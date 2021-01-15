Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü

    Şimdi ise oldukça ilginç bir şekilde kendi yaptığı sihirli mantar çayını venine enjekte eden kimliği açıklanmayan bir kişi ölümün eşiğinden döndü.
    32 dk.
    347
    61
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü
    Tam Boyutta Gör

    Bütün dünyada artan madde kullanımı neticesinde oldukça ilginç vakalara da rastlanıyor. Şimdi ise oldukça ilginç bir şekilde kendi yaptığı sihirli mantar çayını venine ( toplar damar ) enjekte eden kimliği açıklanmayan bir kişi ölümün eşiğinden döndü. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatrydergisinde yayımlanan yeni vaka raporuna göre söz edilen şahış bipolar kişilik bozukluğundan muzdarip olmakla birlikte bu kişinin enjeksiyonu hastalığını tedavi etmek amacıyla yaptığı belirtiliyor.

    30 yaşında olduğu belirtilen şahıs disoryante biçimde acil servise ailesi tarafından ulaştırılmakla birlikte şahısın çoklu organ yetmezliğine gittiği tespit ediliyor. Daha sonra acil serviste alınan kan örnekleri toksik madde açısıdan inceleniyor ve şahsın kanında yüksek miktarda Psilocybe cubensis türü sihirli mantar türüne ait maddelerin rastlandığı belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi

    Bipolar bozukluk

    İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü
    Tam Boyutta Gör

    Sihirli mantarların ( Psilosibin içeren mantarlar olarak da bilinir ) psikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkisi üzerinde kısa zamanda birçok çalışma yapılmakla birlikte bahsi geçen çalışmaların ve uygulamaların alanında uzman klinisyenler ile uzman hekimler tarafından yapılması ve söz edilen maddelerin kötüye kullanımının engellenmesi gerekiyor zira bu çalışmalar oldukça kontrollü çalışmalar olmakla birlikte sıkı bir denetimden de geçiyor ve asla sihirli mantarlardan elde edilen maddelerin intravenöz yolla kullanılmasını içermiyor. Son olarak bu mantarların Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç eyaleti dışında yasak olduğunu da belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"

    Tedavisi yapılan hastaya çeşitli antibiyotikler ve antifungaller verilmekle birlikte alanında uzman kişiler toplumun uyuşturucu ve uyuşturucu türevi maddelere karşı bilgilendirilmesi gerektiğini açıklıyor.

    Yeni araştırma Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry adlı dergide yayımlandı.



    https://medicalxpress.com/news/2021-01-dies-magic-mushroom-tea-vein.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    55 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Salakmis. Az kalsin mantar cayi damarina enjekte etti diye olecekti ! Doktorlar yetismis...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Venin ifadesini gorunce kesin ertugrulun haberidir dedim yaniltmadi..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Steelo 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayır işe yaramışşmı onu da söyleseydiniz, bizde yapaydık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. 3 gencin geliştirdiği yapay zeka temelli proje umut vadediyor 22 dk. Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü Sonraki ABD'nin kara liste kararına Xiaomi Türkiye'den resmi açıklama 1 sa. Operatörlerden iş birliği: Yerli mesajlaşma uygulamaları kotadan yemeyecek 1 sa. Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı 1 sa. Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü 2 sa. WhatsApp Türkiye'den yeni açıklama: Kişisel mesajlarınızı göremeyiz 2 sa. Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı 3 sa. ABD Başkanı Trump, Xiaomi’yi kara listeye ekledi 3 sa. Sıradaki Steam İndirimleri'nin tarihi belli oldu 4 sa. 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı enjekte edildi 5 sa. WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı! 11 sa. Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ? 12 sa. Japon araştırmacılar Brezilya'da gözlenen varyant koronavirüsü izole etmek için çalışıyor 12 sa. İngiltere Güney Amerika'ya seyahatleri yasakladı 13 sa. Aksiyon RPG Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlara geliyor 14 sa. Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor 15 sa. İngiltere, Rolls-Royce ile birlikte uzay araçları için nükleer enerjiyle çalışan motor geliştirecek 15 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots 16 sa. The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak 16 sa. AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak 17 sa. AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız