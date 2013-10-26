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İlk Tizen tableti Japonya'da ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Tizen tableti Japonya'da ortaya çıktı

Samsung'un yakın zamanda piyasaya süreceği Tizen işletim sistemini taşıyan ilk akıllı telefon modelleri merakla beklenirken, ilk Tizen tableti uzak bir ülkede ortaya çıktı.

Systena tarafından tasarlanan tablet modeli Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve sadece geliştiriciler için üretilmiş. Cihazda Tizen geliştirici araçları, rehberler yer alırken, Systena tarafından teknik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. 

Tablet modelinde 1.4GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 10.1 inçlik Full HD ekran, Tizen 2.1 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Systena tablet modeli hakkında şimdilik bir fiyat bilgisi vermiyor. 

Tizen işletim sistemi ile ilk etapta akıllı telefon cihazlarının piyasaya çıkacağı biliniyor. Ancak ilk tablet ürünlerinin ne zaman ticari olarak boy göstereceği bilinmiyor. 

http://www.systena.co.jp/service/product/products/tizen.html Yorum Yaz
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Utku 5 yıl en beğenilen
Bi bada faciasi daha olmasin da.
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Tristan Tzara 5 yıl
Umarım Apple stabilitesini ve Android rahatlığını sağlayacak bir işletim sistemi olur.
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HeavyClocker 5 yıl
Pek tutmaz diye düşünüyorum
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serayhefe 5 yıl
Bence gerekli böyle bir rekabet. Android biraz çalışınca cihaz ateş gibi oluyor. Tarayıcı performansı oldukça kötü. Rehbere girerken bile zorlanıyor. Sony Xperia Arc S ve Samsung Galaxy S3 için söylüyorum bunları ama sanırım diğer cihazlar da böyle.
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black_67 5 yıl
samsung tizen ve androidi seçenekli boot ile s5 modelinde kullanıcıya sunacak

sistemler arası küçük alışverişi mesela rehber ve küçük kişisel bilgileri gönderebilme imkanı sağlayacak

2-3 yıl bu şekilde devam edecek ve uygulama sayısı arttıkca amiral gemi modelleri hem android hem tizen olarak satışa çıkacak ve uygun bir zamanda androidden tamamen vaz geçilecek

bunun tersi bir senaryonun sonu nokia ile aynı olur
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mert1907 5 yıl
Gelişip öyle gelsin. Yok appsdi yok güncellemeydi beklemez kimse artik. bada'yi unutmuyor millet.
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Avorlair 5 yıl
30 yıllık linux çekirdeğinden bir halt olmaz gibime geliyor da görelim bakalım
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Illustrious. 5 yıl
Olmaz bundan.
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Nokia Specialist 5 yıl
Yeni bir bada mı doğuyooooor
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aytekdigital 5 yıl
yine linux u evirip çevirip kastıracaklar anlaşılan,yeme türkiyem..
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giogo 5 yıl
İkonlar aynı meego`daki ikonlar.
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Utku 5 yıl en beğenilen
Bi bada faciasi daha olmasin da.
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beatlerym 5 yıl
2 GB ram gayet yeterli gibi. Yazılım stabilitesi arttırılsın 1 GB bile yetebilir. Mühim olan en yüksek verimlilik bana göre. Optimizasyon iyi olursa çok da iyi olur.
Ama unutulmamalı Tizen in markete verdiği önem ve marketini geliştirmesi piyasaya tutunacak mı yoksa doğmadan ölecek mi bunun cevabını da verecek
1 Yanıt Yanıtla
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Vash The Stampede 5 yıl beatlerym
beatlerym
2 GB ram gayet yeterli gibi. Yazılım stabilitesi arttırılsın 1 GB bile yetebilir. Mühim olan en yüksek verimlilik bana göre. Optimizasyon iyi olursa çok da iyi olur.
Ama unutulmamalı Tizen in markete verdiği önem ve marketini geliştirmesi piyasaya tutunacak mı yoksa doğmadan ölecek mi bunun cevabını da verecek

tizen, android uygulamaları ile uyumlu çalışacak diyorlardı. linux tabanlı olduğundan dolayı herhal.
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