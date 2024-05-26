İklimi düzeltmek için “ahşap şehirler” inşa etmek

Geniş anlamda inşaat sektörü yıllık küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 42'sinden sorumlu. Bu toplam emisyonun yüzde 27’si doğrudan inşaat faaliyetlerinden gelirken kalan kısmı ise çimento, demir, çelik ve alüminyum gibi materyallerinden ve altyapı faaliyetlerinden geliyor.
Bu, küresel CO2 emisyonlarını azaltıp büyük bir fayda görebileceğimiz bir alan, aynı zamanda kesinlikle bir önlemin alınması gerektiği bir konu. Zira, 2060 yılına kadar küresel bina stokuna yaklaşık 241 milyar m2 yeni taban alanı eklemesi bekleniyor; bu, 40 yıl boyunca her ay dünyaya bir New York şehrinin tamamını eklemeye eş. Ayrıca, 2050 yılında var olacak altyapının dörtte üçü henüz inşa edilmemiş durumda. Dolayısıyla bu endüstriyi karbonsuzlaştırmak veya karbon salınımını azaltmak iklim ve dünya için kritik öneme sahip.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.