Samsung Galaxy Tab A11 LTE geliyor: İlk detaylar ortaya çıktı

LTE desteği ve hızlı şarj özelliğiyle giriş seviyesi segmentte yeni alternatif
Yeni model, SM-X135G kod adıyla FCC belgelerinde yer aldı. Belgelerde cihazın çift bantlı WiFi (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth ve çok bantlı GSM/WCDMA/LTE bağlantılarını desteklediği görülüyor. Ayrıca entegre antenli kompakt bir tasarım benimsediği de dikkat çekiyor. Bu özellikler, cihazın hem ev hem de mobil kullanıma uygun, çok yönlü bir tablet olacağını gösteriyor.
Samsung Galaxy Tab A11 LTE, 15W hızlı kablolu şarj destekleyen EP-T1510 adaptörle test edildi. Gücünü ise 4980mAh nominal, 5000mAh tipik kapasiteye sahip Li-ion pillerden alıyor. Bu pillerin model numaraları HQ-3565S ve HQ-6739SDS olarak belirtilmiş. Yani aynı piller daha önce Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A7 Lite modellerinde de kullanılmıştı.
Galaxy Tab A11’in WiFi ve LTE olmak üzere iki ayrı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her iki versiyon da daha önce WiFi Alliance ve Nemko veri tabanlarında görünmüştü. LTE varyantının da resmi kayıtlarda yer alması, tabletin lansmanının oldukça yaklaştığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: