimi?
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3ngerek 6 yıl
Asus bari sen yapma bunu !
1gb ram ne ya !!
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Killerboy33 6 yıl
Çok iyi Tablet Tarafında bile Hala Samsungun Full HD tableti yokken reklam sattırıyor dıyelım biz.Bana göre ASUS tablette çok çok iyi.
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