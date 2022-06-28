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    Dünyanın en derin batığı keşfedildi: Yaklaşık 7 bin metrede

    Dünyanın şimdiye kadar keşfedilen en derin batığı Filipin açıklarında bulundu. Gemi enkazı, İkinci Dünya Savaşı'nda batan USS Samuel B. Roberts muhrip gemisine ait.
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    Dünyanın en derin batığı keşfedildi: Yaklaşık 7 bin metrede
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    Kaşifler, şimdiye kadarki tanımlanan dünyanın en derin batığını buldular. 25 Ekim 1944'te Filipin Denizi'ndeki Samar açıklarında batırılan ve "Sammy B" olarak bilinen USS Samuel B. Roberts muhrip gemisi, 6895 metre derinlikte bulunuyor.

    Sammy B keşfedilen en derin batık oldu

    ABD Donanması'na ait muhrip gemisi Sammy B İkinci Dünya Savaşı sırasında batırıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yeni çalışmada batık geminin enkazına ulaşıldı. Geminin, iki parçaya bölünmüş olduğu görüldü.

    6895 metre derinlikte bulunan enkaz, 7 bin metre derine inen bir denizaltı tarafından bulundu. Gemi batırılmadan önce  224 mürettebat taşıyordu.

    Dünyanın en derin gemi enkazı olan USS Samuel B. Roberts muhrip gemisi, daha önce tespit edilen ve incelenen en derin batık USS Johnston'ın yerine ilk sırayı aldı. Sammy B'yi bulan aynı ekip tarafından geçtiğimiz yıl keşfedilen gemi 6.469 metre derinde yer alıyor.

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