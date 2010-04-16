İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, yeniden kârlılığa döndü

AMD cephesinde bir süredir beklenen gelişme oldu ve firma, 12 çeyrek süren kayıp dalgasından sonra yeniden kârlılığa dönen firma 1.57 milyar dolar gelir açıkladı. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyrek dilimdeki gelirleri geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında bir miktar düşüş yaşamış olmasına karşın AMD, hisse başına 0.35$ olmak üzere toplamda 257 milyon dolarlık kâr açıkladı. Gelirlerindeki düşüşü sezonsal değişikliklere bağlayan AMD'nin ilk çeyrekteki nakit, nakde eş değer varlıkları ve menkul değerleri ise 160 milyon dolarlık artış ile 1.93 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan AMD, ikinci çeyrekte ise gelirlerinde düşüş olacağını tahmin ediyor.