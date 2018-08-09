Motorola Lapdock geri mi dönüyor?

Dünyanın en güçlü akıllı telefonu olarak 2011 yılında piyasaya çıkan Motorola Atrix 4G, beraberinde getirdiği dizüstü aksesuarı ile de dikkat çekmişti. Motorola Lapdock yeni bir tarzda geri dönebilir.

Trend yükseliyor

Henüz Samsung DeX gibi aksesuarların olmadığı bir dönemde dizüstü havasında bir arayüz sunan Motorola Lapdock, kullanıcıların bağımsız bir dizüstü cihazına olan ihtiyacını karşılamayı amaçlamıştı. Bağımsız olarak 500$ fiyat etiketi o dönem amiral gemileri ile aynı olduğu için fazla ilgi görmemişti.

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Evleaks tarafından paylaşılan yeni bir görsel Lenovo’nun efsaneyi yeniden canlandırmak istediğini gösteriyor. Görsel masaüstü arayüzüne sahip ModBook adında bir Moto Mod hazırlığı olduğunu yansıtıyor. Moto ModBook aslında bir süredir sızıntılara konu olan bir isimdi.

Arka plan resmi Moto Z2 serisine ait olduğu için projenin rafa kalkmış olabileceği de değerlendiriliyor ancak bugün masaüstü tarzında bir arayüz ile akıllı telefonları kullanmak trend oldu.

Samsung DeX yanında Huawei P20 serisi de masaüstü kullanım tecrübesi sunuyor. Remix OS de bir dönem oldukça popüler olmuştu. Hali hazırda Razer Project Linda da dikkat çeken bir diğer projeydi.

Lenovo’nun da bu ilgiden faydalanmak istemesi normal. Moto Mod bağlantı teknolojisi ile Moto Z serisinin böyle bir aksesuara kavuşması mümkün. Elbette bu standart bir dizüstü aksesuarı olabileceği gibi Samsung DeX tarzında bağlantı kurabilen bir arka kapak tarzında da olabilir. Motorola Lapdock dönemindeki gibi yüksek maliyet probleminden kaçınmak isteyen Lenovo’nun taşınabilir bir aksesuar hazırlaması da mümkün. İddiaların gerçekliğini Moto Z3’ün piyasaya çıkışı sonrasında görebiliriz.