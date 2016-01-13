İlk Mini-STX anakartlar yolda





Intel'in geçen yıl duyurusunu yaptığı 5x5 adındaki yeni anakart formatı, bu yıl itibariyle hayata geçiyor. CES 2016 fuarında bileşen üreticileri Mini-STX olarak yeniden adlandırılan format için ilk anakartlarını sergileme imkanı buldu. Anakartlar yıl içerisinde tüketiciye sunulacak.





Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük.





CES 2016 fuarında ASRock ve ECS firmalarının Mini-STX formatındaki anakartları görücüye çıktı. Anakartlarda depolama için 2 adet SATA 3 ve bir adet M.2 SSD slotu yer alırken, WiFi ve Bluetooth bağlantıları için de farklı bir M.2 bağlantısı kullanılmış. 2x DDR4 2133MHz SODIMM slotları ile RAM konfigürasyonu sunulurken, RJ45 bağlantısı, 3 adet USB 3.0 portu ve bir adet de USB 3.0 Type-C bağlantısı yer almış.





Anakartlar Intel'in H110 çipsetini temel alıyor. 65W ısıl tasarım gücüne kadar Core i3, i5 ve i7 işlemcileri destekleyen standardın en önemli ayrıntısı ise entegre grafik birimi ile yetinmesi. Harici bir grafik birimi için yuva yer almıyor. Intel yeni formatı için ısrarla 1 litre altı hacimlerdeki kasalara gönderme yapıyordu ancak ASRock, toplamda 1.92 litre ile yeni formatı biraz büyütmüş. Firma standart bir işlemci fanı desteklediği için anakartın benzersiz olduğunu savunuyor.





Anakart hali hazırda mühendislik örneği sürecinde. Nihai sürümde Alpine Ridge kontrolcüsü, Thunderbolt bağlantısı gibi eklemeler olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte en erken yıl ortalarına doğru ilk Mini-STX anakartların piyasaya çıkması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/89672-first-mini-stx-motherboards-launched-based-upon-intel-5x5/