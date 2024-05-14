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Tam Boyutta Gör Samsung, Mart ayında 2023’te piyasaya sürülen QLED, OLED ve Neo QLED TV’leri için Tizen güncellemesi yayınladı. 1402.5 sürümü, birçok faydalı değişiklik ve kullanıcı arayüzüne iyileştirmeler getirdi ancak Samsung ve diğer markaların soundbarları ve ev sinema sistemlerinde bağlantı sorunlarına yol açtı. Kullanıcılar tarafından geçici çözümlerin paylaşılmasının ardından beklenen yazılım güncellemesi yayınlandı.

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Samsung televizyonlar için yayınlanan yeni Tizen güncellemesi 1410 sürüm numarasını taşıyor. Sürüm notlarına göre soundbar ses kesintisi sorunu düzeltildi ancak güncellemeyi alan kullanıcılar sorunun çözüme ulaşmadığını söylüyor.

Soundbar sorununun 1402 güncellemesinden sonra bazı Samsung TV’lerde yaşandığını belirtelim. Samsung, her ne kadar 1410 güncellemesinin sorunu giderdiğini söylese de hâlâ kullanıcı raporları gelmeye devam ediyor.

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Samsung, TV'lerde soundbar sorunu için güncelleme yayınladı