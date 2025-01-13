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    Huawei MatePad Pro 13.2 sonunda küresel pazar için de geliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen ve kısa süre önce Çin’de tanıtımı yapılan MatePad Pro 13.2 yakın bir zaman içerisinde küresel pazardaki yerini alabilir.

    Huawei MatePad Pro 13.2 sonunda küresel pazar için de geliyor Tam Boyutta Gör

    Huawei, Kasım 2025'te Çin'de tanıtımını gerçekleştirdiği MatePad Pro 13.2 modelini global pazara sunmaya hazırlanıyor. Cihazın uluslararası versiyonu, Endonezya'nın SDPPI sertifikasyon sitesinde WEB-W09 model numarası ve 106940/SDPPI/2025 sertifika numarası ile listelendi. Sertifikasyon verileri, tabletin yakında küresel lansmanının gerçekleşeceğini işaret ediyor.

    MatePad Pro 13.2, etkileyici bir 13,2 inç OLED ekranla dikkat çekiyor. 2880×1920 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve geniş P3 renk gamı sunan ekran, 1000 nit parlaklık değerine ulaşıyor. Ayrıca yansıma önleyici ve büyük ekran teknolojileri ile görüntü kalitesini artırıyor.

    Cihazın arka tarafında 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lens içeren çift kamera yer alırken, önde ise 16 MP bir kamera bulunuyor. Bu özellikler yüksek kaliteli video görüşmeleri ve selfie çekimleri için ideal bir deneyim sunuyor. Parmak izi okuyucu ile donatılan tablet, güvenli kullanım sağlıyor.

    580 gram ağırlığı ve 5,5 mm inceliği ile oldukça hafif ve taşınabilir olan MatePad Pro 13.2, çoklu pencere özelliği sayesinde aynı anda birden fazla iş yapmayı kolaylaştırıyor. Tablet, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesi seçenekleriyle geliyor. Gücünü çift hücreli 5050 mAh bataryasından alan cihaz, HarmonyOS 4.3 işletim sistemiyle çalışıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2, çift bant WiFi ve USB Type-C portu yer alıyor. Ses performansı, Huawei Sound teknolojisi destekli stereo hoparlörlerle daha da zenginleşiyor. Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle sunulan cihazın global lansman tarihi henüz açıklanmasa da sertifikasyon süreci, çıkışın yakın olduğunu gösteriyor.

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