Türk bilim insanları Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı

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2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi tamamlandı. Türk bilim insanlarından oluşan 9 kişilik ekip, 4 Temmuz’da çıktıkları yolcuğu bugün tamamlayarak İstanbul’a döndü. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen araştırma seferi kapsamında 14 farklı proje için bilimsel araştırmalar yapıldı.

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi, PolarXplorer isimli 42 metrelik araştırma gemisi ile yapıldı. Arktik Okyanusu'ndaki Barents Denizi’nde çalışmalar gerçekleştirildi. Svalbard’da 82 derece kuzeye kadar çıkıldı. Yaklaşık 4 bin kilometre süren sefer süresince Svalbard takım adalarındaki buzullar ve Barents Denizi’ndeki kambur balina, Minke balinası, beyaz balina, yunus türleri, fok türleri, mors, kutup ayısı ve onlarca kuş türü gözlemlendi.

14 farklı araştırma yürütülüyor

Araştırma projeleri arasında insan etkisiyle Arktik Denizi’nin kirlenmesi, Arktik ekosisteminin belirlenmesi, deniz suyu fiziksel parametrelerinin takibi, gemi ticaret rotalarının çevreye etkileri, buzların gözlemlenmesi, deniz memelilerinin takibi, zooplankton, fitoplankton örneklemeleri, meteorolojik gözlemler, gemi ticaret rotalarının çevreye etkileri ve deniz memelileri takibi projeleri yer alıyor. Bu projeler için veriler ve canlı örnekler toplandı.

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2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, şunları söyledi:

"Barentz Denizi’ni geçerek Svalbard’da 82 derece kuzeye kadar yükseldikten sonra örneklemelerimizle beraber seferimizi tamamladık. PolarXplorer Araştırma gemisi deniz çalışmalarına çok uygun, tüm bilim insanları projelerini gemi üzerinde yürüttüler. Tromso Limanı’ndan ayrıldıktan sonra 2.125 deniz mili kat ettik ve bu gerçekten bizim için çok önemli bir mesafe. Barentz Denizi’ni boydan boya geçtik ve istasyonlarımızı yaptık, daha sonrasında Svalbard Adası'na doğru yola çıktık. Burada 24 istasyonda bilimsel örneklemeler yapıldı." dedi.

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Kuzey kutbu ve Arktik Okyanusu üzerinde bilimsel çalışmalar yürütmek için Spitsbergen Adası üzerinde 13 ülkeye ait 20 araştırma tesisi bulunuyor. Türk bilim ekibi sefer sırasında Svalbard’ın Spitsbergen Adası üzerinde bulunan Polonya’ya ait Polonya Kutup Araştırma İstasyonuna ziyarette bulundu. Ekip, istasyon yöneticisi Natalia Gruda’dan bilgi alarak üste bulunan laboratuvarlar, meteoroloji istasyonları ve sosyal alanları gezdi.

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Araştırmaların sonuçları bilim dünyası ile paylaşılacak

Elde edilen örnekler soğuk zincir içerisinde Türkiye’ye getirilecek. Laboratuvarda incelemeleri yapılacak. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bilimsel makale ve raporlar haline getirilerek tüm dünya ile paylaşılacak.

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