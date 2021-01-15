İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü

Bütün dünyada artan madde kullanımı neticesinde oldukça ilginç vakalara da rastlanıyor. Şimdi ise oldukça ilginç bir şekilde kendi yaptığı sihirli mantar çayını venine ( toplar damar ) enjekte eden kimliği açıklanmayan bir kişi ölümün eşiğinden döndü. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatrydergisinde yayımlanan yeni vaka raporuna göre söz edilen şahış bipolar kişilik bozukluğundan muzdarip olmakla birlikte bu kişinin enjeksiyonu hastalığını tedavi etmek amacıyla yaptığı belirtiliyor.
30 yaşında olduğu belirtilen şahıs disoryante biçimde acil servise ailesi tarafından ulaştırılmakla birlikte şahısın çoklu organ yetmezliğine gittiği tespit ediliyor. Daha sonra acil serviste alınan kan örnekleri toksik madde açısıdan inceleniyor ve şahsın kanında yüksek miktarda Psilocybe cubensis türü sihirli mantar türüne ait maddelerin rastlandığı belirtiliyor.İlginizi Çekebilir Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi
Bipolar bozukluk
Sihirli mantarların ( Psilosibin içeren mantarlar olarak da bilinir ) psikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkisi üzerinde kısa zamanda birçok çalışma yapılmakla birlikte bahsi geçen çalışmaların ve uygulamaların alanında uzman klinisyenler ile uzman hekimler tarafından yapılması ve söz edilen maddelerin kötüye kullanımının engellenmesi gerekiyor zira bu çalışmalar oldukça kontrollü çalışmalar olmakla birlikte sıkı bir denetimden de geçiyor ve asla sihirli mantarlardan elde edilen maddelerin intravenöz yolla kullanılmasını içermiyor. Son olarak bu mantarların Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç eyaleti dışında yasak olduğunu da belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"
Tedavisi yapılan hastaya çeşitli antibiyotikler ve antifungaller verilmekle birlikte alanında uzman kişiler toplumun uyuşturucu ve uyuşturucu türevi maddelere karşı bilgilendirilmesi gerektiğini açıklıyor.
Yeni araştırma Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry adlı dergide yayımlandı.
https://medicalxpress.com/news/2021-01-dies-magic-mushroom-tea-vein.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))