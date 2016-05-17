İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak

Tarihin en sıcak Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan ayı da beklendiği gibi yeni bir rekora imza attı. İklim değişikliğinin etkilerini dünya genelinde ve özellikle kutup bölgelerinde artık iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçmeye çok yakın.
1951-1980 arasındaki ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre geride bıraktığımız Nisan ayı bu aralıktaki ortalamadan 1.11 derece daha sıcak geçti ve bir önceki rekorun kaydedildiği 2010 yılını da 0.24 dereceyle geride bıraktı.
University of New South Wales'dan ARC Centre of Excellence for Climate System Science başkanı Andy Pitman ise The Guardian'a verdiği röportajda bu sonuçları şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. İklim bilimcilerinin 1980'lerden beri uyarılarda bulunduğunu ifade eden Pitman yine de kaydedilen rekorların beklenmedik boyutlarda seyretmesini oldukça ilginç olduğunu da sözlerine ekliyor.
Son aylardaki bu inanılmaz sıcaklık artışlarında elbette bu seneki güçlü El Nino'nun da etkisi büyük; ancak tüm bu sıcaklık artışlarını sadece El Nino'yla açıklamak da maalesef mümkün olmuyor. Hatta bazı bilim insanları El Nino olmasaydı dahi bu rekorların yine de kırılabileceğini ifade ediyorlar. Bakalım bu sıcaklık artışları 2016 yılını tarihin en sıcak yılı yapacak mı.
1951-1980 arasındaki ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre geride bıraktığımız Nisan ayı bu aralıktaki ortalamadan 1.11 derece daha sıcak geçti ve bir önceki rekorun kaydedildiği 2010 yılını da 0.24 dereceyle geride bıraktı.
University of New South Wales'dan ARC Centre of Excellence for Climate System Science başkanı Andy Pitman ise The Guardian'a verdiği röportajda bu sonuçları şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. İklim bilimcilerinin 1980'lerden beri uyarılarda bulunduğunu ifade eden Pitman yine de kaydedilen rekorların beklenmedik boyutlarda seyretmesini oldukça ilginç olduğunu da sözlerine ekliyor.
Son aylardaki bu inanılmaz sıcaklık artışlarında elbette bu seneki güçlü El Nino'nun da etkisi büyük; ancak tüm bu sıcaklık artışlarını sadece El Nino'yla açıklamak da maalesef mümkün olmuyor. Hatta bazı bilim insanları El Nino olmasaydı dahi bu rekorların yine de kırılabileceğini ifade ediyorlar. Bakalım bu sıcaklık artışları 2016 yılını tarihin en sıcak yılı yapacak mı.
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/16/april-third-month-in-row-to-break-global-temperature-records Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Maalesef popüler haber kanallarının küresel ısınmaya olan ilgisizliği kamuoyunu çok bilinçsiz bırakıyor. Bu yüzden hala saçma Hollywood filmlerinden etkilenip buzul çağı geleceğini falan zannedenler var.
İklim ile hava durumu farkını bilmeyenler kendi Yaşadıkları yerdeki hava durumuna bakıp küresel ısınma yok diyebiliyor.
İnsan etkisi olmadan küresel iklim değişikliği genelde onbilerce yıl içinde olur ama bu sefer işin içinde insanoğlu var. Gezegenin bilinen tarihinde görülmemiş bir hızla atmosfere sera gazı salınımı yapıyoruz. Yaptığımız etki gezegen tarihindeki iklimi değiştiren en büyük olaylar olan Sibirya'daki devasa volkanlardan veya gezegen çarpan devasa meteordan bile daha fazla. Bu yüzden doğada oluşan tepkide daha fazla ve farklı. Sıcaklık rekorunun kırılması önemli olsa da 0.24C gibi bir farkla kırılması çok daha önemli çünkü 0.24C bir önceki rekora göre oluşan fark çok büyük bir fark. Bu daha önce pek görülmemiş bir hızdaki ısınmanın habercisi.