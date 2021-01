İlginç bir vaka olgusu, venine mantar çayı enjekte eden hasta ölümden döndü

Tam Boyutta Gör

Bütün dünyada artan madde kullanımı neticesinde oldukça ilginç vakalara da rastlanıyor. Şimdi ise oldukça ilginç bir şekilde kendi yaptığı sihirli mantar çayını venine ( toplar damar ) enjekte eden kimliği açıklanmayan bir kişi ölümün eşiğinden döndü. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni vaka raporuna göre söz edilen şahış bipolar kişilik bozukluğundan muzdarip olmakla birlikte bu kişinin enjeksiyonu hastalığını tedavi etmek amacıyla yaptığı belirtiliyor.

30 yaşında olduğu belirtilen şahıs disoryante biçimde acil servise ailesi tarafından ulaştırılmakla birlikte şahısın çoklu organ yetmezliğine gittiği tespit ediliyor. Daha sonra acil serviste alınan kan örnekleri toksik madde açısıdan inceleniyor ve şahsın kanında yüksek miktarda Psilocybe cubensis türü sihirli mantar türüne ait maddelerin rastlandığı belirtiliyor.

Sihirli mantarların ( Psilosibin içeren mantarlar olarak da bilinir ) psikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkisi üzerinde kısa zamanda birçok çalışma yapılmakla birlikte bahsi geçen çalışmaların ve uygulamaların alanında uzman klinisyenler ile uzman hekimler tarafından yapılması ve söz edilen maddelerin kötüye kullanımının engellenmesi gerekiyor zira bu çalışmalar oldukça kontrollü çalışmalar olmakla birlikte sıkı bir denetimden de geçiyor ve asla sihirli mantarlardan elde edilen maddelerin intravenöz yolla kullanılmasını içermiyor. Son olarak bu mantarların Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç eyaleti dışında yasak olduğunu da belirtelim.

Tedavisi yapılan hastaya çeşitli antibiyotikler ve antifungaller verilmekle birlikte alanında uzman kişiler toplumun uyuşturucu ve uyuşturucu türevi maddelere karşı bilgilendirilmesi gerektiğini açıklıyor.

Yeni araştırma Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry adlı dergide yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2021-01-dies-magic-mushroom-tea-vein.html

