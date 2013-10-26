İlk Tizen tableti Japonya'da ortaya çıktı





Samsung'un yakın zamanda piyasaya süreceği Tizen işletim sistemini taşıyan ilk akıllı telefon modelleri merakla beklenirken, ilk Tizen tableti uzak bir ülkede ortaya çıktı.





Systena tarafından tasarlanan tablet modeli Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve sadece geliştiriciler için üretilmiş. Cihazda Tizen geliştirici araçları, rehberler yer alırken, Systena tarafından teknik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor.





Tablet modelinde 1.4GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 10.1 inçlik Full HD ekran, Tizen 2.1 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Systena tablet modeli hakkında şimdilik bir fiyat bilgisi vermiyor.





Tizen işletim sistemi ile ilk etapta akıllı telefon cihazlarının piyasaya çıkacağı biliniyor. Ancak ilk tablet ürünlerinin ne zaman ticari olarak boy göstereceği bilinmiyor.

http://www.systena.co.jp/service/product/products/tizen.html