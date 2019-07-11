Kim Nerede? 49 PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 26 Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 21 Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor

MIT, sıcak su elde etmek için çatılarımıza kurduğumuz güneş panellerinin verimliliğini artıracak bir aerojel malzeme geliştirdi. Bu sayede suyu 200 dereceye kadar ısıtmak mümkün hale gelecek.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,2b
6
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor
Tam Boyutta Gör

Ülkemizde “gün ısı” olarak da bilinen ve sıcak su elde etmek için evlerimizin çatılarına koyduğumuz güneş panelleri birçoğumuzun malumu. Evimizin sıcak su ihtiyacını belirli bir süre karşılamak için kullandığımız bu sistemler, suyu 80 dereceye kadar ısıtabiliyor. Genellikle bir cam katmanı ile siyahımsı bir ısı tutucu malzeme arasında vakum oluşturmak suretiyle kullanılan bu sistemin maliyeti ve idamesi ise masraflı olabiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacılar ise bahsi geçen yönteme daha ucuz bir alternatif oluşturması ve daha yüksek ısılar elde edilebilmesi maksadıyla bir aerojel malzeme geliştirmişler. Yaklaşık dört yıl süren bu süreç sonunda elde edilen malzeme ısıyı 200 dereceye kadar çıkarıp bu sıcaklıkta sabit tutabiliyor. Geliştirici ekibe göre bu yöntemle evlerimizi ısıtmak da mümkün hale gelebilecek.

Aerojel, silika parçalarından elde edilen köpük benzeri bir malzeme. Camın temel bileşeni olan silika oldukça bol bulunup ucuza temin edilebiliyor. Ancak son derece etkili ve hafif bir yalıtım malzemesi olan aerojelin olumsuz bir yönü bulunuyor. Sıradan bir aerojel malzeme, üzerlerine düşen ışığın çoğunu geri yansıttığı için ısı elde etmek maksadıyla kullanılan güneş panellerinde tercih edilmiyor.

MIT’in buluşu ise bu anda devreye girmiş oluyor. Üniversitede Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Evelyn Wang’ göre araştırma ekibinin bulduğu aerojelde ise ışık geçirgenlik oranı  %95’leri buluyor ve malzemenin yüksek yalıtım kabiliyetinde de bir eksilme olmuyor.

Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor
Son derece saydam olan aerojel, paralel lazer ışınlarıyla görülebilir hale getirilmiş 

Bu kadar verimli bir malzemenin üretilmesindeki kilit noktanın ise kullanılan bileşenlerin doğru oranlarda seçilmiş olmasında yatıyor. Araştırmacılara göre sıvı bir solüsyonda karıştırılan katalizör ve silika malzemeler sonucunda üretilen aerojel, içinde kalan sıvının uzaklaştırılması maksadıyla kurutuluyor. Bu işlem sonucunda; çoğunlukla havadan oluşan ancak karışımın ilk halinin dayanıklılığına sahip bir kalıp ortaya çıkıyor.

Sanayi ortamında kullanımı henüz ekonomik değil  

Araştırmacılar, bu sayede elde ettikleri aerojeli mevcut ısı toplama panelleri üzerinde kullandıklarında ısının 220 derceye kadar çıktığını ve sıcaklığın sabit kaldığını ifade etmişler. Söz konusu testin ise kış aylarında ve hava sıcaklığı 0 derecenin altındayken yapıldığını hatırlatmamız lazım. Çalışmada görev alan yüksek lisans öğrencisi Lin Zhao ise aerojelin bir “sera etkisi” yarattığını ifade etmiş.

Profesör Wang’e göre sürekli bir üretim sürecinden ziyade parça parça üretilen aerojel, sanayi ortamında kullanmak için henüz maliyet etkin değil. Ancak bahsi geçen üretim yönteminin ev kullanımı için uygun olabileceğini ifade eden Wang, vakum temelli sistemlere kıyasla kendi buldukları yöntemin daha ekonomik olabileceğini belirtmiş.


https://cleantechnica.com/2019/07/08/mit-aerogel-generates-passive-heat-from-sunlight/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı 2 sa. Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor 2 sa. Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek 3 sa. Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü gelecek ay duyurulacak 4 sa. Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor Sonraki Çevrim içi içerik sektöründe bölüm başına ödeme rekoru 15 milyon dolar oldu 6 sa. ASUS ROG Thor 850W Platinum PSU inceleme 6 sa. Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı 6 sa. PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 7 sa. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası 7 sa. Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor 8 sa. Samsung Galaxy A50s detaylanıyor 8 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor 9 sa. Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi 9 sa. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak" 10 sa. Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor 10 sa. Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı 11 sa. 2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek 11 sa. Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %66’yı geçti 12 sa. Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak 12 sa. Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı 13 sa. Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 13 sa. Bentley'in geleceğini gösteren elektrikli ve otonom konsept: EXP 100 GT 14 sa. MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu 14 sa. Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Destiny 2, AMD Ryzen 3000 Serisinde 'Şimdilik' Çalışmıyor
Bölüm Sonu Canavarı
HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir
DonanımHaber
Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek
DonanımHaber
Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameran...
DonanımHaber
Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma...
DH Forum
Cyberpunk 2077 Dijital PC Ön Siparişlerinin Yüzde 33'ü GOG'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim