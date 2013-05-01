İkinci nesil Asus MeMO Pad Smart 10 modelinin özellikleri sızmış olabilir





Asus'un bir süre önce orta giriş seviyesi tablet pazarına sunduğu 7 inçlik Memo Pad ve 10 inçlik MeMO Pad Smart 10 modelleri, tüketici tarafından ilgi gördü ve beklentileri karşılayacak derecede satışlar gerçekleştirdi.





Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Asus, 10 inçlik tablet modelinin devamını hazırlamakla meşgul. İkinci nesil Asus MeMO Pad Smart 10 modelinin yaz aylarında pazara sunulacağı belirtiliyor. Ancak Asus yeni modeli ile alt seviye pazara inmeyi düşünmüyor.





Modelde 10.1 inçlik Full HD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 1GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 4G/LTE desteği, microSD desteği ve 5050mAh batarya şeklinde özelliklere yer verileceği dile getiriliyor.





Modelin numarası ME302KL şeklinde belirlenmiş. Fiyat konusunda bir detay verilmese de Transformer Pad Infinity modelinden biraz daha düşük seviyede yani 1500TL-1600TL arasında konumlanacağı tahmin ediliyor.





Bunun haricinde Asus'un iki yeni Transformer Pad modeli daha hazırladığı belirtiliyor. TF302 ve TF501 model numaralarına sahip iki cihazın WiFi ve 3G desteği ile geleceği belirtiliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.

http://www.androidauthority.com/second-gen-asus-memo-pad-smart-10-specs-apparently-leaked-200812/