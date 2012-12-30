İlk Tizen cihazı MWC 2013 etkinliğinde sergilenebilir









http://www.sammobile.com/2012/12/30/first-tizen-device-will-be-unveiled-at-mwc-2013/

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Nokia'nın açık kaynak gönüllülerini oldukça sevindiren MeeGo projesi, sadece Nokia N9 üzerinde boy gösterdikten sonra takipçilerine veda etmişti. Oldukça büyük eleştiri alsa da aslında MeeGo'nun gidişi arkasında iki devam projesi bıraktı.Bunlardan birisi henüz geliştirme aşamasında olan Sailfish OS ve Samsung'un destek verdiği Tizen OS.Samsung'un Tizen ile ilgili çalışmaları son aşamaya getirdiği ve gelecek yıl ilk cihazı pazara sunacağı biliniyor. Samsung Bada adlı kendi açık kaynak mobil işletim sistemi projesini de Tizen'e entegre etmişti.Bazı kaynaklar ilk modelin Galaxy S3 varyantı olacağını belirtirken, bazısı da GT-I9500 kod numarasının bu cihaza ait olduğunu belirtmişti. Yomiuri adlı bir Japon gazete ise, ilk Tizen cihazının MWC 2013 etkinliğinde tanıtılacağını iddia etti. Cihazın ilk piyasaya sürülmesi planlanan ülke ise NTT DoCoMo operatörü ile Japonya olacak. Samsung seriyi yeni cihazlar ile gelecek yıl boyunca besleyecek. 2013 yılında işler yolunda giderse Tizen OS pazarda rekabete başlayacak.Tizen işletim sistemi ile ilgili beklentiler yüksek. Ancak Samsung'u Bada platformu konusunda başarısız bulanlar Tizen için de çekimser duruyor.