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İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, yeniden kârlılığa döndü

9 yıl
7,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD cephesinde bir süredir beklenen gelişme oldu ve firma, 12 çeyrek süren kayıp dalgasından sonra yeniden kârlılığa dönen firma 1.57 milyar dolar gelir açıkladı. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyrek dilimdeki gelirleri geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında bir miktar düşüş yaşamış olmasına karşın AMD, hisse başına 0.35$ olmak üzere toplamda 257 milyon dolarlık kâr açıkladı. Gelirlerindeki düşüşü sezonsal değişikliklere bağlayan AMD'nin ilk çeyrekteki nakit, nakde eş değer varlıkları ve menkul değerleri ise 160 milyon dolarlık artış ile 1.93 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan AMD, ikinci çeyrekte ise gelirlerinde düşüş olacağını tahmin ediyor.


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ReDComrade 9 yıl
İntelin uçuk fiyatları sonunda başında patladı dünyanın içinde bulundugu kriz ortamında AMD nin önde olacagı belliydi bence
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SiLo! 9 yıl
Ekran kartlarının gelire etkisi çok fazla olmalı.. İşlemcilerde yeni ürünlerle dönüş yapması lazım amd'nin..
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Kam1kaze 9 yıl
sevindim
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DH Misafiri 9 yıl
ekran kartları olmasa demek ki amd batacakmış. bakalım nidia da durum nasıl. bu arada intelin karı amd nin gelirlerinden 1 milyar dolar fazla :S
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o kardan intel`in ödediği cezaları çıkarırsak zarar bile yapmış oluyor :D
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sertacaygun 9 yıl
%95'lik kısmı otomatik ekran kartıdır. İşlemci piyasasını iyice geliştirmesi gerekli AMD'nin.
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showstopper41 9 yıl

sertacaygun

%95'lik kısmı otomatik ekran kartıdır. İşlemci piyasasını iyice geliştirmesi gerekli AMD'nin.

Evet. Ekran kartında iyi gidiyor ama işlemcide intelden 1 tur geride. intel neredeyse 2. seri 32nmleri çıkaracak, AMD 45nm ile devam ediyor.
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milyondabir 9 yıl
herkes amd alirsa amd zarar etmez )
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sadtneverdie 9 yıl
ekran kartları olmasa demek ki amd batacakmış. bakalım nidia da durum nasıl. bu arada intelin karı amd nin gelirlerinden 1 milyar dolar fazla :S
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alito 9 yıl
yakında intelle de baş edebilecek konuma gelirse çok güzel olurdu ve rekabet kızışırdı buda tüketiciye olumlu derecede yansırdı.
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escape0121 9 yıl
cok güzel bir gelişme olması gerekende buydu
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Wilson Fisk 9 yıl
intel'in verdigi para sayilmadan bu kadar para kazandiysa helal.
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Batuist 9 yıl
ATI başarılarına bu şekilde devam ederse gelirlerinde düşüş olsa bile zarar edeceğni bir daha zannetmiyorum...
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MÇKR_06 9 yıl

Batuist

ATI başarılarına bu şekilde devam ederse gelirlerinde düşüş olsa bile zarar edeceğni bir daha zannetmiyorum...

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renklem 9 yıl
İyiymiş Intel'le mukayese edilemese de.
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Schneeflocke 9 yıl
Güzel para elde etmiş..
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