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İlk Mini-STX anakartlar yolda

Küçük ancak kapasiteli anakart isteyen tüketicilere yönelik olarak geliştirilen Intel 5x5 veya Mini-STX formatı, CES 2016 fuarında mühendislik örneği olarak karşımıza çıktı.
3 yıl
6,6b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Mini-STX anakartlar yolda


Intel'in geçen yıl duyurusunu yaptığı 5x5 adındaki yeni anakart formatı, bu yıl itibariyle hayata geçiyor. CES 2016 fuarında bileşen üreticileri Mini-STX olarak yeniden adlandırılan format için ilk anakartlarını sergileme imkanı buldu. Anakartlar yıl içerisinde tüketiciye sunulacak. 

Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük.

CES 2016 fuarında ASRock ve ECS firmalarının Mini-STX formatındaki anakartları görücüye çıktı. Anakartlarda depolama için 2 adet SATA 3 ve bir adet M.2 SSD slotu yer alırken, WiFi ve Bluetooth bağlantıları için de farklı bir M.2 bağlantısı kullanılmış. 2x DDR4 2133MHz SODIMM slotları ile RAM konfigürasyonu sunulurken, RJ45 bağlantısı, 3 adet USB 3.0 portu ve bir adet de USB 3.0 Type-C bağlantısı yer almış. 

Anakartlar Intel'in H110 çipsetini temel alıyor. 65W ısıl tasarım gücüne kadar Core i3, i5 ve i7 işlemcileri destekleyen standardın en önemli ayrıntısı ise entegre grafik birimi ile yetinmesi. Harici bir grafik birimi için yuva yer almıyor. Intel yeni formatı için ısrarla 1 litre altı hacimlerdeki kasalara gönderme yapıyordu ancak ASRock, toplamda 1.92 litre ile yeni formatı biraz büyütmüş. Firma standart bir işlemci fanı desteklediği için anakartın benzersiz olduğunu savunuyor.

Anakart hali hazırda mühendislik örneği sürecinde. Nihai sürümde Alpine Ridge kontrolcüsü, Thunderbolt bağlantısı gibi eklemeler olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte en erken yıl ortalarına doğru ilk Mini-STX anakartların piyasaya çıkması bekleniyor. 
İlk Mini-STX anakartlar yolda
 

http://hexus.net/tech/news/mainboard/89672-first-mini-stx-motherboards-launched-based-upon-intel-5x5/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
AMD'nin APU işlemcileri için biçilmiş kaftan bu anakart boyutu. Elimdeki A10 7850K'yı bu anakart üzerinde kullandığımı düşünüyorum da, cidden mükemmel olurdu.

Lisa abla, bu konuyla bi ilgilenenin
AMD'nin APU işlemcileri için biçilmiş kaftan bu anakart boyutu. Elimdeki A10 7850K'yı bu anakart üzerinde kullandığımı düşünüyorum da, cidden mükemmel olurdu. ...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
alito
Birkaç sene sonraki ekran kartlarının R9 Nano gibi formlardan daha ufak boyutlarda olacağını düşünürsek ve bu form faktöre ekran kartı desteği gibi bir kaç teknoloji daha eklenirse ki mutlaka eklenecektir, geleceğin PClerinin Mini-STX yapıda olacağını söyleyebiliriz sanırım.

Mevcut trend küçük ve taşınabilen cihazlara kayıyor zaten, bir süre sonra R9 Nano bile "ne büyük kartmış be" tepkisi görebilir.
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alito 3 yıl
Birkaç sene sonraki ekran kartlarının R9 Nano gibi formlardan daha ufak boyutlarda olacağını düşünürsek ve bu form faktöre ekran kartı desteği gibi bir kaç teknoloji daha eklenirse ki mutlaka eklenecektir, geleceğin PC'lerinin Mini-STX yapıda olacağını söyleyebiliriz sanırım.
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lterlemez 3 yıl
İşte böyle sistemde, en azından pci-e 8x slot olmaz ise bir anlamı kalmıyor ki arkadaş. Zaten böyle sistem isteyen adam sırf bu iş için alıyor. HD Graphics ile ne yapabilecek ki kullanıcı? i7'ye tonla para ver, otur HD, UHD film seyret sadece. Ne anladım ben bu işten?
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Basteryus

SgtLittleNoob
Basteryus anakartta ekran kartı için PCI slotu yokki, ondan bahsediyorum ben
Eklemeleri durumunda düşündüğüm senaryoyu yazdım bende zaten
pardon yanlış anlamışım
Öyle bi durumda anarkartın üstüne değilde yatay olarak anakartın yanına genişletilmesini tercih ederim (pcı to pcı). Anakartın yanına konumlandıracak şekilde max 8 cm yükseklikle falan çok hoş olur, 30*30*8 cm konsol boyutlarında... hayaller hayaller


O da bir alternatif tabi
zaten cüzdandan çıkan para dışında her şey küçülmeye başladı, dediğimiz şeyler yakında bir bir olacaktır
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Castiel 3 yıl
mını ıtx dıyorsan amd apu 7850k yı koyarım keyfıme bakarım
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Basteryus

kenara köşeye bi tane de PCI-E sıkıştırsalarmış iyi olurmuş, mini-itx bile büyük gelmeye başladı gözüme


Belki kasayı biraz dikine büyütüp buraya bir yuva yerleştirip (dışarıdan görünmeyecek kasanın içerisinde olacak) kartı yatay yerleştirip uzatma kablosu ile harici ekran kartı çözümü üretilebilir. Bunun dışında bir harici ekran kartı potansiyeli göremiyorum ben


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Basteryus 3 yıl Guest-05F99D7C6
anakartta ekran kartı için PCI slotu yokki, ondan bahsediyorum ben
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
umut_baris

SgtLittleNoob AMDnin APU işlemcileri için biçilmiş kaftan bu anakart boyutu. Elimdeki A10 7850Kyı bu anakart üzerinde kullandığımı düşünüyorum da, cidden mükemmel olurdu. Lisa abla, bu konuyla bi ilgilenenin
Tıkla On numara beş yıldız.
Bir de R9 ekran kartı tamamdır işte.


R9 olmadı diyelim R7 oldu, o da olumlu
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Basteryus 3 yıl
kenara köşeye bi tane de PCI-E sıkıştırsalarmış iyi olurmuş, mini-itx bile büyük gelmeye başladı gözüme
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
AMD'nin APU işlemcileri için biçilmiş kaftan bu anakart boyutu. Elimdeki A10 7850K'yı bu anakart üzerinde kullandığımı düşünüyorum da, cidden mükemmel olurdu.

Lisa abla, bu konuyla bi ilgilenenin
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umut_baris 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

AMD'nin APU işlemcileri için biçilmiş kaftan bu anakart boyutu. Elimdeki A10 7850K'yı bu anakart üzerinde kullandığımı düşünüyorum da, cidden mükemmel olurdu.

Lisa abla, bu konuyla bi ilgilenenin


Tıkla

On numara beş yıldız.

Bir de R9 ekran kartı tamamdır işte.
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