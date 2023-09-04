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    Dünyanın en akıllı kablosuz kulaklığı: Yapay zekâdan 4G’ye yok yok

    iKKO Active Buds adıyla geliştirilen ilginç konsept aslında bir tablet donanımı ile tam kablosuz kulaklığı bir araya getirmiş. Ortaya son derece akıllı bir cihaz çıkmış.
    iKKO Active Buds özellikleri ve fiyatı
    Tam kablosuz kulaklık ürünlerinin giderek popüler olması farklı projeleri de gün ışığına çıkarıyor. Telefona entegre edilen veya akıllı saate entegre edilen kablosuz kulaklıklardan sonra şimdi de 4G destekli tam kablosuz kulaklık geliştirildi.

    iKKO Active Buds özellikleri ve fiyatı

    iKKO Active Buds adındaki tam kablosuz kulaklık aslında piyasadaki rakiplerinden farklı değil. Aktif gürültü engelleme sunan kulaklık 6 saate kadar kullanım ve 30 saate kadar da toplam kullanım süresine sahip.

    Asıl fark ise kutusunda yatıyor. Kutu bir nevi modifiye Android işletim sistemi ile çalışan minik bir tablet. 1.8 inçlik dokunmatik AMOLED ekranı olan kasa 100 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kulaklıkları da şarj ettiğini düşünürsek yoğun kullanımda bu rakam oldukça düşecektir.

    Barındırdığı yerleşik uygulamalar sayesinde önemli işler beceriyor. GhatGPT üzerinden dinlenen müziklerin ekranda görüntülenmesi mümkün. Diğer bir uygulama 40 dilde anlık tercüme yapıyor ve konuşmaları metne aktarıyor.

    En önemli tarafı ise 4G nanoSIM desteklemesi. Bu sayede gelen aramaları doğrudan kulaklık üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Ayrıca fitness değerlerini de takip edebiliyor. Cihazda 32GB hafıze mevcut. Bu ilginç cihaz kitle fonlama platformlarında başarıya ulaştı ve piyasaya çıktı. Fiyatı 329$ olacak. Kitle fonlamasına katılanlara ömür boyu ChatGPT erişimi hediye edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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