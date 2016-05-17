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İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak

2016 yılında yeni sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan ayında da yine rekor kırıldı. NASA 2016'nın tarihin en sıcak yılı olacağını ifade ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin en sıcak Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan ayı da beklendiği gibi yeni bir rekora imza attı. İklim değişikliğinin etkilerini dünya genelinde ve özellikle kutup bölgelerinde artık iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçmeye çok yakın.

1951-1980 arasındaki ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre geride bıraktığımız Nisan ayı bu aralıktaki ortalamadan 1.11 derece daha sıcak geçti ve bir önceki rekorun kaydedildiği 2010 yılını da 0.24 dereceyle geride bıraktı.

0.24 derecelik artışın çok büyük bir şeymiş gibi görünmüyor olabileceğini ancak iklim değişikliği dünyasında epey yıkıcı bir etkisi olduğunu belirten NASA,"Ekim ayından bu yana geride bıraktığımız tüm aylar ortalamanın en az 1 derece üzerinde seyretti." ifadelerini kullandı. Nisan ayıyla beraber son 369 ayın ortalamanın üzerinde seyrettiğini de ekleyen NASA, ortalama altı sıcaklıkta geçen son ayın 1985 Temmuz'u olduğunu açıkladı.

University of New South Wales'dan ARC Centre of Excellence for Climate System Science başkanı Andy Pitman ise The Guardian'a verdiği röportajda bu sonuçları şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. İklim bilimcilerinin 1980'lerden beri uyarılarda bulunduğunu ifade eden Pitman yine de kaydedilen rekorların beklenmedik boyutlarda seyretmesini oldukça ilginç olduğunu da sözlerine ekliyor.

Son aylardaki bu inanılmaz sıcaklık artışlarında elbette bu seneki güçlü El Nino'nun da etkisi büyük; ancak tüm bu sıcaklık artışlarını sadece El Nino'yla açıklamak da maalesef mümkün olmuyor. Hatta bazı bilim insanları El Nino olmasaydı dahi bu rekorların yine de kırılabileceğini ifade ediyorlar. Bakalım bu sıcaklık artışları 2016 yılını tarihin en sıcak yılı yapacak mı.
 

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/16/april-third-month-in-row-to-break-global-temperature-records Yorum Yaz
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demirparcasi 3 yıl en beğenilen
Tüm insanlığın en önemli haberlerinden bir olan küresel ısınma haberleri popüler hiç bir haber kanalında haber olarak bile sunulmazken Donanımhaber olarak haber yaptığınız için tebrik ederim.
Maalesef popüler haber kanallarının küresel ısınmaya olan ilgisizliği kamuoyunu çok bilinçsiz bırakıyor. Bu yüzden hala saçma Hollywood filmlerinden etkilenip buzul çağı geleceğini falan zannedenler var.
İklim ile hava durumu farkını bilmeyenler kendi Yaşadıkları yerdeki hava durumuna bakıp küresel ısınma yok diyebiliyor.
İnsan etkisi olmadan küresel iklim değişikliği genelde onbilerce yıl içinde olur ama bu sefer işin içinde insanoğlu var. Gezegenin bilinen tarihinde görülmemiş bir hızla atmosfere sera gazı salınımı yapıyoruz. Yaptığımız etki gezegen tarihindeki iklimi değiştiren en büyük olaylar olan Sibirya'daki devasa volkanlardan veya gezegen çarpan devasa meteordan bile daha fazla. Bu yüzden doğada oluşan tepkide daha fazla ve farklı. Sıcaklık rekorunun kırılması önemli olsa da 0.24C gibi bir farkla kırılması çok daha önemli çünkü 0.24C bir önceki rekora göre oluşan fark çok büyük bir fark. Bu daha önce pek görülmemiş bir hızdaki ısınmanın habercisi.
Tüm insanlığın en önemli haberlerinden bir olan küresel ısınma haberleri popüler hiç bir haber kanalında haber olarak bile sunulmazken Donanımhaber olarak haber...
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teramit 3 yıl
konsoldede
ya ne sandiniz sonumuz 100 seneye kalmaz venüs gibi olacak buraya yaziyorum unutmayin

venüs gibi olursak seni kim hatırlar :)
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burakb23 3 yıl
Bu aralar acayip bir sıcak var
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V4LKyR 3 yıl
Dün sıcaktı demek ki dünya ısınıyor. Trabzon'da genelde yağış olurdu fakat baktım ki güneşli gösteriyor demek ki dünya ısınmış. Doğru haber.
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konsoldede 3 yıl
ya ne sandiniz sonumuz 100 seneye kalmaz venüs gibi olacak buraya yaziyorum unutmayin
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demirparcasi 3 yıl
12 Angry Men
Buzlar erirse sıcak su akıntısı bozulur diye biliyorum. Böylelikle yine soğur.

