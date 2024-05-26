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    İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek

    Özellikle Kuzey Avrupa’da şehirleri ahşaptan etme fikri giderek daha büyük bir trend haline geliyor. Gerçekten de şehirleri ahşaptan inşa etmek iklimi düzeltmenin anahtarı olabilir.
    İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek Tam Boyutta Gör
    İnşaat endüstrisinde ahşap ve keresteyi ağrılık olarak kullanmak fikri özellikle son yıllarda İskandinav ülkelerinde bir trend haline gelmiş durumda. İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler ahşap kullanılarak inşa edilmiş devasa binalara sahip. Ancak ahşaptan binalar yapmak ayrı, ahşaptan şehirler kurmak apayrı bir olay. Neyse ki İsveç'te 2027 yılında tüm bir şehir ahşaptan oluşacak.

    İnşaat, CO2 emisyonlarının yüzde 40’ından sorumlu

    Geniş anlamda inşaat sektörü yıllık küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 42'sinden sorumlu. Bu toplam emisyonun yüzde 27’si doğrudan inşaat faaliyetlerinden gelirken kalan kısmı ise çimento, demir, çelik ve alüminyum gibi materyallerinden ve altyapı faaliyetlerinden geliyor.

    Bu, küresel CO2 emisyonlarını azaltıp büyük bir fayda görebileceğimiz bir alan, aynı zamanda kesinlikle bir önlemin alınması gerektiği bir konu. Zira, 2060 yılına kadar küresel bina stokuna yaklaşık 241 milyar m2 yeni taban alanı eklemesi bekleniyor; bu, 40 yıl boyunca her ay dünyaya bir New York şehrinin tamamını eklemeye eş. Ayrıca, 2050 yılında var olacak altyapının dörtte üçü henüz inşa edilmemiş durumda. Dolayısıyla bu endüstriyi karbonsuzlaştırmak veya karbon salınımını azaltmak iklim ve dünya için kritik öneme sahip.

    İsveç, ahşap şehir kuruyor

    İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek Tam Boyutta Gör
    Bu ön bilgilerin arından şimdi İsveç, Stockholm’ün Sickla bölgesinde 2025 yılında inşasına başlanacak olan dünyanın en büyük ahşap şehrine geçelim. Kentsel gelişim şirketi Atrium Ljungberg, Stockholm'de dünyanın en büyük ahşap şehrini inşa etmeyi planlıyor. Hedeflere göre inşaat 2025 yılında başlayacak ve ilk binalar 2027 yılına kadar kurulmuş olacak.
    İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek Tam Boyutta Gör
    7.000 ofis alanına ve 2.000 eve sahip olacak ve 250.000 metrekareyi kaplayacak olan Stockholm Wood City, tasarımsal olarak da geleneksel şehirleşmeye meydan okuyor. Yangına dayanıklı masif ahşaptan inşa edilecek olan binalar, sadece beton gibi diğer malzemelere kıyasla daha az emisyon yaymıyor, aynı zamanda karbonu da doğası gereği tutuyor.
    İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek Tam Boyutta Gör
    Tüm proje 2030’ların ortalarına doğru tamamlanacak ve toplamda 1,4 milyar dolara mal olacak. Şirketin patronu Annica Anäs, şirketin ahşap kullanarak karbon ayak izini beton ve çelikle yapılan binalara kıyasla yüzde 40'a kadar azaltmayı umduğunu söylüyor. Ahşap, İsveç'te bol miktarda bulunan yenilenebilir ormanlardan üretilebilen sürdürülebilir bir malzeme olarak da dikkat çekiyor. Ancak yine de binalarda beton ve çelik kullanılacağını belirtelim. Nihayetinde temel ve yapı güçlendirmesi için bunlar gerekli. Ancak geleneksel endüstriye göre miktar büyük ölçüde az. Hatta ahşap yapılar çok daha hafif olduğundan temelleri daha küçük bile olabilir.
    Kaynakça https://www.economist.com/science-and-technology/2023/06/21/sweden-wants-to-build-an-entire-city-from-wood https://www.unep.org/resources/report/building-materials-and-climate-constructing-new-future https://www.statista.com/statistics/276480/world-carbon-dioxide-emissions-by-sector/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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