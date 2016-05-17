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İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak

2016 yılında yeni sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan ayında da yine rekor kırıldı. NASA 2016'nın tarihin en sıcak yılı olacağını ifade ediyor.