İlk Tizen cihazı MWC 2013 etkinliğinde sergilenebilir

Haber Editörü
Nokia'nın açık kaynak gönüllülerini oldukça sevindiren MeeGo projesi, sadece Nokia N9 üzerinde boy gösterdikten sonra takipçilerine veda etmişti. Oldukça büyük eleştiri alsa da aslında MeeGo'nun gidişi arkasında iki devam projesi bıraktı.
Bunlardan birisi henüz geliştirme aşamasında olan Sailfish OS ve Samsung'un destek verdiği Tizen OS.
Samsung'un Tizen ile ilgili çalışmaları son aşamaya getirdiği ve gelecek yıl ilk cihazı pazara sunacağı biliniyor. Samsung Bada adlı kendi açık kaynak mobil işletim sistemi projesini de Tizen'e entegre etmişti.
Bazı kaynaklar ilk modelin Galaxy S3 varyantı olacağını belirtirken, bazısı da GT-I9500 kod numarasının bu cihaza ait olduğunu belirtmişti. Yomiuri adlı bir Japon gazete ise, ilk Tizen cihazının MWC 2013 etkinliğinde tanıtılacağını iddia etti. Cihazın ilk piyasaya sürülmesi planlanan ülke ise NTT DoCoMo operatörü ile Japonya olacak. Samsung seriyi yeni cihazlar ile gelecek yıl boyunca besleyecek. 2013 yılında işler yolunda giderse Tizen OS pazarda rekabete başlayacak.
Tizen işletim sistemi ile ilgili beklentiler yüksek. Ancak Samsung'u Bada platformu konusunda başarısız bulanlar Tizen için de çekimser duruyor.
http://www.sammobile.com/2012/12/30/first-tizen-device-will-be-unveiled-at-mwc-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android,ios,windows,bb bunlar şu anlık kafidir.Diğerleri gereksiz,Samsung bada ile ne yapmış,hp webos ile ne yapmış,bir sürü daha çöp üretecekler.
WebOS bana göre harika bir işletim sistemiydi. Ölmesinde ki (her ne kadar bir kısım geliştirici ayakta tutmaya çalışsada-OpenWebOS) en büyük sebep donanım bakımından gerekli desteği görmemesiydi. Yeterli desteği görseydi önü açık bir işletim sistemiydi.
Galiba alt-orta segment için hazırlanıyor.
Bakalım uygulamalar için ne düşünüyorlar?
Bunun aslında rakip çıkarmakla pek alakası yok. Samsung Android'den önce Bada ile hiç bir atılım yapamamıştı. Android'in meyvesini çok çok yedi fakat şimdi de her cihaza android koyamayacağını anladığı için Tizen'i geliştiriyor. Yani farklı klasmanda oynuyorlar. Android istediği yüksek sistem gereksinimleri, karışık yapısı ve kısa batarya ömrüyle low-end cihazlara hem iyi olmayacaktır, hem de gereksiz.
Tizen'e yapılacak olan en hızlı cihaz Wave 4 adında S3 olur muhtemelen. Fakat her zaman rekabet iyidir, sonuçta Tizen ve Sailfish (meego v2) Linux üstüne kurulu bir ekosistem.
Fakat buna tutar tutmaz denemez. Her şey uygulamalara vereceği desteğe bakar. (Linux tabanlı olduğundan şanslı Samsung.)