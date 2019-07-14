İklim değişikliği, 2050’ye kadar birçok şehri fazlasıyla ısıtacak

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İsviçre'nin ETH Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, küresel sıcaklıkların 2 derece birden artmasıyla birlikte dünya kentlerini nasıl etkileyebileceğine cevap bulmaya çalıştı. Bu kapsamda üniversitenin Crowther Laboratuarı'nda yapılan çalışma dünyanın başlıca 520 kentini inceleme altına aldı.

Ülkemizden de şehirlerin bulunduğu çalışmanın sonucuna göre ortalama sıcaklıklar göz önünde bulundurulduğunda İstanbul’un Roma'ya, İzmir’in Adana'ya ve Ankara’nın ise Taşkent'e benzeyebileceği belirtilmiş. Örnekler içinde Bursa, Gaziantep ve Adana da bulunuyor. Araştırmaya göre bu şehirlerin sıcaklıkları da sırasıyla Adana’ya, Erbil’e ve Lefkoşa’ya benzeyebilir.

Avrupa'da kış ayları neredeyse 5 derece daha sıcak

Dünya şehirlerinden verilen çarpıcı örnekler ise bir hayli ilginç görünüyor. Buna göre Londra'da havanın Barcelona kadar sıcak olabileceği, Rio de Janeiro'da sıcaklığın Havana gibi hissedilebileceği, Moskova'daki havanın ise Sofya'ya yakın bir sıcaklıkta olabileceği ifade ediliyor. Tahminlerde bir değişiklik olmazsa Avrupa’da yaz aylarının içinde bulunduğumuz dönemden 3.5 derece daha sıcak, kış aylarının ise 4.7 derece daha sıcak olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

Exeter Üniversitesi uzmanlarından olan James Dyke konuyla ilgili BBC’ye verdiği demeçte, “Benim için bu çalışmadaki en etkileyici nokta, Ekvator çizgisine yakın 100 kentin, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş iklimleri yaşayacak olmaları. Bu durum da bu şehirlerin hala yaşanılabilir olup olmayacağı sorusunu gündeme getiryor. Büyük bir yerinden olma ve göç senaryosuyla karşı karşıya kalabiliriz.” ifadelerini kullanmış.

İngiltere Meteoroloji Kurumu’nda profesör olan Richard Betts’e göre ise birçok bölge daha önce görülmeyen iklimlerle karşılaşacak.

2050 itibarıyla 2 derecelik sıcaklık artışının küresel ısınmayla mücadele alanındaki mevcut planlara göre 2100 yılında 2.9 ila 3.4 derece arasında olacağı yapılan diğer tahminler arasında yerini almış.

Tahminler, karbon salınımının azaltılması için harekete geçilen bir gelecek varsayılarak yapılmış. Bu kapsamda BM tarafından yapılan açıklamaya göre ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında kalabilmesi için salınımın 2030'da yüzde 45 azaltılması, 2050'de de tamamen bitirilmesi gerekiyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Abi Hegerl ise yaptığı açıklamada, “Görülmemiş sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, yoğun yağışlar ve sel felaketleri gibi tek tek olaylar ele alınmıyor. Deniz seviyesindeki artış da birçok şehrin yaşayacağı zorlukları büyütecek.” demiş.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48949160