Dünya çapında bir soğuma olması mümkün değildir. Dünyamızı ısıtan güneş ve güneş ışınlarını geri yansıtan sera gazlarıdır. Güneş sabitken sera gazını arttırırsanız Dünya ısınır. Basit bir fizik kuralıdır. Gulf stream ve benzeri akıntılar okyanustaki sıcak su ve soğuk suyu yer değiştirir. İklim değişikliği ile bu akıntıların zayıflayacağı biliniyor. Bu akıntılar zayıflayınca da akıntıların sıcak su taşıdığı bölgelerde soğuma olacaktır.Fakat gezegenin diğer yerleri ısınmaya devam edecektir. a
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deoksiriboz1001 3 yıl
bi de adanadayım lanet olsun
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tobepeople 3 yıl
Mr. Jingles

Artan sera gazlarının salınımı havanın ısınmasına yol açıyor ve bu da iklim değişikliğinin altında yatam sebeplerden. Bir de buzul çağı gelecek diyorlar nereye geliyor dünya her yıl daha da ısınıyor. En azından soğuktan ölmek sıcaktan ölmekten daha iyidir.


kuzey kutbu eridiğinde dünyadaki deniz seviyesi 6 metre yükselecek , güney kutbu eridğinde 60-70 metre yükselecek tahmini olarak birisi eridiğinde diğerinin de erimesine yol açacak başka bir tahmin daha var o da biri eridiğinde diğerinin daha da büyümesi hava şartları çok dengesiz seyrediyor birisi ısındığında diğeri de ısınıyor bazen de diğeri soğuyor bu dengesizliğin sebebi de atmosferin incelmesi tekrar eski haline gelmesi için savaşları durdurmak ve uzaya hiçbir şey göndermemek lazım ayrıca fosil yakıtlardan kurtulmalıyız halbuki doğalgaz petrol ve kömür hiç ulaşmadığı seviyelerde çünkü dünya nüfusu sürekli artıyor çözümü basit aya üs kurmak ve üretimi orada yapıp keşifleri öyle sürdürmek ki değerli madenleri gene de dünyaya getireceklerdir yine de azalır biraz diğeri de güneş rüzgar hidrojen elektrik enerjileri kullanımını arttırmak bu da yavaş yavaş artıyor ancak 10 yıl sürmesi muhtemel ki yine yeterli değil ormanlar katlediliyor hala da edecekler mesela kahve üretimi için yağmur ormanlarının bir kısmını yok etmeyi planlıyorlar hala bu kafadalar yani dünyanın bu hale gelmesinin başka sebebi de bu betonlaşma zaten bundan 20 yıl önce her taraf yemyeşildi şimdi onların yerinde taş beton var bir diğer sorun da bu ve nüfus artışı ve nüfusun atığı da cabası...
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Batumatu 3 yıl
Co2 salınımını acilen minimuma indirmemiz lazım.
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12 Angry Men 3 yıl
Buzlar erirse sıcak su akıntısı bozulur diye biliyorum. Böylelikle yine soğur.
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demirparcasi 3 yıl en beğenilen
Tüm insanlığın en önemli haberlerinden bir olan küresel ısınma haberleri popüler hiç bir haber kanalında haber olarak bile sunulmazken Donanımhaber olarak haber yaptığınız için tebrik ederim.
Maalesef popüler haber kanallarının küresel ısınmaya olan ilgisizliği kamuoyunu çok bilinçsiz bırakıyor. Bu yüzden hala saçma Hollywood filmlerinden etkilenip buzul çağı geleceğini falan zannedenler var.
İklim ile hava durumu farkını bilmeyenler kendi Yaşadıkları yerdeki hava durumuna bakıp küresel ısınma yok diyebiliyor.
İnsan etkisi olmadan küresel iklim değişikliği genelde onbilerce yıl içinde olur ama bu sefer işin içinde insanoğlu var. Gezegenin bilinen tarihinde görülmemiş bir hızla atmosfere sera gazı salınımı yapıyoruz. Yaptığımız etki gezegen tarihindeki iklimi değiştiren en büyük olaylar olan Sibirya'daki devasa volkanlardan veya gezegen çarpan devasa meteordan bile daha fazla. Bu yüzden doğada oluşan tepkide daha fazla ve farklı. Sıcaklık rekorunun kırılması önemli olsa da 0.24C gibi bir farkla kırılması çok daha önemli çünkü 0.24C bir önceki rekora göre oluşan fark çok büyük bir fark. Bu daha önce pek görülmemiş bir hızdaki ısınmanın habercisi.
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