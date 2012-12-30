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İlk Tizen cihazı MWC 2013 etkinliğinde sergilenebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın açık kaynak gönüllülerini oldukça sevindiren MeeGo projesi, sadece Nokia N9 üzerinde boy gösterdikten sonra takipçilerine veda etmişti. Oldukça büyük eleştiri alsa da aslında MeeGo'nun gidişi arkasında iki devam projesi bıraktı.

Bunlardan birisi henüz geliştirme aşamasında olan Sailfish OS ve Samsung'un destek verdiği Tizen OS.

Samsung'un Tizen ile ilgili çalışmaları son aşamaya getirdiği ve gelecek yıl ilk cihazı pazara sunacağı biliniyor. Samsung Bada adlı kendi açık kaynak mobil işletim sistemi projesini de Tizen'e entegre etmişti.

Bazı kaynaklar ilk modelin Galaxy S3 varyantı olacağını belirtirken, bazısı da GT-I9500 kod numarasının bu cihaza ait olduğunu belirtmişti. Yomiuri adlı bir Japon gazete ise, ilk Tizen cihazının MWC 2013 etkinliğinde tanıtılacağını iddia etti. Cihazın ilk piyasaya sürülmesi planlanan ülke ise NTT DoCoMo operatörü ile Japonya olacak. Samsung seriyi yeni cihazlar ile gelecek yıl boyunca besleyecek. 2013 yılında işler yolunda giderse Tizen OS pazarda rekabete başlayacak. 

Tizen işletim sistemi ile ilgili beklentiler yüksek. Ancak Samsung'u Bada platformu konusunda başarısız bulanlar Tizen için de çekimser duruyor.


http://www.sammobile.com/2012/12/30/first-tizen-device-will-be-unveiled-at-mwc-2013/ Yorum Yaz
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sonicar 6 yıl
android tam bir işlemci katili. ios ve wp8 çift çekirdekli işlemcilerle uçarken üreticiler androidli cihazlar için sürekli çekirdek ve ram eklemek zorunda kalıyorlar. 1.5 ghz 4 çekirdekli işlemcili cihazlar bile yer yer kasıntı yaşıyor. yakında masaüstü bilgisayarların donanımını telefonlara sığdırmaya çalışacaklar. ios ve wp8 ile rekabet edecekse, daha hafif ama hızlı bir yazılım samsung için kaçınılmaz...
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danGerfuLL 6 yıl
Hemen gereksiz damgasını vurmuşsunuz. Bir çıksın incelesinler/inceleyelim, bize farklı ne yenilik sunacaklar, donanım/yazılım performansı nasıldır bilmeden daha rafta yerini bile almamışken raftan kaldırıyorsunuz.
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mert1907 6 yıl
Bada'dan sonra asla! Çıkarıp arkasında durmayacaksa hiç çıkarmasın. Bada 2.0'da daha sistemin stabilitesi yok kaldı ki uygulama kısmı gelsin. Ancak yine de S3 benzeri bir cihazla gelmesi saman alevine benzer bir ilgi sağlayacaktır ama bada'daki politika devam ederse 2 ay da rafa kalkar proje.
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Sirkadyen 6 yıl
Tizenmiş peh. Bada'yı ne akla hizmet çıkardın o halde Samsung ..
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Starrk35 6 yıl
Benim gibi Bada'dan ağzı yananların üfleyerek bile yemeyip, gördüğü yerde kaçacağı bir işletim sistemi olacaktır. Android var iken gereksiz maceralara atılmaya gerek yok.
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efe7182 6 yıl
wave 2 yi zamaninda 900 tl almistim,6 ay sonra yari fiyatina bile satamadim..benim gibi bada dan agzi yananlara zor satar Samsung..
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kamildoan 6 yıl
bence tizen os için yazılım sıkıntısı yaşanmayacak sdk sını inceledim html5 ile yazılım geliştiriyorsun hali hazırda zaten bir sürü web yazılımcı var bu teknolojiyi bilen direkt linux çekirdeğinden çalıştığı için android gibi performans sorunları olmayacak ben android kullanan biri olarak tizen geçiş yaparım
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Selfroot 6 yıl
Linux tabanlı bir sistem olduğu için N9 da olduğu gibi buna da Android kurarlar merak etmeyin siz :)
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alamut harameyn 6 yıl
Görmeden yorum yapmak gereksiz bence hemen bi önyargı oluşturmayın
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haymatloshan 6 yıl
Rekabeti başka alanlarda yapsınlar,bu kadar farklı platform olması gereksiz,hangisine ne yazılım gelecek,ne uygulama yapılacak,sürekli manasız manasız işler kusura bakmayın.Devleti yok kgs,ogs,hgs uygulamaları gibi,isim değiştirip hizmeti geliştiremedikten sonra bir anlamı yok.
Android,ios,windows,bb bunlar şu anlık kafidir.Diğerleri gereksiz,Samsung bada ile ne yapmış,hp webos ile ne yapmış,bir sürü daha çöp üretecekler.
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FERFEROS 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
Rekabeti başka alanlarda yapsınlar,bu kadar farklı platform olması gereksiz,hangisine ne yazılım gelecek,ne uygulama yapılacak,sürekli manasız manasız işler kusura bakmayın.Devleti yok kgs,ogs,hgs uygulamaları gibi,isim değiştirip hizmeti geliştiremedikten sonra bir anlamı yok.
Android,ios,windows,bb bunlar şu anlık kafidir.Diğerleri gereksiz,Samsung bada ile ne yapmış,hp webos ile ne yapmış,bir sürü daha çöp üretecekler.

WebOS bana göre harika bir işletim sistemiydi. Ölmesinde ki (her ne kadar bir kısım geliştirici ayakta tutmaya çalışsada-OpenWebOS) en büyük sebep donanım bakımından gerekli desteği görmemesiydi. Yeterli desteği görseydi önü açık bir işletim sistemiydi.
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playmaker10 6 yıl
Samsung bada gibi batırır bunu da
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Thomassee 6 yıl
Tam yalan oldu derken güzel haber oldu.
Galiba alt-orta segment için hazırlanıyor.
Bakalım uygulamalar için ne düşünüyorlar?
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Armin van Buuren* 6 yıl
kanatkanat
Bu samsungda herkese kafa tutuyor. cep telefonunda Applea rakip yazılımda androide (yani google) rakip çıkarmaya çalışıyor. Yakında Windowsa rakip bir işletim sistemi çıkarırsa şaşırmam.

Bunun aslında rakip çıkarmakla pek alakası yok. Samsung Android'den önce Bada ile hiç bir atılım yapamamıştı. Android'in meyvesini çok çok yedi fakat şimdi de her cihaza android koyamayacağını anladığı için Tizen'i geliştiriyor. Yani farklı klasmanda oynuyorlar. Android istediği yüksek sistem gereksinimleri, karışık yapısı ve kısa batarya ömrüyle low-end cihazlara hem iyi olmayacaktır, hem de gereksiz.
Tizen'e yapılacak olan en hızlı cihaz Wave 4 adında S3 olur muhtemelen. Fakat her zaman rekabet iyidir, sonuçta Tizen ve Sailfish (meego v2) Linux üstüne kurulu bir ekosistem.
Fakat buna tutar tutmaz denemez. Her şey uygulamalara vereceği desteğe bakar. (Linux tabanlı olduğundan şanslı Samsung.)
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