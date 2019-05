İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak

Tarihin en sıcak Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan ayı da beklendiği gibi yeni bir rekora imza attı. İklim değişikliğinin etkilerini dünya genelinde ve özellikle kutup bölgelerinde artık iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olarak tarihe geçmeye çok yakın.1951-1980 arasındaki ortalama sıcaklıklar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre geride bıraktığımız Nisan ayı bu aralıktaki ortalamadan 1.11 derece daha sıcak geçti ve bir önceki rekorun kaydedildiği 2010 yılını da 0.24 dereceyle geride bıraktı.0.24 derecelik artışın çok büyük bir şeymiş gibi görünmüyor olabileceğini ancak iklim değişikliği dünyasında epey yıkıcı bir etkisi olduğunu belirten NASA,"Ekim ayından bu yana geride bıraktığımız tüm aylar ortalamanın en az 1 derece üzerinde seyretti." ifadelerini kullandı. Nisan ayıyla beraber son 369 ayın ortalamanın üzerinde seyrettiğini de ekleyen NASA, ortalama altı sıcaklıkta geçen son ayın 1985 Temmuz'u olduğunu açıkladı.University of New South Wales'dan ARC Centre of Excellence for Climate System Science başkanı Andy Pitman ise The Guardian'a verdiği röportajda bu sonuçları şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. İklim bilimcilerinin 1980'lerden beri uyarılarda bulunduğunu ifade eden Pitman yine de kaydedilen rekorların beklenmedik boyutlarda seyretmesini oldukça ilginç olduğunu da sözlerine ekliyor.Son aylardaki bu inanılmaz sıcaklık artışlarında elbette bu seneki güçlü El Nino'nun da etkisi büyük; ancak tüm bu sıcaklık artışlarını sadece El Nino'yla açıklamak da maalesef mümkün olmuyor. Hatta bazı bilim insanları El Nino olmasaydı dahi bu rekorların yine de kırılabileceğini ifade ediyorlar. Bakalım bu sıcaklık artışları 2016 yılını tarihin en sıcak yılı yapacak mı.